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Dopamin diyeti nedir? Dopamin diyeti için dopamin orucu nasıl tutulur?

Son zamanlarda dikkatleri çeken dopamin, beynin salgıladığı özel işlevli bir hormondur. Dopamin orucu ise beynin yeniliklere ve öğrenmeye daha açık hale gelmesini sağlamaktadır. San Francisco şehrinde Silikon Vadisi'nde çalışan üst düzey yöneticiler de bu orucu tutmaya başlamaları ile dikkat çekmişlerdir. Peki dopamin orucu nasıl tutulur? Tüm detaylar haberimizde.

02 Mart 2021 Salı 13:26
Dopamin diyeti nedir? Dopamin diyeti için dopamin orucu nasıl tutulur?
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Dopamin orucu nedir? 

Aralık orucun ( intermittent fasting) yönteminin teknolojiye uyarlanmış halidir. Yabancı kaynaklara göre San Francisco şehrinde yer alan Silikon Vadisi’nde üst düzey yönetici olan kişilerin bir çoğu dopamin orucu tutmaya başladı. Son zamanlarda oldukça fazla dikkat çeken dopamin orucu, beynin öğrenme ve yeniliklere verdiği tepkileri de kontrol altına almaktadır. 

Dopamin orucu nasıl tutulur?

Bu terimi ilk söyleyen Dr. Cameron Sepah, ofis yaşamında teknoloji ve yemeğin bağlılık oluşturduğunu söylemiştir. Aralıklı orucu önek olarak gösteren Sepah, teknolojiden uzak durmanın imkansız olduğunu fakat aralıklarla bunun gerçekleştirilebileceğini söylemiştir. Sepah’a göre dopamin hassasiyeti için sosyal medyada vakit geçirmek yerine bir kitap okumanın daha fazla faydası olacaktır. 

Dopamin orucu tutmak için, bilgisayarlar belirli bir süre kapatılmalı, bu süreçte tatile çıkılmalı ya da farklı yöntemler denenmelidir. 



Son Güncelleme: 02.03.2021 13:26
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Anahtar Kelimeler:
DopaminOruçTeknoloji
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