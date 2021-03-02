Dopamin diyeti nedir? Dopamin diyeti için dopamin orucu nasıl tutulur?

Dopamin orucu nedir?

Aralık orucun ( intermittent fasting) yönteminin teknolojiye uyarlanmış halidir. Yabancı kaynaklara göre San Francisco şehrinde yer alan Silikon Vadisi’nde üst düzey yönetici olan kişilerin bir çoğu dopamin orucu tutmaya başladı. Son zamanlarda oldukça fazla dikkat çeken dopamin orucu, beynin öğrenme ve yeniliklere verdiği tepkileri de kontrol altına almaktadır.

Dopamin orucu nasıl tutulur?

Bu terimi ilk söyleyen Dr. Cameron Sepah, ofis yaşamında teknoloji ve yemeğin bağlılık oluşturduğunu söylemiştir. Aralıklı orucu önek olarak gösteren Sepah, teknolojiden uzak durmanın imkansız olduğunu fakat aralıklarla bunun gerçekleştirilebileceğini söylemiştir. Sepah’a göre dopamin hassasiyeti için sosyal medyada vakit geçirmek yerine bir kitap okumanın daha fazla faydası olacaktır.

Dopamin orucu tutmak için, bilgisayarlar belirli bir süre kapatılmalı, bu süreçte tatile çıkılmalı ya da farklı yöntemler denenmelidir.