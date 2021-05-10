DSÖ'den şok eden açıklama: Küresel eşitsizlik aşıda risk yaratıyor!

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Cenevre'de bulunan merkezde bir basın toplantısı düzenledi. Ghebreyesus, düzenlediği toplantıda aşı çalışmaları ve dünya genelindeki vaka ve ölüm sayılarındaki son durumlara ilişkin ok önemli bilgiler verdi.

Dünyanın bir çok yerinde koronavirüs salgınında vaka ve ölüm sayılarında bir düşüş gözlemlendiğini ve bunun da sebebi olarak aşılama çalışmalarını gösteren Tedros Adhanom Ghebreyesus, küresel eşitsizlik sorunundan da bahsetti ve bu durumun aşılama çalışmaları üzerindeki etkilerini anlattı. Ghebreyesus, konuşmasında yaşanan küresel eşitsizliğin koronavirüs salgının sona ermesi yönündeki durumun önünde bulunan en büyük risklerden biri olduğunu söyledi.

Amerika ve Avrupa başta olmak üzere pek çok ülkede vaka ve ölüm sayılarının düştüğünü ve geçtiğimiz hafta dünya genelinde 5 milyondan fazla vakanın tespit edildiğini, yaklaşık 90 bin kişinin de Kovid-19'dan dolayı hayatını kaybettiğini aktaran Ghebreyesus, bu verilerin aslında kabul edilemez bir derecede yüksek sayılar olduğunu vurguladı.

Küresel alanda şu ana kadar 1,2 milyar doz aşı uygulandığı yönünde bir bilgi paylaşan Ghebreyesus, yeterli derecede Kovid-19 aşısına sahip bazı ülkelerin aşılarla ağır geçiren hastaları ve ona bağlı olarak ta ölümleri engellediğine dikkat çekti. Aşılardaki en büyük erişimdeki sıkıntının ise küresel eşitsizlik olduğunu savunan Ghebreyesus, bunun salgının sona ermesiyle ilgili beklentilerde önündeki en büyük risklerden biri olduğu değerlendirmesini yaptı.