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Dikkat! Çocuklar, kovid-19 varyantlarında tehlikeli taşıyıcılar olabilir!

ABD’li bilim insanlarına göre 12 yaşından küçük çocuklar yeni tip koronavirüs için İngiltere ve California’daki mutasyonlarına benzer yeni varyantların toplumdaki bulaş oranında önemli bir rol oynadığını ortaya koydu. Bilim insanları 12 yaş altı çocukların sıkı kontrol ve takibe alınmasını önerdi. Ayrıntılar haberimizde...

25 Mayıs 2021 Salı 21:05
Dikkat! Çocuklar, kovid-19 varyantlarında tehlikeli taşıyıcılar olabilir!
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Son dakika haberine göre ABD’li bilim insanları çocukların kovid-19 varyantlarında tehlikeli taşıyıcı olabildiklerini açıkladı. ABD’de Los Angeles Çocuk Hastanesi tarafından yapılan araştırmaya göre 12 yaşından küçük çocukların İngiltere’de ve Califonia’daki benzer daha bulaşıcı korona virüs varyantlarının önemli taşıyıcıları olabileceği aktarıldı.

Bu anlamda 2020 Mart ayından Nisan 2021’e kadar 9 çocuk hastanesi kontrol edildi. 18 yaşında veya daha genç olan toplam 2 bin 119 Covid-19 hastasını korona virüsün endişe veren mutasyonları için test edildi.

Çocukların takibi bu konuda önem arz ederken çocukların sürekli olarak kontrol edilmesi gerektiğini, 12 yaş altının takip edilmesi gerektiği vurgulandı. Çocuklarda bulaşıcı dönemi uzarken Los Angeles Çocuk Hastanesi araştırmacıları, çocuk ve gençlerin ilk Covid-19 semptomlarını gösterdikten yaklaşık 10 gün sonra bulaşıcı olduğunu belirtti. Yeni tip koronavirüs ayda veya yılda en az iki kez mutasyona uğrarken enfeksiyon dönemi arttığı için bilim insanları endişeli olduklarını belirtti. Bir yıldan fazladır tüm dünyada etkisini gösteren salgın, mutasyona uğramasına rağmen pek çok ülkenin çıkardığı aşılar tüm ülkelerde eş zamanlı vatandaşlara uygulanmaya devam ediyor.


Son Güncelleme: 25.05.2021 21:05
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Anahtar Kelimeler:
ÇocukVaryantTehlikeli Taşıyıcı12 YaşKoronavirüs
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