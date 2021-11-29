İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Ehliyet sınav sistemi değişiyor! Soruları animasyonlu olarak sorulacak..
Son Dakika
Ehliyet sınav sistemi değişiyor! Soruları...
Akaryakıt fiyatlarındaki artışların bir kısmı ÖTV’den karşılanacak
Son Dakika
Akaryakıt fiyatlarındaki artışların bir kısmı...
Asgari ücreti gündemine alan Cumhurbaşkanı Erdoğan, MYK'yı topluyor!
Son Dakika
Asgari ücreti gündemine alan Cumhurbaşkanı...
Belarus ve Polonya sınırındaki göçmen krizi sınır geçişlerini kilitledi!
Son Dakika
Belarus ve Polonya sınırındaki göçmen...

Devlet hastanelerinde sezaryen doğum ücretleri ne kadar?

Devlet hastanelerinde sezaryen doğum yapacak olan anneler ameliyat ücretlerinin ne kadar olduğunu merak ediyor. Peki 2021 yılı devlet hastanelerinde sezaryen doğum ücretleri ne kadar? İşte konuya ilişkin detaylar...

29 Kasım 2021 Pazartesi 13:29
Devlet hastanelerinde sezaryen doğum ücretleri ne kadar?
Takip Et:

Devlet hastanelerinde ve özel hastanelerde sezaryen ile doğum yapılmaktadır. Anne adayları devlet hastanesinde doğum yapmak istedikleri takdirde ne kadar ücret ödediklerini merak ediyor. Biz de bu içeriğimizde devlet hastanesinde sezaryen ameliyatlarının ne kadar olduğundan bahsettik. İşte konuya ilişkin detaylar…

Devlet hastaneleri sezaryen doğum yaptırıyor mu?

Özel hastanelerde olduğu gibi devlet hastanelerinde de sezaryen doğum yapılmaktadır. Eğer ki geçerli ve tıbbi bir neden yoksa sezaryen doğumu çok tavsiye etmeseler de gerektiği anlarda sezaryen yapılmaktadır.

Sezaryen doğumu devlet karşılıyor mu?

Gereken durumlarda devlet hastanelerinde sezaryen doğum yapma imkanı vardır. Eğer sezaryen doğumunuzu devlet hastanesinde yapıyorsanız masraflar SGK tarafından karşılanır.

Devlet hastanelerinde sezaryen doğum ücretleri ne kadar?

Eğer devlet hastanesinde sezaryen doğum yapacaksanız ve sigortanız varsa ücret ödemenize gerek yoktur. Tüm masraflar SGK tarafından karşılanır. SGK’lı olmayan hastalar da 250 TL ile 500 TL arasında bir ödeme sonucu doğum yapabilirler. Bu fiyatlar özel hastanelerde değişmektedir.

Devlet hastanelerinde sigortasız doğum fiyatları

Sigortası olmayıp devlet hastanesinde doğum yapacak olan anneler belli bir ücret ödemektedir. Bu ücretler 250 TL ve 700 TL arasında farklılık göstermektedir.

Devlet hastanesinde sezaryen doğum yapma şartları nelerdir?

Bir annenin devlet hastanesinde sezaryen doğum yapabilmesi için gereken bazı şartlar vardır. Bunlardan en önemlisi bebekte ya da annede bir komplikasyon gerçekleşirse sezaryen ameliyata alınmasıdır. Bunun yanı sıra aşağıdaki etmenlerde sezaryen olmayı gerektirir;

  • Bebek 39. haftayı doldurmadan planlı sezaryen yapılmamalıdır.
  • Bebeğin sıkıntılı olduğu durumlarda sezaryen doğum yapılabilir.
  • Devlet hastanelerinde bebeğin sıkıntılı olduğu durumlarda sezaryen olacağı durumlar ise;
  • Doğum ağrıları başlamadan önce tespit edilen yada doğum sırasında bebekte oluşan sıkıntılar ve belirtiler,
  • Bebeğin doğum yoluna giriş şekli,
  • Bebeğin büyük olması,
  • Bebeğin doğum yolunun kapalı olması,
  • Bebeğin doğumdan önce ayrılarak kanamaya yol açması halinde sezaryen doğum gerçekleştirilir.
  • Anneye bağlı olarak devlet hastanesi sezaryen şartları ise;
  • Rahim ile ilgili ameliyat geçirenler,
  • Kalça kemiklerinin dar olması,
  • Genital bölgede uçuk, enfeksiyon olması,
  • Anneye ait olan bazı sistematik hastalıklar,
  • Normal doğumun gerçekleşmemesi ve doğum süresinin uzaması,
  • Doğumda anne yada bebekte saptanan belirli rahatsızlıklar.

İstek doğrultusunda sezaryen yapılır mı?

Sağlık Bakanlığı’nın aldığı kararlar kapsamında sezaryen doğum isteğe bağlı, keyfi bir şekilde yapılmamaktadır. Eğer doğumunuzu devlet hastanesinde yapacaksanız ve normal doğum sonucu herhangi bir sıkıntı yaşanacaksa ya da riskli bir durum söz konusu ise sezaryen ameliyat mümkündür.

