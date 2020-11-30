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Dünya AIDS Günü nedir, ne zamandır? AIDS hastalık tanımı

Afrika ülkelerinde yaygınlıkla görülen 'Dünya AIDS günü nedir ve ne zamandır?' sorularının yanıtını içeriğimizde derledik. İşte AIDS hastalık tanımı.

30 Kasım 2020 Pazartesi 23:50
Dünya AIDS Günü nedir, ne zamandır? AIDS hastalık tanımı
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AIDS, ilk defa 1980’lerin başında Orta ve Güney Afrika’da görülerek etkeni HIV olan bir enfeksiyon hastalığıdır.

Dünya AIDS Günü ne zaman?

Dünya AIDS Günü her yıl 1 Aralık’ta HIV’in yayılması ve AIDS hastalığına karşı bilincin artırılabilmesi amacına adanmıştır. Hastalıktan hayatını kaybedenleri anmak ve onları onurlandırmak amacıyla bu tarihte hükümetler ve sağlık yetkilileri organizasyonlar düzenlemektedir. 1995’ten beri ABD Dünya AIDS Günü’nü resmen tanımıştır.

AIDS nedir?

1980’lerin başında Orta ve Güney Afrika’da görülen AIDS, giderek ürkütücü boyutlara ulaşmıştır. Bağışıklık sistemindeki akyuvarların yapısını bozup sayısını azaltıp vücudun enfeksiyonlarına karşı direnci ortadan kaldıran AIDS’in iki farklı türü vardır;

HIV-1 Afrika’nın orta, güney ve doğu kesimleri ile Avrupa ve Asya’da,

HIV-2 Batı Afrika’da etkilidir.

HIV-1’in en önemli etkisi makrofaj ve lenfositlerde görülmesidir. HIV ile bağışıklık sistemi arasında karmaşık antijen-reseptör bağlantıları bulunan HIV-1’in en somut ilişkisi gp120 ile CD+4 ilişkisi olmaktadır. Virüs kökenli bir madde olarak gp120, T-lenfositlerinin ve makrofajların CD4+ reseptörlerine yapışarak hücrelerin enzim sistemini bozmaktadır. Virüsten etkilenen makrofajlar ile TH- lenfositleri HIV antijenlerini algılayamadıkları için tepkisiz kalır ve bağışıklık sisteminin düzenini bozar.



Son Güncelleme: 30.11.2020 23:50
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Anahtar Kelimeler:
AidsDünya AIDS Günü
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