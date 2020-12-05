Dünya genelinde iyileşen Covid-19 hasta sayısı 46 milyona ulaştı!

Dünyada ve ülkemizde son birkaç ay içerisinde oldukça büyük bir etki gösteren ve milyonlarca insanın yaşamını yitirmesine neden olan Covid-19 virüsü salgınıyla ilgili yeni bilgiler ortaya konmaya devam ediyor. Son olarak Covid-19 salgını kapsamında verilerin yer aldığı “Worldometers” isimli intenet adresinde yer alan bilgilere bakıldığında dünya üzerinde toplamda 46.001.131 kişinin virüsü yenerek sağlığına kavuştuğu aktarıldı.

Hindistan’da 9.079.888

ABD’de 8.664.052

Brezilya’da 5.744.369

Rusya’da ise 1.916.396 kişinin virüsü alt ederek sağlığına kavuştuğu bilgisine yer verildi.

Dünyada virüsün en çok görüldüğü 4 ülke olan Hindistan, Brezilya, ABD ve Rusya en çok iyileşen hasta sayısının olduğu ülkeler olarak sıralandı.

İyileşen insanların sayısının Arjantin’de 1.281.955 ve Kolombiya’da ise 1.240.990 seviyesine kadar yükseldiği aktarıldı. İntenet adresindeki verilere göre Türkiye’de ise şimdiye kadar 423.142 kişi virüsü yenmeyi başardı.

Dünya çapında halihazırda 18.904.934 kişinin tedavi görmeye devam ettiği de verilen bilgiler arasında yer alıyor.