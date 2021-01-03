Dünya genelinde Covid-19 vaka sayısı 23 milyonu geçti!

Covid-19 verilerinin toplandığı “Worldometers” intenet sitesinin açıkladığı verilere göre, dünya genelinde aktif vaka sayısı 23 milyon 31 bin 9 oldu.

Tedavi altında olan 22 milyon 924 bin 351 kişinin hastalık belirtilerinin hafif olduğunu belirtirken, 106 bin 658 kişinin ise hayati tehlikesi devam ediyor.

Tedavi altında olan hastaların artması, ülkelerin sağlık sistemlerinin üzerinde olan yükü arttırmaktadır.

ABD, tedavi altında olan 8 milyon 162 bin 957 kişi ile aktif vaka sayısında en fazla sayıya ulaşan ülke konumunda.

Tedavisi devam eden vaka sayılarına göre ABD'yi 2 milyon 384 bin 97 ile Fransa, 752 bin 121 ile Brezilya, 583 bin 921 ile Belçika, 577 bin 62 ile İtalya, 555 bin 600 ile Rusya, 364 bin 836 ile Almanya ve 328 bin 171 ile Ukrayna izlemektedir.

Türkiye'deyse 84 bin 308 aktif Covid-19 vakası bulunmaktadır, bu hastalardan 3 bin 764'ünü ağır hastalar oluşturmakta.

Çin'in Vuhan kentinde Aralık 2019 tarihinde vukuu bulan Covid-19, 200'den fazla ülkeye ve bölgeye yayılması sonrasında salgına dönüştü. Vaka sayısı 84 milyonun üzerinde olması sonrasında virüsün etkisiyle 1 milyon 840 binden fazla insan yaşamını yitirdi.