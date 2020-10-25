Dolgu işlemlerinin ardından dolgulu dişin ağrıma nedenleri nedir?

Diş ağrıları insanın başına gelebilecek dayanılması en zor ağrı türlerinden birisidir. Bu ağrılar genellikle dişte oluşan çürüklerden kaynaklanmaktadır ve ağrıyı dindirmenin, ortadan kaldırmanın yolu ise dolgudur. Dolgu işlemi ise dişte bulunmakta olan çürük alanın dişçi tarafından temizlenmesi ve çıkartılmasının ardından meydana gelen dişin içindeki boşluğu özel malzemeler ile birlikte doldurulmasının gerçekleşmesidir.

Dolgu İşlemi Ardından Başlayan Ağrı:

Dişindeki ağrıları gidermek için diş doktoruna giderek dolgu yaptıran bireylerin bazılarında yapılan işlemin ardından ağrı başlamaktadır ve bu çok normaldir. Dolgudan sonra başlayan ağrının ise birbirinden farklı çokça sebebi bulunmaktadır. Bu nedenler ise şöyle olabilmektedir:

*Dolgu işlemleri esnasında bulunan sinir damarlarına fazla yakınlaşılması,

*Dişte bulunan çürüklerin tam olarak temizlenilmemesi ve dişte hâlâ kalan çürük ihtimali,

*Yapılan temizleme işleminin ardından dişte kalan boşlukların dolgu ile doldurulması esnasında, dolguda açıklık kalması,

*Dolgu işleminde kullanılacak olan malzemenin polimerize edilmesi esnasında yaşanmış bir aksaklık,

*Yapılan dolgunun yüksek kalması.

Dolgu İşleminde Sinir Damarlarına Fazla Yaklaşma Üzerine Yaşanan Ağrı:

Bu ağrı türü dolgu yaptıran kişilerde genellikle görülebilmektedir. Dolgu işlemlerinde dişte bulunan çürüğün eksiksiz bir şekilde ortandan kaldırılması, yani temizlenilmesi gerekmektedir. Bu neden ile diş doktoru bazı zamanlarda çürüğün bulunduğu dişin sinir damarlarına fazla yaklaşabilmektedir. Sinir damarına yaklaşma dişi işlem esnasında uyuşturulan hasta tarafından hissedilmez ama lokal anestezinin geçmesinin ardından sinire fazla yaklaşmanın ağrıları da başlar. Sinir damarlarına fazla yaklaşmaya dayalı ağrı ve diş hassaslığının geçme süresi 20 günün içinde gerçekleşir. Eğer 20 gün içinde ağrı kendiliğinden geçmez ise kanal tedavi işlemlerinin yapılması gerekmektedir.

Dişte Bulunan Çürüğün Tamamen Temizlenmemesi Üzerine Yaşanan Ağrı:

Dolgulun Yapıldığı Dişte Dolgu Kenarlarında Açık Alan Kalmasının Üzerine Yaşanan Ağrı:

Bu ağrı türü de dolgu işlemi yaptıran hastalarda görülebilmektedir. Dişteki çürüklerin temizlenmesi esnasında operasyonu yapan diş doktoru, eğer bulunan çürükleri detaylı bir şekilde tamamen temizleyemez ise. Yani kişinin dişinde dolgu işlemlerinin ardından hâlâ çürük kalmışsa bireyde uygulanan lokal anestezinin geçmesinin ardından ağrılar başlayacaktır. Bu ağrı türünde yapılması gereken ise; diş doktoruna gidilerek dolgunun çıkartılması ve tekrar temizlenme ve dolgu işlemlerinin gerçekleşmesidir.

Temizlenme işleminin ardından yapılan dolgunun kenarlarında kalan boşluklar nedeni ile yaşanan ağrılar, dolgu işlemi yaptıran bireylerde görülebilmektedir. Diş doktorları yaptıkları işlemler esnasında dolgunun kenarında kalan boşluğu fark etmeyebilir. Bu boşluklardan dişin içine giren hava nedeni ile sinirlerde ağrılar gerçekleşebilmektedir. Yapılması gereken ise; Doktorunuza giderek dolgunun kontrol edilmesinin ardından kalan boşlukların doldurulması ile yaşanan ağrıda durdurulacaktır.

Dolgu Malzemesinin Yanlış Bir Şekilde Polimerize Edilmesi Üzerine Yaşanan Ağrı:

Dolgu malzemesinin hazırlanırken yapılan uygulamaların yanlış bir şekilde üzerine yapılmasına dayalı ağrılarda, dolgu yaptıran bireylerde görülebilmektedir. Dolgu malzemesinin yanlış bir şekilde yapılmamasına özen gösterilmelidir çünkü dolgu malzemesi yanlış polimerize edildiği taktirde dişte yaşanan boşlukları koruyamamaktadır. Yapılması gereken ise; Doktora giderek dolgunun çıkartılması ve ardından doğru bir şekilde polimerize edilen dolgunun hastanın dişine yapılmasıdır.

Yapılan Dolgunun Diğer Dişlere Oranla Daha Yüksekte Kalması Üzerine Yaşanan Ağrı:

Yapılan dolgu işleminde dolgunun diğer dişlerden yüksek kalması ile oluşan ağrılar sık sık dolgu yaptıran bireylerde görülebilmektedir. Dişin çürüklerinin temizlenilmesi ve ardından dolgu yapılmasında bazen diş doktorları yüksekliği tam olarak ayarlayamamaktadır. Bu nedenle lokal anestezinin ardından dişler dolgu yaptıran birey tarafından kapatıldığında yüksekte kalan dolguya baskı uygulanır ve bu da ağrı yapar. Yapılması gereken ise diş doktoruna gidilerek fazlalık kısmın törpülenerek giderilmesidir.

Dolgu Sonrasında Oluşan Diş Ağrısı Evde Nasıl Çözülebilir:

Dolgu yapılan dişler yukarıdaki nedenler ile ağrı yapabilmek ile birlikte farklı nedenlerle de ağrı yapabilir. Bir diş ağrısının kökten çözümü ise diş doktorları tarafından yapılan müdahaleler ile gerçekleşmektedir. Lakin doktora gidene kadar ağrıyı kendiniz geçirmek ve azaltmak isterseniz birkaç adet yöntem bulunmaktadır. Evde yapacağınız bu işlemler ağrınızı birazda olsa dindirecektir. Yöntemler ise;

*İlk yöntemimiz karanfilin ezilmesinin ardından içine birazcık zeytin yağı damlatılır ve sonra ağrı yapan dolgulu dişin üzerine konulup bekletilir,

*İçeriğinde anti bakteriyel(bakteri karşıtı) özellik bulundurmakta olan misvak ile dolgu yapılmış diş temizlenebilir,

*Sarımsak ile tuz bir arada birey tarafından ezilir ve ağrı yapan dişin etrafına, üzerine sürülebilir,

*Su ile tuz karıştırılır ve bu karışım ile gargara yapılır,

*Su ile sirke karıştırılır ardından bu karışım ile gargara yapılır,

*Piyasada satılmakta olan ağız gargarası ürünleri kullanılabilir,

*Buz dolgulu ağrıyan dişin üzerine konulur ve belirli bir süre bekletildikten sonra diş uyuşur, buda ağrıyı dindirecektir.