Diş sıkma sebepleri nedir, neden olur? Diş sıkma hangi hastalıklara yol açar?

Diş sıkma sorunu günümüzde birçok kişinin ortak sorunu olarak görülüyor. Diş sıkma şikayeti olanların sayısı gün geçtikçe artarken bu sorunun neden olduğu merak ediliyor.

Diş sıkma neden olur?

Diş sıkma sorunu genel olarak alt üst çene uyumsuzluğundan olduğu düşünülse de sadece buna bağlı olarak gerçekleşmez. Alt üst çene kapanışında sorun olmayan kişilerinde bu sorunu yaşadığı görülüyor. Dış sıkma, gıcırdatman gibi sorunların temelinde stres yatmaktadır.

Diş sıkma gıcırdatma gibi sorunlar özellikle sabah uyandıktan sonra bağ ağrısı, yüz ağrısı ve çene ağrısına neden olmaktadır. Zaman içerisinde bu sorunu yaşayan kişilerde yemek yerken zorluk çekme, çene eklemi sorunları gibi hastalıkları görülüyor. Bu sorunların uzun yıllar devam etmesi sonucu çenede kilitlenme, dişlerde hasar ve sallana gibi hastalıklar ortaya çıkmaktadır.

Diş sıkma sonucu oluşan ağrının nedeni çene ekleminin sıkışması ve zorlanması sonucu eklem içi sıvılarının azalmasıdır. Sıvının azalması zaman içerisinde eklem ağrısı ve iltihaplanmaya neden olur.

Diş sıkma nasıl geçer, tedavisi nasıl yapılır?

Çene bozukluğu olan ve diş sıkma sorunu yaşayan kişiler çene cerrahisine başvurarak tedavi olmaktadır. Söz konusu hastalar uzman diş hekimleri tarafından incelenir ve çene yapısının düzeltilmesi için radyolojik inceleme yapılır. Tedavi süreci uzun olan bu hastalığın sabırlı ve hastanın bilinçli olması gerekmektedir.