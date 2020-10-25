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Devlet hastanelerinde fizik tedavi masrafları ne kadar? 2020

Basında dikkat çeken başlıklardan birisi olan Devlet hastanelerinde fizik tedavi masrafları ne kadar? konusuyla ilgili olarak merak edilen gelişmeleri kaleme almaya devam ediyoruz. Hemen 25 Ekim 2020 Pazar tarihli haberimize göz atarak Devlet hastanelerinde fizik tedavi masrafları ne kadar? ile ilgili sıcak gelişmelerden haberdar olabilirsiniz.

25 Ekim 2020 Pazar 19:17
Devlet hastanelerinde fizik tedavi masrafları ne kadar? 2020
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Sosyal Sigortalar Kurumu’na bağlı olarak çalışan kişiler özel hastanelerde hangi hizmetleri alabileceğini merak ediyor. Fizik tedavi bazı hastalar için hayati derecede öneme sahip olabiliyor. Sigortalı kişilerin bu soruyu merak etmesinin nedeni devlet hastanelerinin her tedaviyi yapamamasından kaynaklanıyor. Bundan dolayı SGK ile bazı hastaneler arasında fizik tedavi için gerekli anlaşmalar imzalandı.

SGK Tarafından Fizik Tedavi Ücretleri Ödeniyor Mu?

SGK mevzuatta belirtilen üzere bazı şartları sağlayan kişilerin fizik tedavi ücretlerini karşılamaktadır. Bu sayede hem özel hem de devlet hastanelerinde ücretsiz olarak fizik tedavi alınabilmektedir. Ancak bu hususta özel hastanelerdeki hiçbir işlemin ücretsiz olmadığını unutmamak gerekiyor. SGK tedavi masraflarını ödemektedir. Fakat özel hastaneler tarafından alınan katkı paylarını tedavi gören kişiler ödemek zorundadır.

SGK fizik tedavi seans ücretini ödemek için öncelikle doktor raporu talep etmektedir. Yani tedavi olan kişilerin sağlık durumlarının uzman doktorlarca rapor edilmesi gerekmektedir. Rapora göre en az bir bölge için 1 sene içerisinde 30 seansa kadar uygulanan fizik tedavinin masraflarını SGK karşılamaktadır. Eğer hasta 30 seanstan fazla tedavi görecekse sağlık kurulunun raporu gerekmektedir. Sağlık raporunu düzenleyen kurulda en az 1 fiziksel tıp ve rehabilitasyon uzman doktorunun olması gerekir. 1 aya kadar olan tedavilerde sadece tek bir uzman doktor tedaviyi belirtmelidir. Ancak burada sağlık kurulu heyet raporu gerekmektedir. Bu rapora göre 1 senede en maksimum 60 seans fizik tedavi ücreti ödenir.

Eğer hastanın 60 seanstan fazla tedavi alması gerekiyorsa heyet raporunun süresine bakılmaktadır. Bundan dolayı süresi dolan raporlar sürekli güncellenmelidir. Raporlarda herhangi bir aksaklık yoksa 60 seans üzerindeki fizik tedavi ücretleri de SGK tarafından karşılanır.

Özel hastanelerde görülen fizik tedavilerin SGK tarafından karşılanabilmesi için raporun imzalanmasının ardından 15 gün içerisinde tedaviye başlanması gerekmektedir. Aksi durumlarda rapor iptal edilmektedir. Ayrıca SGK ödeme hususunda tedavinin devamlılığına bakmaktadır. Seanslara 5’den fazla gidilmemesi halinde rapor geçersiz sayılmaktadır.

SGK Hangi Durumlarda Fizik Tedavi Ücretlerini Ödemez?

SGK bazı şartlara uymayan hastaların özel hastanelerde gördükleri fizik tedavi masraflarını karşılamamaktadır. Sigortası olmayan, yeşil kartı veya GSS prim borcu olan kişilerin fizik tedavi masrafları ödenemez. Sağlık raporundaki seanslara katılım aksatılırsa fizik tedavi ödemesi yapılmaz. Ayrıca biten bir sağlık raporunu güncellenene kadar SGK herhangi bir ödeme yapmaz. Bir gün içerisinde yapılan ikinci fizik tedavi masrafları da SGK tarafından ödenmez.

Devlet Hastanelerinde Fizik Tedavi Masrafları Ne Kadar?

SGK’dan sağlık sigortası olmayan kişiler devlet hastanelerinde tedavi görebilmek için para ödemelidir. Ayrıca fizik tedavi için şartların karşılanmadığı durumlarda da hastalar kendi ücretlerini ödemekle yükümlüdür. Bu kapsamda devlet hastanelerinde verilen fizik tedavilerin ücretleri değişiklik göstermektedir. Öncelikle bir devlet hastanesinde muayene için 50 ile 50 TL arasında bir ücret ödenir. Sonrasında fizik tedavi ücretleri ödenebilir.

Özel Hastanelerdeki Fizik Tedavi Ücretleri

Özel hastanelerin uyguladığı fiyat politikası hastaneye göre değişmektedir. Bundan dolayı fizik tedavi ücretleri de farklılık göstermektedir. Bu yılda özel hastanelerin fizik tedavi için uyguladığı ortalama fiyatlar şu şekildedir:

- Doktor muayenesi 150 TL – 200 TL

- Fizik tedavi seans ücreti 90 TL – 120 TL

- Fizyoterapi seans ücreti 170 TL – 200 TL

Fizik tedavideki ücretler seansların artmasıyla değişmektedir. Özel hastanede yatılması halinde de yatak ücreti alınabilir.

SGK ile Anlaşmalı Fizik Tedavi Merkezleri


SGK’nın pek çok ilde anlaşma sağladığı özel hastaneler bulunmaktadır. Kurum tarafından fizik tedavi için de bazı hastanelerle anlaşma sağlanmıştır. 3 büyük şehirde SGK ile anlaşmalı şekilde fizik tedavi hizmeti veren merkezler şunlardır:

SGK ile Anlaşmalı Fizik Tedavi Merkezleri İstanbul

- Medikal Park Hastaneleri

- Marmara Fizik Tedavi

- Ataşehir Fizik Tedavi

- NP İstanbul

- Kolan Hastanesi

SGK ile Anlaşmalı Fizik Tedavi Merkezleri Ankara

- Aktif Yaşam Fizik Tedavi

- Medoran Fizik Tedavi

- Sıla Fizik Tedavi

- FizyoCare Fizik Tedavi

- Kuantum Fizik Tedavi

SGK ile Anlaşmalı Fizik Tedavi Merkezleri İzmir

- Özel Egem Fizik Tedavi

- Özel Atafizik Fizik Tedavi

- Medical Park hastaneleri



Son Güncelleme: 25.10.2020 19:17
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özel HastaneFizik TedaviSGK
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