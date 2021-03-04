DSÖ: Salgının 2021 sonunda sona ermesini beklemek gerçekçi değil

Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Cenevre’deki merkezde çevrimiçi olarak basın toplantısı düzenledi. Dünyanın koronavirüs tablosunu değerlendiren Ghebreyesus, 7 haftadır vaka sayılarında düşüş gözlemlendiği ancak geçtiğimiz hafta ilk kez artış yaşandığını aktardı.

Covid-19 vaka artışlarının Amerika, Avrupa, Güneydoğu Asya ve Doğu Akdeniz’de meydana geldiğine dikkat çeken Ghebreyesus, bu durumun büyük bir hayal kırıklığı olduğunu söyledi.

Ghebreyesus: Önlemler gevşetilmemeli

‘’2021 sonunda sona ermesini beklemek gerçekçi değil’’

Ghebreyesus, virüs tedbirlerini gevşeterek yayılımın artmasına neden olan ülkeleri uyararak önlemlerin gevşetilmemesi konusunda çağrıda bulundu.’nün aşı programı COVAX kapsamında Gana ve Fildişi Sahili’nde aşılama çalışmalarına başladıklarını ifade eden Ghebreyesus, mayıs ayı sonuna kadar COVAX üyesi olan 142 ülkeye 237 milyon doz aşı verileceğini belirtti.

AA muhabirinin salgın sürecine ilişkin sorusunu yanıtlayan DSÖ Acil Durumlar Programı Direktörü Mike Ryan, salgının 2021 yılının sonunda sona ermesini beklemenin çok erken olduğunu ve böyle bir durumun gerçekçi olmadığını ifade etti.

Ryan, DSÖ’nün virüsün yayılma hızını azaltmak için çalışmalar yaptığını söyleyerek, şu anda kontrolün virüste olduğunu dile getirdi. DSÖ yetkilileri genel itibariyle salgının ne zaman biteceğine dair bir tarih vermenin şu anda mümkün olmadığını ve ülkelerin önlemlere uymaması halinde virüsün yeniden sıçrama yapabileceği konusunda uyarıda bulundu.