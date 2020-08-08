Diş ipi kullanma etkileri nelerdir? Diş ipi faydaları ve kullanım şekli

Diş ipi kullanma etkileri nelerdir?

Kişisel hijyenin en önemli noktalarından birisi ağız sağlığı olmaktadır. Kaliteli ağız bakımı noktasında günde en az iki defa dişlerinizi fırçalamanız öneriliyor. Diş fırçasının uzanamadığı noktaları ise diş ipleri ile temizleyebilirsiniz. Diş et dipleri ve diş aralarında bakteri plakları ve çürükler oluşabildiğinden ağış kokusu veya diş kaybına yol açabilecek çürükleri günlük ağız bakımlarıyla önleyebilirsiniz.

Beslenmeden sonra diş aralarınızda besinler kalabilir. Bu besinleri kürdanlarla temizlemeye çalışmanız diş etlerinize zarar verebilir. Diş fırçalarının da tek başına ağız hijyenini sağlama konusunda yetersiz olduğu bilinmektedir. Diş iplerini önerildiği gibi kullanmanız halinde diş etlerinize zarar vermeden fırçanın uzanamadığı noktaları temizleyebilirsiniz.