İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Türkiye'nin üç aşamalı normalleşme planı
Türkiye'nin üç aşamalı normalleşme planı
Sedat Peker 4. yeni videosunu twitter üzerinden yayınladı
Son Dakika
Sedat Peker 4. yeni videosunu...
Yasmin Erbil, süper mini elbisesiyle sosyal medyada şov yaptı
Yasmin Erbil, süper mini elbisesiyle...
Engin Akyürek ve Pınar Deniz arasında bomba niteliğinde aşk iddiası!
Engin Akyürek ve Pınar Deniz...

Diş beyazlatıcı jel kullanmak doğru mu, zararları var mı?

Bembeyaz dişlere sahip olmak isteyen birçok vatandaş çeşitli yöntemleri deneyerek dişlerini beyazlatmaya çalışıyor. Vatandaşların en çok merak ettiği sorular arasında yer alan diş beyazlatıcı jel kullanmak doğru mu, zararları var mı? sorusuna dişlerini önemseyen vatandaşlar yanıt arıyor. İşte diş beyazlatıcı jel hakkında merak edilenler

13 Mayıs 2021 Perşembe 16:17
Diş beyazlatıcı jel kullanmak doğru mu, zararları var mı?
Takip Et:

Teknolojinin ilerlemesi ile birlikte vatandaşlar diş beyazlamanın yöntemlerini araştırırken kişiler çabuk sararan dişler için araştırmalara koyuldu. Birçok vatandaş diş beyazlatmak kansere yol açar mı? dişlere zarar verir mi? soruları ile kafası karışırken vatandaşlar konu hakkında uzman kişilerden cevap arıyor. Araştırma sonucunda diş beyazlatmak zararlı olmazken kansere de yol açmamaktadır. Dişlerinizi alanında uzman bir hekim tarafından veya evde kendi yöntemleriniz ile beyazlatma şansınız bulunmaktadır.

Kozmetik mağazalarda satılan jeller önerilmiyor!

Kozmetik mağazalarda satılan beyazlatıcı jeller önerilmezken vatandaşların ilk tercih ettiği kozmetik mağazaları oluyor. Profesyonel bir beyazlatma tercihiniz ilk sırada olurken ya da evinizde kendi yöntemleriniz ile beyazlatıcı jeller uygulayabilirsiniz.

Diş beyazlatma sonrasında renklendirici veya şekerli gazlı içeceklerden mutlaka uzak durmalısınız. Çay kahve veya sigara kullanımı dişleri olumsuz yönde etkilerden yapılan işlemler dişinizde ilerleme kaydetmez. Bu yüzden günlük hayatta kullandığınız içecekleri azaltmanızda yarar var.


Son Güncelleme: 13.05.2021 16:17
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Diş BeyazlatmaJel
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İngiliz Mutantı Çocukları Etkiliyor
İngiliz Mutantı Çocukları Etkiliyor
Aşı kartı nasıl alınır? e - Nabız ve HES üzerinden aşı kimliği oluşturma ve kart alma işlemeleri
Aşı kartı nasıl alınır? e - Nabız ve HES üzerinden aşı kimliği oluşturma ve kart alma işlemeleri
Yanak Estetiği fiyatları ne kadar? 2021 yılı Bişektomi (Hollywood Yanağı) fiyatları
Yanak Estetiği fiyatları ne kadar? 2021 yılı Bişektomi (Hollywood Yanağı) fiyatları
Sigortasız devlet hastanesi muayene ücretleri ne kadardır? 2021
Sigortasız devlet hastanesi muayene ücretleri ne kadardır? 2021
İlaç raporu nereden alınır? İlaç raporu sağlık raporu yerine geçer mi?
İlaç raporu nereden alınır? İlaç raporu sağlık raporu yerine geçer mi?
Dudak estetik ameliyat fiyatları 2021
Dudak estetik ameliyat fiyatları 2021

Popüler Haberler

Emanet dizisi Cansu kimdir? Rüya Coriç kaç yaşında? Hayatı ve rol aldığı yapımlar
TV'de bugün hangi maç var, hangi kanalda yayınlanıyor? 13 Mayıs 2021 Perşembe
Emanet 179. bölüm Kanal 7 canlı izle – 13 Mayıs 2021 Perşembe tek parça Emanet yeni son bölüm izle
Mucize Doktor 62. bölüm Fox TV canlı izle – 13 Mayıs 2021 Perşembe tek parça Mucize Doktor yeni son bölüm izle
Bir Zamanlar Çukurova 96. bölüm ATV canlı izle – 13 Mayıs 2021 Perşembe tek parça Bir Zamanlar Çukurova yeni son bölüm izle
Saygı dizisi 2. sezon ne zaman başlıyor?
Sedat Peker'in masasındaki Aptallar Erken Ölür kitabının konusu nedir, yazarı kimdir?
2021 Temmuz'da SSK Bağ-Kur memur ve memur emekliler ne kadar maaş alacak?
BİM açık mı? BİM saat kaçta kapanıyor? 13 Mayıs BİM açılış saati? A 101 ŞOK Migros BİM çalışma saatleri
Fenerbahçe en son ne zaman şampiyon oldu? FB'nin son şampiyonluğu hangi tarihte?
Süper Loto çekilişi ne zaman açıklanacak? 13 Mayıs 2021 Süper loto sonuçları saat kaçta açıklanacak?
Emanet dizisinde Neslihan karakterini Zeynep Naz Eyüpoğlu canlandırıyor
PlayStation Plus fiyatları ne kadar oldu? 2021 Abonelik ücretleri
Hande Kazanova nereli, kaç yaşında? Meslek hayatı ve rol aldığı yapımlar
Yasak Elma 110. bölüm izle tek parça! Yasak Elma son bölüm izle!
Emanet dizisi Neslihan karakterini kim canlandırıyor? Zeynep Naz Eyüboğlu kimdir?
Alev Alev 27. bölüm bu akşam var mı, yayınlanacak mı?
Gen İlaç halka arz ne zaman gerçekleşecek? Gen İlaç eşit dağılım mı oransal mı?
Arka Sokaklar bu hafta yeni bölüm neden yok?
Rüyada araba alma görmek görmek neye işaret eder? Rüyada araba alma görmenin anlamları ve yorumları
Mescid-i Aksa kim tarafından yapıldı? Mescid-i Aksa ne zaman yapıldı? Tarihçesi ve bilinmeyenleri

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.