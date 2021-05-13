Diş beyazlatıcı jel kullanmak doğru mu, zararları var mı?

Teknolojinin ilerlemesi ile birlikte vatandaşlar diş beyazlamanın yöntemlerini araştırırken kişiler çabuk sararan dişler için araştırmalara koyuldu. Birçok vatandaş diş beyazlatmak kansere yol açar mı? dişlere zarar verir mi? soruları ile kafası karışırken vatandaşlar konu hakkında uzman kişilerden cevap arıyor. Araştırma sonucunda diş beyazlatmak zararlı olmazken kansere de yol açmamaktadır. Dişlerinizi alanında uzman bir hekim tarafından veya evde kendi yöntemleriniz ile beyazlatma şansınız bulunmaktadır.





Kozmetik mağazalarda satılan jeller önerilmiyor!

Kozmetik mağazalarda satılan beyazlatıcı jeller önerilmezken vatandaşların ilk tercih ettiği kozmetik mağazaları oluyor. Profesyonel bir beyazlatma tercihiniz ilk sırada olurken ya da evinizde kendi yöntemleriniz ile beyazlatıcı jeller uygulayabilirsiniz.

Diş beyazlatma sonrasında renklendirici veya şekerli gazlı içeceklerden mutlaka uzak durmalısınız. Çay kahve veya sigara kullanımı dişleri olumsuz yönde etkilerden yapılan işlemler dişinizde ilerleme kaydetmez. Bu yüzden günlük hayatta kullandığınız içecekleri azaltmanızda yarar var.