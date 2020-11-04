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Dövme sildirme fiyatları 2020

Daha önce dövme yaptıran ancak artık dövmesinin vücudunda olmasını istemeyen kişiler, son dönemde lazerle dövme sildirme işlemine rağbet etmektedir. Dövme sildirme işlemi hastanelerde ve kliniklerde gerçekleştirilmektedir. 2020 dövme sildirme fiyatlarını içeriğimize göz atarak öğrenebilirsiniz.

04 Kasım 2020 Çarşamba 20:23
Dövme sildirme fiyatları 2020
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Geçmiş dönemlerde dövme sildirme işlemi mümkün değilken günümüzde gelişen teknoloji ile bu işlem oldukça kolay bir hale gelmiştir. Bir dönem hevesle yaptırılan ancak daha sonra dövmesinden sıkılan ya da beğenmeyen birçok kişi dövmesini sildirmek istiyor. Dövme sildirme işlemi lazerle yapılmaktadır ve bu işlem için çok iyi bir klinik tercih edilmelidir.

Lazerle dövme sildirme

Dövme yaptırmak için uzun bir süre düşünülmeli ve buna göre en iyi karar alınmalıdır. Çünkü zamanla beğenilmeyen ya da bir anlık hevesle yaptırılan dövmeler ileride büyük sorunlara neden olmaktadır. Eskiden dövme sildirmek mümkün değildi ve bu nedenle dövmeyi silmek yerine kapatma yöntemi tercih ediliyordu. Bu da ciltte geri dönülmez tahribatlara neden açmaktaydı. Ancak ilerleyen teknoloji ile dövme sildirme işlemi mümkün hale gelmiş ve dövmenin büyüklüğüne göre birkaç seansta dövmeden kurtulmak kolaylaşmıştır.

Lazerle dövme silme işlemi herhangi bir leke veya iz bırakmadan yapılabilmektedir. Vücutta yer alan dövme küçük bir yazı ya da sembol ise kısa sürede silinebilirken, boyutu büyük ve içi renkli doldurma olan dövmelerin silme işlemi oldukça uzun bir zaman istemektedir. Dövme silme işlemlerinde lazer uygulanan yerlerde kanamalar meydana gelebilir. Bu durumda endişelenmeye gerek yoktur çünkü kanama olan bölge kabuk tutar ve 15 gün içerisinde dökülmeye başlar. Kabuk döküldükten sonra zamanla dövmenin rengi açılır.

Dövme sildirme işlemi yapılan kişi en az iki gün boyunca işlem uygulanan bölgeye su değdirmemelidir. Yara iyileşene kadar bölge güneşten korunmalı ve verilen kremler düzenli olarak kullanılmalıdır. Tüm bunların yanı sıra dövmenin yaşı da oldukça önemli bir husustur. İki ila beş yıl kadar eski olan dövmeler kolayca vücuttan silinebilir.

Lazer uygulamaları hangi makineler ile yapılır?

Lazer ile dövme sildirme işlemi için Q-switched Nd YAG lazer makinesi kullanılmaktadır. Bu cihaz ile siyah, mavi, kırmızı ve diğer renklerdeki dövmelerin silme işlemleri yapılmaktadır. İşlem kısa sürede yüksek enerji ışın atımı yapılarak gerçekleştirilmektedir. Bunun yanında dövme sildirme işleminde kullanılan cihazlardan biri de Q-Switched alexandrite ve Nd YAG lazer cihazıdır.

Hangi durumlarda lazer ile dövme sildirme işlemleri uygulanamaz?

Lazer ile dövme sildirme işlemi uzun süredir uygulanmakta ve emin ellerde yapıldığında oldukça güvenli bir işlemdir. Ancak bazı durumlarda dövme sildirme işlemi uygulanamaz. Bu durumlar şunlardır;

Deri ve cilt hastalığı olan kişiler,

Hamileler

Küçük yaştaki kıl yapısı gelişmemiş kişiler,

Açık yaralar,

Burun ve kulak içleri,

Et beni üstü,

Hepatit-B hastaları,

Göz ve kirpik çevresine lazer ile dövme silme işlemi uygulanmaz.

Lazerle dövme sildirme fiyatları 2020

Lazer ile dövme sildirme işleminin nasıl yapıldığı kadar fiyatları da oldukça merak edilmektedir. Dövme sildirme işleminin fiyatı dövmenin rengi, büyüklüğü, bölgesi, yoğunluğu ve yaşı gibi etmenlere göre değişiklik göstermektedir. Küçük ve rengi solmuş dövmeyi sildirmenin fiyatı diğerlerine göre daha uygun olacaktır. Dövme sildirme işlemi için ortalama fiyat 950 TL ile 1.500 TL arasında olmaktadır.

Hastanede dövme sildirme fiyatları

Devlet hastanelerinde dövme sildirme işlemi yapılmamaktadır. Bazı özel hastaneler ise dövme sildirme işlemini uygulamaktadır. Bu hastanelerin Dermatoloji, Plastik ve Estetik Cerrahi bölümlerinden randevu alarak işlem hakkında bilgi alabilirsiniz. Bu hastaneler şöyle sıralanabilir;

Acıbadem Hastaneleri

Özel Medifema Hastanesi

Medipol Hastanesi


Memorial Hastaneleri

Medical Park Hastaneleri

Ankara’da dövme sildirme fiyatları

Ankara’da bulunan bazı klinikler dövme silme işlemi gerçekleştirmektedir. Silme işleminde dövmenin şekli, işlemesi, büyüklüğü ve rengi gibi unsurlara göre fiyatlarda değişmektedir. Aşağıda belirteceğimiz kliniklerden randevu alarak fiyat hakkında bilgi alabilirsiniz.

Op. Dr. Ayşe Barutçu Estetik ve Plastik Cerrah

Özel NSC Polikliniği Dr. Nilgün Soysal

Estetik Cerrahi Ankara Op. Dr. Orhan Murat Özdemir

Dermatoloji Uzmanı Dr. Servet Usta

Özel Ankara HLC plastik ce Rekonstrüktif Cerrahi Merkezi

Lazerle Dövme Silme Prof. Dr. Erol Koç

Art Tattoo Salonu Ankara

Dr. Fulya Tezel Dermatoloji Uzmanı

Doç. Dr. Tarık Çavuşoğlu Estetik ve Plastik Cerrahi Uzmanı

Elos Lazer

Estetik Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Ferruh Bingül

Dövme sildirme fiyatları

Dövme sildirme fiyatları her kliniğe göre farklılık göstermektedir. Ancak yapılan araştırmalar sonucunda ortalama bir fiyat verilmesi gerekirse;

10 cm’e kadar tek renk 4-8 seans arası toplam 900 TL

10 cm’e kadar çift renk 4-6 seans 900 TL

10 cm’den büyük tek renk olan dövmeler 6-8 seans arası 1.200 TL

10 cm’den büyük renkli 6-10 seans arası 1.500 TL

Lazer ile dövme sildirme işleminde dövmenin kesin olarak tamamen silineceği garanti edilemez. Ancak dövme vücudunuzda yer edinmeyecek ve görünmeyecek duruma gelir.

 



Son Güncelleme: 04.11.2020 20:23
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DövmeLazerHastaneKlinik
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