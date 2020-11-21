İstanbul 11°
parçalı bulutlu
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Korona vakaları arttı! Bakanlık asker sevk tarihlerini erteledi
Korona vakaları arttı! Bakanlık asker...
Google Haritalar COVID-19 vakalarını gösterecek! Google Haritalar'a COVID-19 güncellemesi
Son Dakika
Google Haritalar COVID-19 vakalarını gösterecek!...
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara: Çok büyük bir dalga geliyor
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr....
İDO ve BUDO bazı deniz seferlerini iptal etti
Son Dakika
İDO ve BUDO bazı deniz...

DSÖ: Remdesivir isimli ilacın Covid-19 tedavisinde herhangi bir etkisi bulunmuyor

Daha önce yapılan araştırmalar ile Covid-19 tedavisinde kullanılmaya uygun bulunmuş olan Remdesivir isimli ilacın tedavide bir etkisi olmadığını açıklayan Dünya Sağlık Örgütü Remdesivir isimli ilacı askıya aldıklarını yani tavsiye etmediklerini açıkladı.

21 Kasım 2020 Cumartesi 01:27
DSÖ: Remdesivir isimli ilacın Covid-19 tedavisinde herhangi bir etkisi bulunmuyor
Takip Et:


Korona virüs hastalarında kullanılan Remdesivir isimli bir ilaç hakkında Dünya Sağlık Örgütü açıklamada bulundu. Türkiye'de de kullanılan ilaç hakkında konuşan Dünya Sağlık Örgütü'nün sözcüsü Tarik Jasarevic, ilaçla ilgili, Covid-19 hastalarına verilen Remdesivir isimli ilacın hastalığın tedavisinde herhangi bir etkisinin olmadığını, gözlemlenen virüse karşı herhangi bir etki yaratmadığını açıklayarak ilacın askıya alıncığını yani Dünya Sağlık Örgütü tarafından tavsiye edilmeyen bir ilaç olduğunu açıkladı. 

Remdesivir hakkında yazılan bir araştırma ardından ilaç kullanılmaya başlamış, hastalıkta savaşta faydası olacağı düşünülmüştü. Ayrıca yapılan bir araştırmada ilacın plasebo ilaç verilen hastalara kıyasla daha hızlı iyileştirdiği gözlemlenmişti. Dünya Sağlık Örgütü'nün açıklamasında ilacın solunuma bir etkisi olmadığı ve hastalığı tedavi etmediği gerekçeleri sunularak ilacın etkisi olmadığını duyurdu.



Son Güncelleme: 21.11.2020 01:27
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
RemdesivirDsö
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ebegümeci gargarası ile Koronavirüse karşı koymak mümkün!
Ebegümeci gargarası ile Koronavirüse karşı koymak mümkün!
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara: Çok büyük bir dalga geliyor
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara: Çok büyük bir dalga geliyor
Bakan Koca'dan flaş 'koronavirüs' açıklaması: Adeta kitlesel bulaşma dönemine geçti
Bakan Koca'dan flaş 'koronavirüs' açıklaması: Adeta kitlesel bulaşma dönemine geçti
Avrupa'da Covid-19'dan sonra Vizon Virüsü paniği yaşanıyor!
Avrupa'da Covid-19'dan sonra Vizon Virüsü paniği yaşanıyor!
17 Kasım koronavirüs vaka tablosu açıklandı! Son 24 saat içinde 3 bin 819 vaka tespit edildi
17 Kasım koronavirüs vaka tablosu açıklandı! Son 24 saat içinde 3 bin 819 vaka tespit edildi
İbrahim Saraçoğlu'dan virüsten koruyan gargara tarifi! Virüse karşı yüz binlerce insanı koruyabilir
İbrahim Saraçoğlu'dan virüsten koruyan gargara tarifi! Virüse karşı yüz binlerce insanı koruyabilir

Popüler Haberler

Türk Telekom bayii nereye şikayet edilir?
Devlet destekli kenevir yetiştiriciliği nasıl yapılmaktadır? Gerekli koşullar nelerdir? Hangi iller içerisinde geçerlidir?
Part time çalışma kıdem tazminatı şartları nelerdir? 2020
2020 Ek5 tarım sigorta primi ne kadar olacak?
IKEA çalışma saatleri kaçla kaç arasında 2020
Anaokulları eğitimi zorunlu oldu mu? 2020 anaokuluna gitmek zorunlu mu?
Pankreas kanseri hangi kan gruplarında risklidir?
Ölüm aylığı hangi hallerde eşlerden kesilir?
Müge Anlı Şiar Kılıç olayında son durum ne? 21 Kasım 2020 Cumartesi Müge Anlı Şiar Kılıç olayı son durum ve detaylar
2020 köye dönüş hibe ve kredi destekleri
Çiftçiye ödenecek desteklemeler ne zaman verilecek?
Telefon şarj doluyor ama kısa sürede bitiyor, sorun nedir?
Seç markette 19-25 Şubat 2020 indirimli ürünler kataloğu
Ziraat Bankası enflasyon endeksli konut kredisi kampanyası ile konut kredisi faizi hesaplama
Ozan Güven kimdir? Ozan Güven hangi dizi ve filmlerde oynadı?
Trt Eba Tv ders tekrar saatleri 21 Kasım 2020 Cumartesi
Prefabrik ev için geri ödemesiz hibe 30 TL kredi nasıl alınır? Kasım 2020
MSÜ Hava Harp Okulu öğrenci alımı şartları nelerdir? 2020
Hercai dizisi final mi yapacak? Hercai ne zaman final yapacak?
Hafta sonu #gtarih3# açık noter var mı? #gtarih3# günü nöbetçi noterler açık mı?
Güncel gümüş fiyatları 21 Kasım 2020 Cumartesi – Gümüş fiyatı ve gümüş ons fiyatı

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.