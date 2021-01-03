Dünya bilinmeyen virüslerle karşı karşıya mı kalacak? Ebola virüsünü keşfeden uzmandan kötü haber!

Mikrobiyolog Profesör Jean-Jacques Muyembe Tamfum'dan kritik açıklamalarda bulundu. Açıklamasında Afrika’nın tropikal yağmur ormanlarında ortaya çıkan günümüzün yeni ölümcül virüsleri olduğunu belirtti.



Tedirgin konuşmaları ile dünya gündemine oturan uzman gelecekteki virüslerin Kovid-19 ‘dan daha tehlikeli olacağını söyledi.

Yeni patoje şu anki virüsten daha hızlı yayıldığını ve ölüm oranının daha yüksek olduğunu belirtti.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) yaptığı açıklamalarda bilinmeyen isimli virüs dünya çapında ciddi hastalıklara yol açacağını ve kendilerinin de endişe ve korku duyduklarını söyledi.

