Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde vaka kalmadı

Diyarbakır ilimizin Bismil ilçesinde uygulanan sıkı tedbirlerden dolayı pozitif vaka sayısının kalmadığı açıklandı.Tarımsal üretimimizin önemli kentide vaka kalmaması yüzleri güldürdü.Tüm devlet dairelerine hes kodu ile girilen kent’te camilerden yapılan anonslar sayesinde sosyal mesafe ve maske konusunda başarılı sonuçlar alındı.

Tedbirler 198 mahalle ve köyde süren çalışmada kaymakam ve belediye başkan vekili Hamza Türkmen açıklamalarda bulundu.

Artan denetimler, güvenlik güçlerimiz ve zabıtanın çalışmaları ile filyasyon ekiplerinin başarısıyla bu hafta içerisinde vaka sayısında sıfırı gördük. İnşallah bu rehavet oluşturmadan, çalışmalarımıza devam edeceğiz. Bu sıfır sayısında istikrar sağlayacağımızı düşünüyoruz. Şu anda Bismil Devlet Hastanesinde yatan bir pozitif hastamız var. Onun da tedavisini tamamlamasıyla İnşallah yeni vakalar görmeden bu pandemiyi atlatacağız. Salgın sürecindeki kısıtlamalara uyan Bismilli kardeşlerime de ayrıca teşekkür ediyorum.