Anne olmaya hazırlanan kişiler üç farklı yolla doğum yapabilirler. Bunlardan ilki herhangi bir müdahele olmadan, sağlıklı şekilde yapılan normal doğumdur. Bir diğeri ise epidural yolla anestezi altında yapılan medikalize, bir diğeri de planlı şekilde ve gereken durumlarda yapılan sezaryen doğumdur. Tüm bunların yanı sıra normal doğumunu suda yapmak isteyen anne adayları da vardır. Bu doğrultuda normal doğum su altında da gerçekleşebilir. Devlet tarafından doğum yapan annelere doğum parası da verilmektedir.

Doğum sağlık sigortası ve devlet desteği

Anne adayı doğumunu devlet hastanesinde yapmak istediği takdirde ve sigortası varsa herhangi bir muayene ya da ameliyat ücreti ödemez. Bunların yanı sıra sigortası olmayan anne adayları ise ücret ödemektedir. Sigortasız sezaryen doğum yapacak olan annelerden 700 TL ile 900 TL arasında bir ücret talep edilmektedir.

Eğer ki doğum için devlet hastanesi yerine özel hastaneleri tercih ederseniz bu fiyatın çok daha üstünde fiyatlarla karşılaşabilirsiniz. Doğum sigortası, yeni doğan bebekler için sağlık sigortası yaptırdığınızda %40’a varan vergi avantajından yararlanırsınız. Yani özel hastanelere de gittiğinizde %40 daha az maliyetle karşılaşır ve size özel doğum paketlerini seçebilirsiniz.

Genel olarak baktığımızda eğer sigortanız varsa ve devlet hastanesini tercih ediyorsanız herhangi bir ameliyat ücreti ödemenize gerek yoktur. Ama sigortanız yoksa belli bir ücret karşılığında sezaryen doğum yapabilirsiniz.


Son Güncelleme: 29.11.2021 13:29
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
DoğumSezaryenDevlethastanesiücret
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İş kazası ve meslek hastalığı geçiren sigortalıların hakları nelerdir? Kimler yararlanabilir?
İş kazası ve meslek hastalığı geçiren sigortalıların hakları nelerdir? Kimler yararlanabilir?
Bartın Devlet Hastanesi randevu almak için adımlar
Bartın Devlet Hastanesi randevu almak için adımlar
MHRS üzerinden Antalya Kaş Devlet Hastanesi'nden randevu nasıl alınır?
MHRS üzerinden Antalya Kaş Devlet Hastanesi'nden randevu nasıl alınır?
Sadece 3 günde ciğerlerinizi tertemiz yapıyor!
Sadece 3 günde ciğerlerinizi tertemiz yapıyor!
İçeceklerin uzun süre sıcak ve soğuk kalmasını sağlayan en iyi termoslar
İçeceklerin uzun süre sıcak ve soğuk kalmasını sağlayan en iyi termoslar
Kapanmalar geri mi gelecek? Bilim Kurulu üyesinden flaş açıklama
Kapanmalar geri mi gelecek? Bilim Kurulu üyesinden flaş açıklama

Popüler Haberler

Fox TV'nin yeni dizisi Yalancılar ve Mumları Meliha kimdir? Şafak Pekdemir’in rol aldığı yapımlar
Rüyada baba görmek neye delalet eder ? Rüyada baba ile konuşmak iyi mi kötü mü ?
30 yıl vade ile konut kredisi veren bankalar hangileri ? Konut kredisi nasıl yapılandırılır?
Netflix Benim Adım Karl filmi konusu nedir? Netflix'in Alman yapımı Benim Adım Karl filmi iddialı bir konseptle izleyenleri bekliyor
Rüyada uçak görmek ne anlama gelir? Rüyada uçağa binmek iyi mi kötü mü?
TJK 29 Kasım 2021 Pazartesi at yarışı sonuçları
E-Devlet üzerinden ad-soyad değişikliği uygulaması devrede
Rüyada saç kestirmek ne anlama geliyor ?
Rüyada bebek görmek ne anlama gelir? Rüyada kız yada erkek bebek görmek nasıl yorumlanır ?
Dünyanın en değerli futbol kulüpleri sıralandı, Beşiktaş tek Türk futbol takımı seçildi
ATV'de 2 Temmuz 2021 Cuma tarihinde ne var? 2 Temmuz 2021 Cuma yayın akışında neler yer alıyor?
Netflix’in Sex, Love Goop dizisinin konusu
Hangi bölümlere yatay geçiş yapılabilir? 2021 Yatay geçiş şartları nelerdir?
Rüyada Taşınmayı görmek ne demek? Rüyada taşındığını görmek ne anlama gelir? Eski ve yeni eve taşınmak ne anlama gelir?
Yapı Kredi 60.000 TL kredi kampanyası
Flash TV'nin sahibi kim , televizyon kanalı kime ait?
Rüyada domates görmek ve toplamak hangi anlama gelir?
Boyacı Ve Yüzey Hazırlamacı Yapı Dekorasyoncusu aylık kazancı ne kadar? Boyacı Ve Yüzey Hazırlamacı Yapı Dekorasyoncusu ne iş yapar,
Çorum Belediyesi yardım parası nedir, kimler başvuru yapabilir?
Mekatronik Bakım Onarımcısı maaşı ne kadar? Mekatronik Bakım Onarımcısı görevleri
Akrilik iplik üretim işçisi olarak çalışanlar ne kadar maaş alır? Akrilik iplik üretim işçisi ne iş yapmaktadır?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.