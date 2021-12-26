Diş çürümesini önlemek için etkili olan 8 yöntem nedir ?

İnsanlar günlük hayatlarında çeşitli sorunlarla karşılaşabiliyor. Diş çürüğü de bu sorunlardan bir tanesi olarak öne çıkıyor. Diş sağlığı insan için çok önemli olması nedeniyle yılda en az 1 kez sağlık kontrolünün yapılması gereken bir durumdur. Peki diş çürüğüne karşı etkili yöntemler hangileri?

Diş Çürümesine Karşı Etkili Olan 8 Yöntem

Diş çürümesi eğer çok ilerlediyse kişinin hastaneye başvurması gerekebilir. Fakat ufak diş çürüklerine karşı etkili olan basit yöntemler vardır. İşte diş çürüğüne karşı etkili olan 8 yöntem:

- Düzenli olarak dişleri fırçalamak

- Dengeli ve düzenli beslenmek

- Sert ve kabuklu yiyeceklerin tüketimine dikkat etmek

- Dişler için yararlı besinleri tüketmek

- Dişlere zararlı besinlerden uzak durmak

- Sakız çiğnemeyi düzenli hale getirmek

- Asitli içeceklerden uzak durmak

- Düzenli olarak diş kontrolüne gitmek

Düzenli Olarak Dişleri Fırçalamak

Dişlerin düzenli olarak fırçalanması diş çürüğü başta olmak üzere birçok ağız hastalığının engellenmesine yardımcı olur. Günde iki kere diş fırçalama işleminin yapılmasının yanında diş ipleri, gargara ve misvak gibi ürünlerin de kullanması diş sağlığının korunmasında etkili olacaktır.

Dengeli ve Düzenli Beslenmek

Diş sağlığının korunmasında dengeli ve düzenli olarak beslenmenin etkisi azımsanamayacak kadar büyüktür. Meyve ve sebze başta olmak üzere doğanın verdiği ürünlerin tüketilmesi genel vücut sağlığının yanında diş sağlının korunmasına da yardımcı olur. Fakat bu besinlerin de aşırı tüketilmemesi gerekir.

Sert ve Kabuklu Yiyeceklerin Tüketimine Dikkat Etmek

Sert ve kabuklu yiyeceklerin tüketilmesi dişe ve diş etine önemli zararlar verebilir. Bu tür yiyeceklerin dikkatsizce tüketilmesi sebebiyle diş minesi, diş eti ve dişin kendisinde ciddi sorunlara yol açabilir. Dişin bu öğelerinin zarar görmesi diş çürümesini de hızlandırabilir. Ceviz, hindistan cevizi, antepfıstığı gibi kabuklu ve sert yiyeceklerin kırılmasını diş yerine kıracak yardımıyla yapmak yerinde olacaktır.

Dişler İçin Yararlı Besinler Tüketmek

Dişler için yarar sağlayacak besinlerin tüketilmesi diş sağlığı için önemlidir. Havuç, elma, salatalık, kiraz gibi meyve ve sebzelerin tüketilmesi halinde diş sağlığının güçlendiği bilimsel olarak kanıtlanmıştır. Bunun yanında diş etlerine yaptıkları masaj sebebiyle de bu besinler oldukça rehavet görmektedir. Uzmanlar bu tür besinlerin günde en az 1-2 porsiyon tüketilmesini tavsiye ediyor.

Dişlere Zararlı Besinlerden Uzak Durmak

Dişlere yarar besinler olduğu gibi zarar veren besinler de bulunmaktadır. Bu besinlerin başında asitli ve şekeri yüksek yiyecekler gelmektedir. Günümüzde bu besinlerin tüketiminde artış olması beraberinde diş problemlerinin artışını da getirmiştir. Bu tür besinlerin mümkün olduğunca az tüketilmesi diş sağlığının korunmasına o derece yardımcı olacaktır. Bu tür besinlerin tüketilmesinin hemen ardından dişlerin fırçalanması veya su yardımı ile ağzın temizlenmesi de etkili olacaktır.

Sakız Çiğnemeyi Düzenli Hale Getirmek

Sakız çiğnemin düzenli yapılması diş sağlığının korunmasına yardımcı olacaktır. Günlük hayatta birçok insan sakız çiğnemeyi alışkanlık haline getirmiştir. Fakat sakız seçimi yaparken de dikkatli olunması gerekebilir. Çünkü şekerli sakızların çiğnenmesi tatsız sakızların aksine dişlere zarar verebilmektedir. Bu neden bitki aromalı veya tatsız sakızların düzenli bir şekilde çiğnenmesi daha uygun olacaktır.

Asitli İçeceklerden Uzak Durmak

Diş çürümesinin baş aktörlerinden birisi şüphesiz asitli içeceklerdir. Kola, gazoz, soda gibi asitli içeceklerin aşırı tüketimi dişin dış katmanlarına, diş minesine ve diş etine önemli zararlar verebilir. Dişlerin dış katmanlarının zarar görmesi dişlerin çürüme sürecinin hızlanmasına neden olacaktır. Bu nedenle soda haricinde diğer asitli içeceklerin tüketilmesi mümkünse tamamen bırakılmalıdır. Asitli içeceklerin yerine meyve suyu, yeşil çay, ayran ve su gibi sağlıklı içeceklerin tüketimi diş sağlığının korunmasına yardımcı olur.

Düzenli Olarak Diş Kontrolüne Gitmek

Diş sağlığı konusunda tüm tedbirler alınmış dahi olsa uzman bir hekimin görüşü her zaman fark yaratacaktır. Bu nedenle diş sağlığının korunması adına yılda en az 1 kere tam donanımlı bir diş hastanesinde diş kontrollerinin yapılması diş sağlığının kontrol altına alınmasında oldukça fayda sağlayacaktır.