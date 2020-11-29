Dünya Covid-19 korona vaka sayısı, vefat sayısı, iyileşen sayısı 29 Kasım Pazar son durum tablosu

Dünya genelinde artan vakalar sonrasında yaşanan ölümlerin sayısı da gün geçtikçe artmaktadır. Ülkemizde ve dünya genelinde düzenli olarak her gün vaka ve ölüm sayıları açıklanmaktadır.

Çin üzerinde başlayan Covid-19 salgını çok kısa sürede tüm ülkelerde etkisini gösterdi. pek çok kişi dünya genelinde ve Türkiye’de kaç vaka ve ölüm sayısı olduğunu merak ediyor.

29 Kasım Pazar Dünyada Koronavirüs Toplam Vaka Sayısı Kaçtır?

29 Kasım 2020 Pazar gününden itibaren dünya geneli Covid-19 vaka sayısı 62.859.511 kişi olarak bilinmektedir.

29 Kasım 2020 Pazar Dünya Koronavirüs Tablosu

Dünya genelinde en fazla vaka sayısı olan 10 ülke şu şekildedir:

29 Kasım Pazar Dünya Genelinde Vefat Sayısı Kaçtır?

27 Kasım Pazar günü dünyada Covid-19 sebebiyle ölen kişi sayısı 9.310’dur. son 24 saat içerisinde ise +5.237 kişidir.

29 Kasım Pazar Dünyada Yeni Vaka Sayısı?

Düne göre son 24 saat içerisinde +304.359 yeni vakaya rastlanmıştır.

Dünya Genelinde Toplam İyileşen, Tedavi Sürecinde Ve Kritik Hasta Sayısı Kaç?

Dünya genelinde;

Toplam iyileşen kişi sayısı: 43.412.872

Toplam tedavi sürecinde hasta sayısı: 17.983.855

Durumu kritik hasta sayısı: 105.384

Dünya Genelinde Kasım Ayı Koronavirüs Vaka Sayıları

27 Kasım vaka sayısı: 441.157

26 Kasım vaka sayısı: 589.316

25 Kasım vaka sayısı: 603.506

24 Kasım vaka sayısı: 463.730

23 Kasım vaka sayısı: 547.681

22 Kasım vaka sayısı: 607.893

21 Kasım vaka sayısı: 656.305

20 Kasım vaka sayısı: 622.039

19 Kasım vaka sayısı: 605.126

18 Kasım vaka sayısı: 625.885

17 Kasım vaka sayısı: 456.751

16 Kasım vaka sayısı: 535.554

15 Kasım vaka sayısı: 601.845