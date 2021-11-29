Devlet hastanelerinde ve özel hastanelerde sezaryen ile doğum yapılmaktadır. Anne adayları devlet hastanesinde doğum yapmak istedikleri takdirde ne kadar ücret ödediklerini merak ediyor. Biz de bu içeriğimizde devlet hastanesinde sezaryen ameliyatlarının ne kadar olduğundan bahsettik. İşte konuya ilişkin detaylar…

Devlet hastaneleri sezaryen doğum yaptırıyor mu?

Özel hastanelerde olduğu gibi devlet hastanelerinde de sezaryen doğum yapılmaktadır. Eğer ki geçerli ve tıbbi bir neden yoksa sezaryen doğumu çok tavsiye etmeseler de gerektiği anlarda sezaryen yapılmaktadır.

Sezaryen doğumu devlet karşılıyor mu?

Gereken durumlarda devlet hastanelerinde sezaryen doğum yapma imkanı vardır. Eğer sezaryen doğumunuzu devlet hastanesinde yapıyorsanız masraflar SGK tarafından karşılanır.

Devlet hastanelerinde sezaryen doğum ücretleri ne kadar?

Eğer devlet hastanesinde sezaryen doğum yapacaksanız ve sigortanız varsa ücret ödemenize gerek yoktur. Tüm masraflar SGK tarafından karşılanır. SGK’lı olmayan hastalar da 250 TL ile 500 TL arasında bir ödeme sonucu doğum yapabilirler. Bu fiyatlar özel hastanelerde değişmektedir.

Devlet hastanelerinde sigortasız doğum fiyatları

Sigortası olmayıp devlet hastanesinde doğum yapacak olan anneler belli bir ücret ödemektedir. Bu ücretler 250 TL ve 700 TL arasında farklılık göstermektedir.

Devlet hastanesinde sezaryen doğum yapma şartları nelerdir?

Bebek 39. haftayı doldurmadan planlı sezaryen yapılmamalıdır.

Bebeğin sıkıntılı olduğu durumlarda sezaryen doğum yapılabilir.

Devlet hastanelerinde bebeğin sıkıntılı olduğu durumlarda sezaryen olacağı durumlar ise;

Doğum ağrıları başlamadan önce tespit edilen yada doğum sırasında bebekte oluşan sıkıntılar ve belirtiler,

Bebeğin doğum yoluna giriş şekli,

Bebeğin büyük olması,

Bebeğin doğum yolunun kapalı olması,

Bebeğin doğumdan önce ayrılarak kanamaya yol açması halinde sezaryen doğum gerçekleştirilir.

Anneye bağlı olarak devlet hastanesi sezaryen şartları ise;

Rahim ile ilgili ameliyat geçirenler,

Kalça kemiklerinin dar olması,

Genital bölgede uçuk, enfeksiyon olması,

Anneye ait olan bazı sistematik hastalıklar,

Normal doğumun gerçekleşmemesi ve doğum süresinin uzaması,

Doğumda anne yada bebekte saptanan belirli rahatsızlıklar.

İstek doğrultusunda sezaryen yapılır mı?

Bir annenin devlet hastanesinde sezaryen doğum yapabilmesi için gereken bazı şartlar vardır. Bunlardan en önemlisi bebekte ya da annede bir komplikasyon gerçekleşirse sezaryen ameliyata alınmasıdır. Bunun yanı sıra aşağıdaki etmenlerde sezaryen olmayı gerektirir;

Sağlık Bakanlığı’nın aldığı kararlar kapsamında sezaryen doğum isteğe bağlı, keyfi bir şekilde yapılmamaktadır. Eğer doğumunuzu devlet hastanesinde yapacaksanız ve normal doğum sonucu herhangi bir sıkıntı yaşanacaksa ya da riskli bir durum söz konusu ise sezaryen ameliyat mümkündür.

Anne olmaya hazırlanan kişiler üç farklı yolla doğum yapabilirler. Bunlardan ilki herhangi bir müdahele olmadan, sağlıklı şekilde yapılan normal doğumdur. Bir diğeri ise epidural yolla anestezi altında yapılan medikalize, bir diğeri de planlı şekilde ve gereken durumlarda yapılan sezaryen doğumdur. Tüm bunların yanı sıra normal doğumunu suda yapmak isteyen anne adayları da vardır. Bu doğrultuda normal doğum su altında da gerçekleşebilir. Devlet tarafından doğum yapan annelere doğum parası da verilmektedir.

Doğum sağlık sigortası ve devlet desteği

Anne adayı doğumunu devlet hastanesinde yapmak istediği takdirde ve sigortası varsa herhangi bir muayene ya da ameliyat ücreti ödemez. Bunların yanı sıra sigortası olmayan anne adayları ise ücret ödemektedir. Sigortasız sezaryen doğum yapacak olan annelerden 700 TL ile 900 TL arasında bir ücret talep edilmektedir.

Eğer ki doğum için devlet hastanesi yerine özel hastaneleri tercih ederseniz bu fiyatın çok daha üstünde fiyatlarla karşılaşabilirsiniz. Doğum sigortası, yeni doğan bebekler için sağlık sigortası yaptırdığınızda %40’a varan vergi avantajından yararlanırsınız. Yani özel hastanelere de gittiğinizde %40 daha az maliyetle karşılaşır ve size özel doğum paketlerini seçebilirsiniz.

Genel olarak baktığımızda eğer sigortanız varsa ve devlet hastanesini tercih ediyorsanız herhangi bir ameliyat ücreti ödemenize gerek yoktur. Ama sigortanız yoksa belli bir ücret karşılığında sezaryen doğum yapabilirsiniz.