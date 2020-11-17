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Devlet hastanesinde diş teli ne kadar sürede ve kaç tl'ye takılır? 2020

Salı günü sitemizde yer verdiğimiz Devlet hastanesinde diş teli ne kadar sürede ve kaç tl'ye takılır? haberi ile ilgili yeni gelişmeler basına yansımaya devam ediyor. Kasım 17 2020 tarihli haberimizi okuyarak en yeni ayrıntıları siz de hemen öğrenebilirsiniz.

17 Kasım 2020 Salı 23:03
Devlet hastanesinde diş teli ne kadar sürede ve kaç tl'ye takılır? 2020
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Devlette Diş Teli Fiyatları 2020

SGK diş teli ücretini ödüyor mu? Hepimizin bildiği gibi bazı sağlık sorunlarının tedavi masraflarını SGK üstleniyor. Sağlık sorunları insanların yaşamını olumsuz etkiliyorsa, doğuştan nedenlerle sağlık sorunları yaşanıyorsa, gecikmiş çene büyümesi, çapraşık dişler veya çene hastalığı gibi farklı sağlık sorunları varsa bu durumda eyalet hükümeti sorumlu olacaktır. Hastanede tedavi maliyeti. Ancak SGK tedavisi alabilmek için hastaların en az 18 yaşında olması gerekmektedir.

18 Yaş Altı Diş Teli Fiyatları

18 yaşın altındaki kişiler devlet hastanelerini ücretsiz olarak kullanabilir. Devlet, 18 yaşın üzerindeki bireyler için diş teli sağlamamaktadır. 18 yaşın altındaki hastaların bedeli devlet tarafından karşılanmakla birlikte, tedavi sürecinde kullanılan malzeme ve diğer ekipmanlar sigorta şirketinden indirimli olarak tahsil edilecektir.

Devlet Hastanesinden Diş Teli Randevusu Nasıl Alınır?

MHRS ve Alo 182 üretim hatlarında devlet hastanelerinde diş telleri için rezervasyon yapabilirsiniz. MHRS flört sistemi, e-devlet kapsamında sağlanan merkezi bir flört hizmetidir. MHRS'ye giriş yapmak için mhrs.gov.tr ​​adresindeki randevu menüsüne tıklamanız gerekmektedir. MHRS tarafından tedavi edilecek lokasyon, hastane, doktor ve tedavi merkezini seçerek randevu saatini onayladıktan sonra doktorun tercihini belirleyebilir, kaydet butonuna basılarak girilen tüm bilgiler sisteme kaydedilecektir.

Randevusu olan insanlar kamera sırasının ne zaman geldiğini merak ediyor. En kısa sürede randevu alınması gerekmektedir. Yoğunluğun yüksek olması nedeniyle, kamu hastaneleri için randevu süresi gecikiyor. Yaşadığınız yer ne kadar kalabalıksa, randevu tarihi o kadar erken olur. İllerin daha az kalabalık olduğu şehirlerde randevu süresi 3 ila 6 ay iken, yoğun nüfuslu ve yüksek nüfuslu şehirlerde randevu süresi 1-2 yıl olabilmektedir. İleride yüksek yoğunluk nedeniyle randevu alamayan hastalar için lütfen bir devlet hastanesine danışınız.

SGK, 18 yaşın altındaki bireylere ücretsiz diş teli sağladığından, 18 yaşın üstündeki vatandaşların bir kamu hastanesinden değil, özel bir hastaneden randevu almaları gerekmektedir. Devlet hastanelerinde tedavi maliyeti, tedavi sırasında kullanılan malzemeleri ve diğer tedavileri içerir. Kamu hastanelerinde SGK aracılığıyla 18 yaş altı vatandaşlar çok düşük maliyetle diş teli temin edebilmektedir. Devlet hastanelerinde tedavi olmak isteyenler, hastanede sıra beklemekten kaçınmak için özel hastaneleri tercih ediyor.

Devlet Hastaneleri Diş Teli Takar mı?

Devlet hastanelerinde çene yapısı bozuklukları, çarpık ve eksik dişler vb. Sağlık sorunları olan vatandaşlar için diş teli takılmalıdır. Daha sonra devlet hastanesine; diş dolguları, protezler, kök kanal tedavileri, kaynak ve diş çekimi gibi çeşitli diş tedavileri için uygundur. Hastanede ortodontist tarafından yapılan muayeneden sonra kişinin üzerindeki diş teli takılıp takılmayacağına doktor karar verdikten sonra diş teli tedavisi yapılır.

