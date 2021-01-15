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Dudak estetiği güncel fiyat listesi 2021

Türkiye’de son günlerde basın bülteninin ilk sıralarında yer edinen Dudak estetiği güncel fiyat listesi ile ilgili yeni detaylar gündeme gelmeye devam ediyor. Dudak estetiği güncel fiyat listesi hakkındaki güncel bilgileri 15 Ocak 2021 Cuma tarihli güncel haberimizde okuyabilirsiniz.

15 Ocak 2021 Cuma 22:19
Dudak estetiği güncel fiyat listesi 2021
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Dudak Estetiği Nedir?

İnsan vücudunda genel sağlık sorunları, özellikle genetik faktörler, östrojen kaybı veya yaşlanma nedeniyle dudaklar incelir. Dudaklar sarkık ve deforme olmuş. Bu sağlık sorunlarının giderilmesi için kalıcı ve geçici dolgu malzemeleri ile liposuction yapılır, kozmetik müdahaleler yapılır, bazen cerrahi yöntemler kullanılır, bazen de dudakları doldurmak için ameliyatsız yöntemler kullanılır. Kişilerin isteklerine göre kalıcı ve geçici dudak dolgusu estetiği yapılmış ve artık kişiler istenilen dudak şeklini alabilmektedir. Ülkemizde dudak dolgusu fiyatı 1.000 TL'dir. 4000 TL'den başlayan fiyatlarla. Bu fiyatlar şehir, bölge ve kullanılan malzemelerin kalitesi ve dolgu miktarına göre değişiklik göstermektedir.

Dudak Estetiği Nasıl Yapılır?

Dudak estetiği yapmayı düşünenlerin öncelikle bir güzellik uzmanı tarafından dudak yapısının ön muayenesinden geçmesi, daha sonra ne kadar dolgu yapılacağına karar vermesi ve ardından işlemi tayin etmesi gerekir. Anesteziden 10-15 dakika önce uygulama yapılacak bölgeyi felç ederek dudak dolgusuna başlayın. Dolgu malzemesini dudak çerçevesinden başlayarak ince uçlu bir iğne ile doldurulacak alana enjekte ettikten sonra işlemi 15-30 dakika içinde tamamlayın. Dolgu işlemi tamamlandıktan sonra kişi hemen günlük hayatına dönebilir ve işlem tamamlandıktan sonra herhangi bir yiyecek ve içecek içmemesi önerilir.

Doldurmanın iki yolu vardır ve iki uygulamanın fiyatları farklıdır. Dudak dolgusu fiyatları, seçilen malzemenin kalitesine ve dolgu işleminde kullanılan malzemenin markasına göre iki farklı şekilde değişmektedir. Dudak dolgusu fiyatı doktorlara, kliniklere ve güzellik merkezlerine göre değişir.

Öncelikle iki farklı uygulamanın nasıl yapılacağına dair soru işaretini ortadan kaldırmak için yöntemin ne olduğuna bakarsak; En çok tercih edilen ve en yaygın kullanılan yöntem enjeksiyon için hyaluronik asit Juvederm ve Restylane dolgu malzemelerinin kullanılmasıdır. Bu iki farklı dolgu malzemesi arasındaki farkın dayanıklılık olduğu söylenebilir.

Juvederm Dudak Dolgusu Fiyatı 2020

Juvederm dolgusunun kalıcılığı 8-12 ay sürelidir,

Restylane dolgusunun ise 3-6 ay kalıcılığı vardır.

Dolgu kliniği fiyatlarındaki farklılığın nedeni iki dudak dolgusunun süresinin farklı olmasından kaynaklanmaktadır. HandeÜnsal dudak dolgusunun 2020 yılı fiyatı 1000 TL'dir. 5000 TL. arasında. Dudak dolgusu fiyatları kullanılan hyaluronik asit miktarına göre değişmektedir.

Yağ Transfer İşlemi ile Dolgu Arasındaki Fark Nedir?

