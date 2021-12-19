Devlet hastanesinde sigortasız doğum fiyatları ne kadar?

Çocuk sahibi olmanın hayalini kuran ve doğum için hazırlıkları yapan anne adayları devlet ve özel hastanelerde doğum yapabiliyorlar. Fakat herhangi bir sigortaya bağlı olmayan annelerin devlet veya özel hastane fark etmeksizin belirli miktarda doğum ücreti ödemeleri gerekiyor. Doğum için devlet hastanelerini tercih eden anne adayları ise bu hastaneler doğum ücretlerinin ne kadar olduğunu öğrenmek için arama motorlarına yöneldi. Peki devlet hastanelerinde doğum ücreti ne kadar?

Devlet Hastanelerinde Doğum Ücreti Ne Kadar?

Doğum yapmak isteyen fakat herhangi bir sigortası bulunmayan annelerin devlet hastanelerinde doğum yapabilmesi için 700 TL ila 900 TL arasında bir doğum ücreti vermeleri gerekiyor. Bu ücreti ödeyen anne adaylar sigortasız olarak devlet hastanesinde doğum yapabiliyorlar.

Özel hastanelerde ise SGK’ya bağlı olanlar için 500 TL’lik bir indirim yapılıyor. Kişi eğer tamamen sigortasız ise 5.000 TL ila 13.000 TL arasında doğum ücret ödemek zorunda. Ücretler hastaneden hastaneye değişiklik gösteriyor. Devlet hastanelerinde bu ücretlerin nispeten daha uygun olduğu biliniyor.

Devlet ve özel hastanelerin doğum ücretleri doğumun türüne göre değişiklik gösterebiliyor. Sezeryan, normal, suda, epidural gibi doğum türlerinden birisini seçen kadınların seçeceği doğum türüne göre fiyatta artış veya azalış yaşanabiliyor.

Devlet hastanesindeki doğum ücretleri Sağlık Bakanlığı ve SGK tarafından sürekli güncelleniyor. SGK’ya bağlı olan anne adayları bu ücretleri ödemek zorunda kalmıyorlar. Fakat sigortasız olan anne adaylar Genel Sağlık Sigortası (GSS) kapsamında olsalar da doğum ücretini ödemek durumunda kalıyorlar. İşte devlet hastanelerindeki doğum ücretleri:

- Sezaryen doğum ücreti : 746 TL

- Sezaryen (Çoğul gebelik) doğum fiyatı : 861,00 TL

- Müdahaleli doğum : 908 TL

- Normal vajinal : 908 TL

- Müdahaleli vajinal doğum : 1.378 TL

- Müdahaleli vajinal doğum (İlk doğum) : 1.884 TL

- Müdahaleli vajinal (Çoğul gebelik) : 1.723 TL

- Müdahaleli vajinal ilk doğum (Çoğul gebelik) : 1.958 TL

- Normal vajinal doğum : 1.378 TL

- Normal ilk defa vajinal doğum : 1.884 TL

- Epidural anestezi ile vajinal : 1.464 TL

- Epidural anestezi ile vajinal doğum (Çoğul gebelik) : 1.723 TL

- Suda vajinal doğum : 1.855 TL

- Normal vajinal (Çoğul gebelik) : 1.723 TL

- Normal vajinal ilk doğum (Çoğul gebelik) : 1.958 TL

Bu ücretler hastaneden hastaneye farklılık gösterebiliyor. En güncel fiyatları öğrenmek isteyen anne adaylarının başvuru yapacağı devlet veya özel hastanesiyle iletişime geçmeleri daha sağlıklı olacaktır. Ankara, İstanbul, İzmir gibi büyükşehirlerde doğum ücretlerinin daha yüksek olduğu diğer illerde ise nispeten daha uygun fiyatlarda olduğu ifade ediliyor