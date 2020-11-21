DSÖ: Remdesivir isimli ilacın Covid-19 tedavisinde herhangi bir etkisi bulunmuyor

Korona virüs hastalarında kullanılanisimli bir ilaç hakkında Dünya Sağlık Örgütü açıklamada bulundu. Türkiye'de de kullanılan ilaç hakkında konuşan Dünya Sağlık Örgütü'nün sözcüsü Tarik Jasarevic, ilaçla ilgili, Covid-19 hastalarına verilen Remdesivir isimli ilacın hastalığın tedavisinde herhangi bir etkisinin olmadığını, gözlemlenen virüse karşı herhangi bir etki yaratmadığını açıklayarak ilacın askıya alıncığını yani Dünya Sağlık Örgütü tarafından tavsiye edilmeyen bir ilaç olduğunu açıkladı.

Remdesivir hakkında yazılan bir araştırma ardından ilaç kullanılmaya başlamış, hastalıkta savaşta faydası olacağı düşünülmüştü. Ayrıca yapılan bir araştırmada ilacın plasebo ilaç verilen hastalara kıyasla daha hızlı iyileştirdiği gözlemlenmişti. Dünya Sağlık Örgütü'nün açıklamasında ilacın solunuma bir etkisi olmadığı ve hastalığı tedavi etmediği gerekçeleri sunularak ilacın etkisi olmadığını duyurdu.