Dünya Covid-19 korona vaka sayısı, vefat sayısı, iyileşen sayısı 29 Kasım Pazar son durum tablosu

Dünya genelinde artan vakalar sonrasında yaşanan ölümlerin sayısı da gün geçtikçe artmaktadır. Ülkemizde ve dünya genelinde düzenli olarak her gün vaka ve ölüm sayıları açıklanmaktadır.
Çin üzerinde başlayan Covid-19 salgını çok kısa sürede tüm ülkelerde etkisini gösterdi. pek çok kişi dünya genelinde ve Türkiye’de kaç vaka ve ölüm sayısı olduğunu merak ediyor.
29 Kasım Pazar Dünyada Koronavirüs Toplam Vaka Sayısı Kaçtır?
29 Kasım 2020 Pazar gününden itibaren dünya geneli Covid-19 vaka sayısı 62.859.511 kişi olarak bilinmektedir.
29 Kasım 2020 Pazar Dünya Koronavirüs Tablosu
Dünya genelinde en fazla vaka sayısı olan 10 ülke şu şekildedir:
29 Kasım Pazar Dünya Genelinde Vefat Sayısı Kaçtır?
27 Kasım Pazar günü dünyada Covid-19 sebebiyle ölen kişi sayısı 9.310’dur. son 24 saat içerisinde ise +5.237 kişidir.
29 Kasım Pazar Dünyada Yeni Vaka Sayısı?
Düne göre son 24 saat içerisinde +304.359 yeni vakaya rastlanmıştır.
Dünya Genelinde Toplam İyileşen, Tedavi Sürecinde Ve Kritik Hasta Sayısı Kaç?
Dünya genelinde;
Toplam iyileşen kişi sayısı: 43.412.872
Toplam tedavi sürecinde hasta sayısı: 17.983.855
Durumu kritik hasta sayısı: 105.384
Dünya Genelinde Kasım Ayı Koronavirüs Vaka Sayıları
27 Kasım vaka sayısı: 441.157
25 Kasım vaka sayısı: 603.506
24 Kasım vaka sayısı: 463.730
23 Kasım vaka sayısı: 547.681
22 Kasım vaka sayısı: 607.893
21 Kasım vaka sayısı: 656.305
20 Kasım vaka sayısı: 622.039
19 Kasım vaka sayısı: 605.126
18 Kasım vaka sayısı: 625.885
17 Kasım vaka sayısı: 456.751
16 Kasım vaka sayısı: 535.554
15 Kasım vaka sayısı: 601.845