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Diş eti iltihabı olanlar dikkat! 500 kişi incelendi, ölüm riski 9 kat daha fazla..

Koronavirüs salgınıyla ilgili Kanadalı bilim insanları tarafından 500 kişi üzerinden gerçekleştirilen bir araştırmada, diş eti iltihabı olan kişilerin Kovid-19 virüsü nedeniyle ölüm risklerinin 9 kat daha fazla olduğu ortaya çıktı.

26 Nisan 2021 Pazartesi 18:06
Diş eti iltihabı olanlar dikkat! 500 kişi incelendi, ölüm riski 9 kat daha fazla..
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Kanada'lı bilim insanlarından korkutucu sonuçlar ortaya çıkan bir araştırma yapıldı. McGill Üniversitesi'nde görevli bir kaç araştırmacı yaygın olarak görülen ve halk arasında diş eti iltihabı olarak bilinen periodontitis hastalığının ile koronavirüs arasında güçlü bir bağlantı bulduklarını duyurdular. Bilim insanları 500 kişi üzerinde yaptıkları araştırma sonuçlarında diş eti iltihabına sahip olan kişilerin Kovid-19 virüsünden hayatlarını kaybetme olasılıklarının diğer nedenlere göre 9 kat daha fazla olduğunu duyurdular.

Diş eti iltihabına sahip olan kişilerin Kovid-19 virüsünden dolayı hastaneye kaldırılma olasılıklarının ise neredeyse 3,5 kat daha fazla olduğu ve oksijen desteğine ihtiyacı olanların ise diğerlerine göre 4,5 kat daha fazla olduğu belirtilen araştırmada mümkün olduğu kadar iyi tutulan ağız hijyeninin bu tür riskleri azaltabileceğini söylediler.

Araştırma ekibi içinde yer alan McGill Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Profesörü Belinda Nicolau, başlattıkları çalışma sonuçlarında koronavirüs komplikasyonları ve Periodontitis hastalığı ile aralarında çok güçlü bir ilişki olduklarını ortaya çıkardıklarını söyledi. Periodontitisin hem ağız sağlığı açısından hem de sistemsel pek çok hastalığa karşı bir risk faktörü olarak kabul edildiğini ve tedavisinin gerçekleşmediği takdirde iltihabın vücuda yayılarak kalp, diyabet gibi bir çok hastalığa neden olduğunun belirten Nicolau, çalışmalarında Katar'da bulunan 9 ayrı hastanenin verilerinin toplandığı Hamad Medical Corporation'ın belgelerini kullandıklarını ve bu kapsamda da 500 den fazla hastanın tıp kayıtlarının incelendiğini kaydetti.

Kovid-19'u ağır geçiren hastalarda virüsün entübe edilmenin yanı sıra ölüm gibi komplikasyonlara da yol açığı bir tepkiye neden olduğunu ve araştırmada diş eti hastalığının bu durumu şiddetlendirmeye meyilli olduğunu gördüklerini ifade eden Prof. Belinda Nicolau, bu hastaların mevcut durumda vücutlarındaki var olan yüksek iltihapla Kovid-19'a yakalandığını ve vücutta hiperinflamasyon meydana getirdiği için de bu durumun onlar açısından dezavantajlı olmaları anlamına geldiği değerlendirmesinde bulundu.




Son Güncelleme: 26.04.2021 18:06
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Anahtar Kelimeler:
Diş Eti IltihabıKoronavirüsölüm Riski9 Kat FazlaAraştırma
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