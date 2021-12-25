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Devlet hastanelerinde diş teli takma ücreti ne kadar? Diş teli takan devlet hastaneleri hangileri?

Dişlerin bozukluk yaşayan vatandaşlar devlet hastanelerinde diş teli takma ücretini öğrenmek için internet üzerinde araştırma yapıyor. Peki devlet hastanelerinde diş teli takma ücreti ne kadar? Diş telini ücretsiz olarak takan devlet hastaneleri hangileri? Yanıtı haberimizde…

25 Aralık 2021 Cumartesi 05:16
Devlet hastanelerinde diş teli takma ücreti ne kadar? Diş teli takan devlet hastaneleri hangileri?
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Birçok insan dişlerinin doğal olarak düzgün olmaması sebebiyle estetik açıdan ve sağlık açısından sorunlar yaşayabiliyor. Bu nedenle dişlerinin düzelmesini sağlayan diş telini taktırmak için sağlık kuruluşlarına yöneliyorlar. Fakat birçok insan diş teli taktırma ücretlerinin devlet hastanelerinde ne kadar olduğu hakkında bilgi sahibi olmadıkları için intenet üzerinden fiyat araştırması yapıyorlar. Peki devlet hastanelerinde diş teli taktırma ücreti ne kadar?

Devlet Hastanelerinde Diş Teli Taktırma Ücreti Ne Kadar?

Devlet hastanelerinde belirli bir ücret karşılığında yapılan hizmetlerden birisi de diş teli taktırmadır. Türk Diş Hekimleri Birliği, diş teli taktırma ücretlerini 2.000 TL ila 7.000 TL arasında belirlemiştir. İşte devlet hastanelerinde diş teli taktırma ücretleri:

- Sabit kapanış yükseltici tatbiki diş teli ücreti: 115 TL

- Lingual Ark fiyatı diş tedavi fiyatı: 330 TL

- Braket tatbiki (tek diş ücreti): 160 TL

- Düşen braket tatbiki (tek çene için fiyatı): 145 TL

- Düz ark teli tatbiki (tek çene niti teli): 240 TL

- Pekiştirme aygıtı takım fiyatı: 590 TL

- Hızlı maxiller genişletme apareyi: 860 TL

- Pekiştirme tedavisi tel takım fiyatı: 605 TL

- Sabit Pekiştirme Aygıtı fiyatı: 605 TL

- Tek çene için aparey Yapımı (vida harici fiyatı): 605 TL

- Çift çene için aparey Yapımı diş teli ücreti: 1.100 TL

- Angle sınıf 1 ortodontik diş teli tedavi fiyatı: 1.695 TL

- Ağız İçi Distalizasyon Apareyi (Pendex ve diğerleri) fiyatı: 1.265 TL

- Angle sınıf 2 ortodontik tedavisi fiyatı: 2.025 TL

- Angle sınıf 3 ortodontik tedavisi fiyatı: 2.715 TL

- Açık kapanış ortodontik diş teli fiyatı: 2.715 TL

Diş Telini Ücretsiz Olarak Takan Devlet Hastaneleri Hangileri?

Diş tellerini takmak için belirli bir ücret alan hastanelerin yanında bu işlem için herhangi bir ücret almayan devlet hastaneleri de vardır. Fakat bu hastaneler sadece 18 yaş ve 18 yaşında altındaki vatandaşlar için bu hizmeti sunmaktadır. Bu hastanelerin günümüzdeki sayısı oldukça fazladır. İşte diş telini ücretsiz olarak takan devlet hastanelerinin listesi:

- Göztepe Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi

- Bahçelievler Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi

- İstanbul Okan Üniversitesi Diş Hastanesi Mecidiyeköy

- İstanbul Sultan Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Merkezi

- Ataşehir Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi

- Kağıthane Devlet Hastanesi

- Marmara Üniversitesi Diş Hekimliği Hastanesi

- Bağcılar Ağız ve Diş Sağlığı hastanesi

- İstanbul Aydın Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Hastanesi Dentaydın

- Bayrampaşa Devlet Hastanesi

- Okmeydanı Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi

- Bakırköy Sadi Konuk Eah Bakırköy Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi

- Eyüpsultan Devlet Hastanesi

- Esenyurt Necmi Kadıoğlu Devlet Hastanesi

- Uniqdent Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği

- Baydent Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği (Pendik İmplant)

- İstanbul Diş Hastanesi 24 Saat Açık Nöbetçi Diş Kliniği

- İstanbul Okan Üniversitesi Diş Hastanesi Mecidiyeköy

- Diş 212 Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği – Bayrampaşa

- Medipol Üniversitesi Diş Hastanesi

- Başkent Üniversitesi İstanbul Sağlık Uygulama Ve Araştırma Merkezi Hastanesi

- İstanbul Okmeydanı Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi

- Ataşehir Ağız Ve Diş Sağlığı Hastanesi

- Zeytinbunu Biruni Üniversitesi Diş Hastanesi

- İstanbul Medeniyet Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi

- İzmir Karşıyaka Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi

- Alsancak Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi

- Bonova Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi

- İzmir Eğitim Diş Hastanesi

- Keçiören Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi

- Osmanlı Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi

- Mamak Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi

- Topraklık Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi

- KARAPÜRÇEK Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi

- Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tepebaşı Ağız ve Diş Sağlığı Eğitim Hastanesi

- Etimesgut Şehit Sait Ertürk Devlet Hastanesi

- Seyhan Ağız ve Diş Sağlık Polikliniği

- Adana Denge Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği

- Dentfa Ağız Ve Diş Sağlığı Polikliniği

- Seyhan Fatma Kemal Timuçin Ağız ve Diş Hastanesi

- Çukurova Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi

- Başkent Üniversitesi Adana Uygulama ve Araştırma Merkezi

- Yüreğir Karşıyaka Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi

- Beşevler Diş Hastanesi

- Nilüfer Ağız Ve Diş Sağlığı Merkezi (Nilüfer Diş Hastanesi)

- Duaçınarı Ağız Ve Diş Sağlığı Merkezi

- Bursa il Sağlık Müdürlüğü Bursa Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi

 Bu hastanelerde 18 yaş ve 18 yaşın altında olan vatandaşların tedavisi ücretsiz olarak yapılabilmektedir. Fakat bu vatandaşların tedavi başvuruları dişlerin günlük hayatta zorluklar yaşatması halinde kabul edilmektedir. 18 yaşında ve altındakiler SGK’nın ücretsiz diş teli takma hizmetinden yararlanabilmektedirler. 18 yaşından büyük olan vatandaşların diş teli taktırmak için devlet hastaneleri yerine özel hastaneleri tercih etmeleri daha uygun olacaktır.

 

 

 


Son Güncelleme: 25.12.2021 05:16
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