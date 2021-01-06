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DSÖ yaşanan skandala 'hayal kırıklığı' açıklaması ile karşılık verdi!

DSÖ, İsviçre'nin Cenevre kentinde 2021 yılının ilk toplantısını düzenlerken yapılan açıklamalar skandalı gözler önüne serdi. Uluslararası 10 bilim insanının yeni tip koronavirüsü incelemek için Çin'e gideceği belirtilirken Çin'in ziyareti reddederek bilim insanları ülkeye almayacağı açıklandı.

06 Ocak 2021 Çarşamba 17:28
DSÖ yaşanan skandala 'hayal kırıklığı' açıklaması ile karşılık verdi!
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Dünya Sağlık Örgütü tarafından yapılan son dakika açıklamaları skandalı ortaya koydu. Yapılan açıklamalarda yeni tip koronavirüsün çıkış kaynağını ve kökenini araştırmak için oluşturulan bilim insanlarının Çin hükümeti tarafından ülkeye alınmadığı açıklandı. DSÖ konu ile ilgili ‘büyük hayal kırıklığı’ açıklamalarında bulundu.

2021 yılının ilk sağlık konferansını düzenleyen Dünya Sağlık Örgütü, İsviçre’nin Cenevre kentinde düzenlenen toplantıda skandal açıklandı. Covir-19’un kökeni ve çıkış kaynağını araştırmak için DSÖ’ye bağlı bilim insanlarının hafta içinde Çin’e gitmesine karar verilirken kararın Çin Hükümeti tarafından reddedildiği ve ülkeye alınmayacağının belirtildiği açıklandı. Söz alan Ghebreyesus, ‘Bugün, Çinli yetkililerin Çin'e gidecek heyet için gerekli izinleri henüz tamamlamadığını öğrendik. Ekibin iki üyesinin (Çin'e) yolculuklarına çoktan başlamış olması ve diğerlerinin de son dakikada seyahat edememesi nedeniyle bu haber beni büyük hayal kırıklığına uğrattı.’ Açıklamalarında bulundu.

Üst düzey Çinli bilim insanları ile temas halinde olduklarını açıklayan Ghebreyesus, yeni tip koronavirüsün çıkış noktası ve kökeninin araştırılmasının DSÖ’nün öncelikli hedefi olduğunun altını çizdi.

DSÖ Acil Durum Program Direktörü Mike Ryan ise konu ile ilgili Çin’de yaşanan Vize sorunlarının bir an önce ortadan kaldırılarak bilim insanlarının ülkeye alınması gerektiğini belirtti.

Uluslararası 10 bilim insanının yapacağı Çin ziyaretinin reddedilmesi sonrasında DSÖ acil toplantı çağrısı yaptı. 1 yıldan uzun süredir dünyayı etkisine alan ve milyonlarca insanın ölümüne neden olan virüsün araştırılması için Çin’e çağrıda bulunuldu.

 



Son Güncelleme: 06.01.2021 17:28
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Anahtar Kelimeler:
ÇinDsöAçıklama
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