İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Tapu'da evalım-satım işlemlerinde yeni dönem! EKDS uygulaması geliyor
Son Dakika
Tapu'da evalım-satım işlemlerinde yeni dönem!...
Kafe ve restoranlarda çalışanlara çifte devlet desteği: 2 ay 2.841 TL!
Son Dakika
Kafe ve restoranlarda çalışanlara çifte...
Seçim yasasında yapılan değişikliklerde Büyükşehirler için kritik adım!
Son Dakika
Seçim yasasında yapılan değişikliklerde Büyükşehirler...
WhatsApp, iletişimde yeni bir adım atıyor: İnternet olmasa bile..
Son Dakika
WhatsApp, iletişimde yeni bir adım...

Devlette sigortasız muayene şartları ve ücreti ne kadardır? 2021

Yayınlandığı ilk andan beri oldukça dikkat çeken Devlette sigortasız muayene şartları ve ücreti ne kadardır? haberi gündemde kendisine yer edinmeye devam ediyor. Devlette sigortasız muayene şartları ve ücreti ne kadardır? haberinin en güncel ayrıntılarıyla ilgili bilgileri paylaştığımız 31 Mart 2021 Çarşamba tarihli haberimizden sıcak gelişmeleri öğrenebilirsiniz.

31 Mart 2021 Çarşamba 22:17
Devlette sigortasız muayene şartları ve ücreti ne kadardır? 2021
Takip Et:

Sigortası bulunan kişilerin hastane masrafları ve muayene ücretleri devlet tarafından ödenirken herhangi bir sigortaya sahip olmayan kişiler muayene masraflarını kendileri ödemek zorunda kalmaktadır. Devlet hastanelerinde geçerli olan bu durumda sağlık sigortasına sahip kişiler herhangi bir ödeme yapmak durumunda kalmazlar.

Sigortalı kişiler özel hastanede tedavi görmek istediğinde ya da tahlil gibi ayrıca durumlarda ödeme yapabilmektedir. Sigortası bulunmayan kişiler muayene ücreti olarak 50 TL gibi bir ücret ödemektedir.

Muayene Ücretleri 2021

Muayene ücretleri devlet hastanelerinde 30-50 TL, özel hastanelerde 85-150 TL, fakülte hastanelerinde 60-100 TL ve araştırma hastanelerinde ise 45-100 TL arasında değişmektedir. Ayrıca bu ücretler muayene detaylarına göre de değişebilmektedir.

Bu ücretleri ödemeye gücü yetmeyen vatandaşlar için yeşil kart bulunmaktadır. Yeşil kart alarak ya da SYDV’de yapılan testlere katılarak sağlık sigortasının primini yatırılan kişiler de devlet hastanelerinde ücretsiz muayene olabilmektedir.

Muayene Randevusu Nasıl Alınır? 2021

Muayene randevuları https://m.hastanerandevu.gov.tr/ adresi üzerinden, ALO 182 ya da MHRS sistemi üzerinden yapılabilmektedir.

Genel Sağlık Sigortası Primi Kaç TL? 2021

SYDV kuruluşlarına giderek gelir testi yaptıran kişilerin gelirinin asgari ücretin 3/1’i olması halinde 88 TL kadar olan prim devletçe ödenmektedir. Yani geliri 981 TL’den az olan kişilerin sağlık primi devlet tarafından ödenmektedir. Geliri 981-2943 TL arasında olan kişiler 89 TL, 2943-5886 TL olanlar 267 TL geliri 5.886 TL üstünde olan kişiler ise 534 ödemelidir.

Muayene Katılım Payı Sorgulama Nasıl Yapılır? 

2021

Muayene katılım payı sorgulama işlemi e-devlet üzerinden gerçekleştirilebilmektedir. İşlem https://www.turkiye.gov.tr/muayene-katilim-payi-sorgulama adresine giriş yaparak öğrenilebilmektedir.

Sigorta Muayene Ücreti Kaç TL?

Katılım payı yani devlet hastanelerinde muayene olma durumunda sigortalılardan alınan ücret eczanelerde ödenmektedir. 2021 yılında zamlanan katılım payı devlet hastaneleri için 6 TL, araştırma hastaneleri için 7 TL üniversite hastaneleri için ise 8 TL tutarındadır.



Son Güncelleme: 31.03.2021 22:17
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
#Muayene#sigorta
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sprey aşı çalışmalarında son durum ne?
Sprey aşı çalışmalarında son durum ne?
Nisan ayında hangi balık daha güzel olur, hangi balık yenir? Mevsimine göre balık tablosu
Nisan ayında hangi balık daha güzel olur, hangi balık yenir? Mevsimine göre balık tablosu
Hıçkırık en kolay nasıl geçer?
Hıçkırık en kolay nasıl geçer?
Aşı randevu nasıl alınır? AŞI RANDEVU ALMA İŞLEMLERİ
Aşı randevu nasıl alınır? AŞI RANDEVU ALMA İŞLEMLERİ
Pfizer BioNTech aşısı kimlere yapılacak?
Pfizer BioNTech aşısı kimlere yapılacak?
Sigarayı bıraktıktan sonra vücuttaki değişiklikler
Sigarayı bıraktıktan sonra vücuttaki değişiklikler

Popüler Haberler

Devlette sigortasız muayene şartları ve ücreti ne kadardır? 2021
Rüyada ekmek alma görmek anlamı nedir, neye yorumlanır? ekmek alma görme rüyasının tabiri, ne anlama geldiği
1 Nisan şakası yapmak günah mı? Nisan 1 şakaları yapmanın dinen bir sakıncası varmıdır?
1 Nisan Şaka Günü nedir, neden şaka yapılır? 1 Nisan günü en güzel şakalar
Naturelgaz borsada ne zaman işlem görecek?
Yaya geçitleri neden kırmızıya boyandı? Kırmızı yaya geçidi çizgisi anlamı nedir?
2021 Şeker Bayramı ne zaman başlıyor, kaç gün tatil olacak?
Kimler bordo bereli asker olabilir? 2021 Bordo bereli asker maaşları ne kadardır?
Bim Marketde satılan Heifer sterilizasyon spreyi özellikleri ve kullanıcı yorumları
Rüyada büyük fare görmek ne anlama gelir? Rüyada büyük fare görmenin anlamı
Hekimoğlu 42. bölüm Kanal D canlı izle - 23 Mart 2021 Salı tek parça Hekimoğlu yeni son bölüm izle
Ramo dizisindeki Doktor Nehir karakteri kimdir? Devrim Özkan nereli, yaşı kaç?
Mucize Doktor 54. bölüm FOX TV canlı izle - 18 Mart 2021 Perşembe tek parça Mucize Doktor yeni son bölüm izle
Kırmızı Oda Sekreter karakterini kim canlandırıyor? Gülçin Kültür Şahin kimdir?
Akrep dizisi Merve kimdir? Müge Su Şahin yer aldığı dizi ve film yapımları
Sadakatsiz dizisi Selen (Dora Dalgıç) kimdir?
SGK grip aşısını karşılar mı? 2021 SGK aşı ödemeleriyle ilgili gelişme
Kuruluş Osman dizi oyuncusu Peçenek Kızı kimdir? Zeynep Tuğçe Bayat hakkında bilgiler
Kuruluş Osman dizisi Bala Hatun kimdir? Özge Törer yaşı ve oynadığı diziler
1 Nisan şakası nasıl ortaya çıkmıştır, neden şaka yapılır? 1 Nisan şakasının kökeni
PlayStation Plus aboneliği ne kadar? Sony, PlayStation Plus 2021 Abonelik ücretleri

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.