Devlet Hastanesinde hangi bölümler diş teli takıyor:

  • Çene tedavileri için Ortodonti bölümleri,
  • Devlete bağlı diş hastaneleri,
  • Diş sağlığı eğitim ve araştırma hastaneleri,
  • Devlet üniversite hastanelerinin diş hekimliği bölümleri,
  • Devlet ağız ve diş sağlığı merkezleri,
  • Devlet kliniklerinin diş ve ortodonti bölümleri diş teli tedavisi uygulamaktadır.

Diş Teli Takan Devlet Hastaneleri İstanbul

İstanbul'da ücretsiz diş teli tedavisi sağlayan bazı devlet hastaneleri şunlardır:

  • Göztepe Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi
  • Bahçelievler Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi
  • İstanbul Okan Üniversitesi Diş Hastanesi Mecidiyeköy
  • İstanbul Sultan Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Merkezi
  • Ataşehir Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi
  • Kağıthane Devlet Hastanesi
  • Marmara Üniversitesi Diş Hekimliği Hastanesi
  • Bağcılar Ağız ve Diş Sağlığı hastanesi
  • İstanbul Aydın Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Hastanesi Dentaydın
  • Bayrampaşa Devlet Hastanesi
  • Okmeydanı Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi
  • Bakırköy Sadi Konuk Bakırköy Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi
  • Eyüpsultan Devlet Hastanesi
  • Esenyurt Necmi Kadıoğlu Devlet Hastanesi
  • Uniqdent Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği
  • Baydent Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği (Pendik İmplant)
  • İstanbul Diş Hastanesi 24 Saat Açık Nöbetçi Diş Kliniği
  • İstanbul Okan Üniversitesi Diş Hastanesi Mecidiyeköy
  • Diş 212 Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği – Bayrampaşa
  • Medipol Üniversitesi Diş Hastanesi
  • Başkent Üniversitesi İstanbul Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Hastanesi
  • İstanbul Okmeydanı Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi
  • Ataşehir Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi
  • Zeytinbunu Biruni Üniversitesi Diş Hastanesi
  • İstanbul Medeniyet Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi

Bu hastanelerde 18 yaş altı ve 18 yaş altı hastalarda estetik olmayan görünüm bozuklukları dışında fonksiyonel amaçlarla kemik ve diş anormallikleri tedavi edilmektedir.

Devlet Diş Teli Fiyatları 2020

18 yaşın altındaki hastaların kamu hastanelerinde tel tedavisini ücretsiz kullanmaları gerekmesine rağmen, tedavi, malzeme ve ekipman için ek maliyetler tahsil edilecektir. Konsol fiyatları 2020 yılında 2500 TL ile 8000 TL arasında değişecek. Fiyatlardaki bu değişimler, her hasta için geçerli olan farklı tedavi yöntemleri ve yöntemlerinden kaynaklanmaktadır.

Diş teli 2020 hizmet ve fiyat listesinde diş tellerinde tüm tedavi maliyetleri (KDV dahil) ayrıca belirtilmiştir. Korseli fiyatlar, Ticaret Geliştirme Bürosu tarafından her yıl kısaca açıklanan asgari ücret vergisi oranına (birinci grup il ve bölgelere uygulanan gider vergisi oranı) göre hesaplanmaktadır.

DİŞ TELİ HİZMETİ – FİYATLARI

2020 KDV DAHİL(%8) TL

Angle 1. sınıf ortodonti tedavisi

2.035,00

Angle 2. sınıf ortodonti tedavisi

2.615,00 TL.

Angle 3. sınıf ortodonti tedavisi

3.485,00 TL.

Sabit kapanış yükseltici tatbiki

115 TL.

Açık kapanış ortodonti tedavisi

 3.485,00 TL.


Pekiştirme tedavisi

725,00 TL.

Pekiştirme aygıtı (hawley)

710,00 TL.

Sabit Pekiştirme Aygıtı (lingual retainer)

910,00 TL.

Tek çene için aparey Yapımı (vida hariç)

725,00 TL.

Çift çene için aparey Yapımı (frankey-akt vs)

1.315,00 TL.

Lingual Ark

495,00  TL.

Braket tatbiki (tek diş)

235 TL.

Düşen braket tatbiki (tek çene)

 220,00 TL.

Düz ark teli tatbiki (tek çene niti teli)

240 TL.

Kısa Süreli Ortodontik Tedavii

1.165,00TL.

Hızlı maxiller genişletme apareyi

1.025,00 TL.


Son Güncelleme: 17.11.2020 23:03
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Anahtar Kelimeler:
HastaneDiş Teli
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