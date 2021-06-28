DSÖ uyardı vakalar yeniden artışa geçti!

DSÖ uyardı

Tüm dünyayı etkisi altına alan ve milyonlarca kişinin hayatını kaybetmesine neden olan koronavirüs pandemisinden korkunç bir haber geldi. Aşılamadaki ilerlemenin ardından küresel vaka sayısı azalmıştı Fakat, Dünya Sağlık Örgütü'nün son açıklamasına göre vakalarda tekrar artış tespit edilirken, Türkiye'nin 1 Temmuz itibarıyla normalleşme sürecinde atacağı yeni adımlar tartışılırken dünyadan üzücü haberler yayıldı. Dünya Sağlık Örgütü, koronavirüsün Delta varyantı hakkında dikkat çekici bir açıklama yaptı. İngiliz "Daily Mail" tarafından yayınlanan habere göre Delta varyantı hızla yayılmaya devam ediyor. Raporda ayrıca iki doz aşının yeterli olmadığına da dikkat çekildi. Hindistan'da görülen mutasyona uğramış koronavirüsler olan Delta varyantları, dünya çapında hız kesmeden yayılıyor. Dünya Sağlık Örgütü, iki doz aşının yeterli koruma sağlamadığına dikkat çekerek, bu nedenle bireyleri halka açık yerlerde maske kullanmaya devam etmeleri konusunda uyardı.

RUSYA’da son 24 saatte 21 bin 665 yeni vaka kaydedildi.

İNGİLTERE’de 18 bin 270 yeni vaka tespit edildi.

AVUSTRALYA’da da vakalar arttı. Sokağa çıkma yasağı yeniden gündeme geldi.

HİNDİSTAN’da 50.400 yeni vaka tespit edildi.

HOLLANDA’da kapalı alanlarda maske zorunluluğu kaldırıldı

FRANSA’da ise günlük vaka sayısı yeniden 2 binin üzerine çıktı.