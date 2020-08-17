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Diş ipi kullanımı nasıl olmalıdır, ne zamanlar kullanılmalıdır?

17.08.2020'inde haberlerimiz arasında yer alan Diş ipi kullanımı nasıl olmalıdır, ne zamanlar kullanılmalıdır? ile ilgili gündeme yeni ayrıntılar aktarılıyor. Diş ipi kullanımı nasıl olmalıdır, ne zamanlar kullanılmalıdır? konusunda yaşanan tüm güncel gelişmelerden 17.08.2020'li haberimizi okuyarak bilgi sahibi olabilirsiniz.

17 Ağustos 2020 Pazartesi 18:04
Diş ipi kullanımı nasıl olmalıdır, ne zamanlar kullanılmalıdır?
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Kişisel hijyenin en önemli noktalarından birisi ağız sağlığı olmaktadır. Kaliteli ağız bakımı noktasında günde en az iki defa dişlerinizi fırçalamanız öneriliyor. Diş fırçasının uzanamadığı noktaları ise diş ipleri ile temizleyebilirsiniz. Diş et dipleri ve diş aralarında bakteri plakları ve çürükler oluşabildiğinden ağış kokusu veya diş kaybına yol açabilecek çürükleri günlük ağız bakımlarıyla önleyebilirsiniz.

Diş ipi kullanma etkileri nelerdir?

Beslenmeden sonra diş aralarınızda besinler kalabilir. Bu besinleri kürdanlarla temizlemeye çalışmanız diş etlerinize zarar verebilir. Diş fırçalarının da tek başına ağız hijyenini sağlama konusunda yetersiz olduğu bilinmektedir. Diş iplerini önerildiği gibi kullanmanız halinde diş etlerinize zarar vermeden fırçanın uzanamadığı noktaları temizleyebilirsiniz.  



Son Güncelleme: 17.08.2020 18:04
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