Dudak dolgusu için yağ transferi iki aşamaya ayrılır. Yağ transferinde dudaklara enjekte edilecek yağ karın bölgesinden toplanır ve zengin bir yağ rezervine sahiptir. Yağ transferi diğer yöntemlere göre daha pahalı bir uygulama olduğu için ortak araştırmalarda daha çok tercih edilen yöntemlerden biridir.

İlk aşamadan sonra karından toplanan yağ dokusu inceltilerek mikroenjeksiyonun planlandığı dudaklara enjekte edilir ve uygulama tamamlanır. Liposuction, merdiven altlarında ciddi sağlık sorunlarına neden olabilen bir yağ enjeksiyonu yöntemidir, bu nedenle hastanelerde ve steril ortamlarda kullanılması kesinlikle gereklidir. Yağ enjeksiyonu işlemi ortalama 1-2 saat ameliyat gerektirir ve lokal veya genel anestezi altında yapılır. Yağ transfer işlemi uzun ömürlü özellikleri nedeniyle tercih edilmektedir. İşlem etkisini 6 ay içerisinde gösterir ve kalıcı dolgun dudaklar isteyenler bu yöntemi tercih eder.

Kalıcı Dudak Dolgusu Fiyatları 2020

Uzun süreli güzelliğin anahtarı olan kalıcı dudak dolgunlaştırma isteyenlerin ilk tercihi olan yağ enjeksiyonu yöntemi, bu yöntemi kullanmak isteyenler de fiyat araştırması yapıyor. Kalıcı dudak dolgusu fiyatı kliniğe, doktora ve şehre göre değişmektedir. Juvederm malzemesi hyaluronik asit kullanılarak üretildiği için kalıcı dolgu maddesi Voluma markası dışındaki tüm markalar maksimum 12 ay dayanır. İstanbul'da ortalama dudak dolgusu fiyatı yaklaşık 1200 TL, İzmir'de ortalama dudak dolgusu fiyatı ise 1000 TL'dir. 2000 TL'ye. Ankara'da 1000 TL kullanılmaktadır.

Permalip Kalıcı Dudak Dolgusu Fiyatları

Yağ enjeksiyonlarının yanı sıra kalıcı dudak dolgunlaştırma isteyenlere uygulanan diğer yöntemlerden biri de Permalip kalıcı dudak silikonu implantlarıdır. Sabit şekilli silikon yapısı ve farklı form ve uzunluklarda kalıcı dudak hacmi büyütme işlevine sahip Permalip kalıcı dudak silikonu implant, lokal anestezi altında dudaklara yerleştirilir.İşlem 45 dakika içerisinde tamamlanır ve Bu işlemin ardından giriş noktası kapatılır ve kişi ertesi gün günlük yaşantısına dönebilir. Bu sabit form ve herhangi bir sağlık riski taşımayan yöntem son zamanlarda tercih edilen kalıcı dudak dolgusu yöntemlerinden biri haline geldiğinden fiyatı da araştırılır. Permalip kalıcı dudak silikon implantları, tıpkı pahalı olan meme implantları gibi dayanıklı bir silikon malzemedir. Bu işlem lokal anestezi veya sedasyon altında yapılabilir. Ameliyatı yapacak doktorun tecrübesi, kullanılan malzeme miktarı ve anestezi tipi dudak implantının fiyatının değişmesine neden olacağı için, en doğru fiyatı almak için bu işlemin yapıldığı kliniğin irtibat numarasından randevu alabilirsiniz.

1 ml Dudak Dolgusu Fiyatı Ne Kadar?

Dudak dolgusu enjekte edilirken genellikle 1 ml şırınga ve 0,5 cc şırınga ile yapılır. Bazı doktorlar pratikte 1 ml suyu tercih etmekte ve işlem yapmaktadır. 2020 yılında 1 ml dudak dolgusu fiyatı 500 TL'dir. Aralığı -1000 TL'dir. 0,5 cc dolgularda kullanılabilir. Fiyat klinikte belirlendiği için muayene sırasında en son fiyat bilgilerini alabilirsiniz.



Son Güncelleme: 15.01.2021 22:19
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EstetikDudak DolgusuDudak Estetiği
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