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Diş ipi nedir, nasıl kullanılır? Kimler diş ipi kullanmalıdır?

Diş ipi nedir, nasıl kullanılır? Kimler diş ipi kullanmalıdır? haberi, basına aktarıldığı ilk günden beri dikkatleri üzerine toplamaya devam ediyor. Habere dair merak uyandıran güncel gelişmeler ise 20 Ağustos 2020 Perşembe tarihli haberimizde yer alıyor. Haberimizi okuyarak siz de gelişmelerden anında haberdar olabilirsiniz.

20 Ağustos 2020 Perşembe 19:25
Diş ipi nedir, nasıl kullanılır? Kimler diş ipi kullanmalıdır?
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Kişisel hijyenin en önemli noktalarından birisi ağız sağlığı olmaktadır. Kaliteli ağız bakımı noktasında günde en az iki defa dişlerinizi fırçalamanız öneriliyor. Diş fırçasının uzanamadığı noktaları ise diş ipleri ile temizleyebilirsiniz. Diş et dipleri ve diş aralarında bakteri plakları ve çürükler oluşabildiğinden ağış kokusu veya diş kaybına yol açabilecek çürükleri günlük ağız bakımlarıyla önleyebilirsiniz.

Diş ipi kullanma etkileri nelerdir?

Beslenmeden sonra diş aralarınızda besinler kalabilir. Bu besinleri kürdanlarla temizlemeye çalışmanız diş etlerinize zarar verebilir. Diş fırçalarının da tek başına ağız hijyenini sağlama konusunda yetersiz olduğu bilinmektedir. Diş iplerini önerildiği gibi kullanmanız halinde diş etlerinize zarar vermeden fırçanın uzanamadığı noktaları temizleyebilirsiniz.  



Son Güncelleme: 20.08.2020 19:25
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