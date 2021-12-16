Devlet hastanelerinde 18 yaş altı diş teli fiyatları ne kadar? Diş teli takan devlet hastaneleri hangileri?

Türkiye’deki 18 yaş altı vatandaşlar için devlet hastanelerinde ücretsiz olarak diş teli takılmaktadır. Fakat hastaneden hastaneye değişecek şekilde malzemeler ve hastanenin donanımından ücret alınıyor. Devlet hastanelerinde diş teli takmak isteyen 18 yaş altı insanlar ise ‘’Devlet hastanelerde 18 yaş altı diş teli fiyatları ne kadar?’’ ve ‘’Diş teli takan devlet hastaneleri hangileri?’’ sorularının yanıtlarını merak ediyor.

Devlet Hastanelerde 18 Yaş Altı Diş Teli Fiyatları Ne Kadar?

Devlet hastanelerinde diş teli taktırmak isteyen 18 yaş altındaki kişiler için diş teli ücreti alınmıyor. Fakat bu işlem sırasında kullanılan cihaz ve malzemeler için 2021 yılı itibariyle 2000 TL-8000 TL arasında bir ücret alınıyor. İşte 2021 yılı itibariyle devlet hastanelerindeki diş teli fiyatları:

- Sabit kapanış yükseltici tatbiki diş teli ücreti: 200 TL

- Lingual Ark fiyatı diş tedavi fiyatı: 645 TL

- Braket tatbiki (tek diş ücreti): 305 TL

- Düşen braket tatbiki (tek diş için fiyatı): 230 TL

- Düz ark teli tatbiki (tek çene niti teli): 375 TL

- Pekiştirme aygıtı takım fiyatı: 925 TL

- Hızlı maxiller genişletme apareyi: 1.335 TL

- Pekiştirme tedavisi tel takım fiyatı: 945 TL

- Sabit Pekiştirme Aygıtı fiyatı: 1.185 TL

- Tek çene için aparey Yapımı (vida harici fiyatı): 945 TL

- Çift çene için aparey Yapımı diş teli ücreti: 1.710 TL

- Angle sınıf 1 ortodontik diş teli tedavi fiyatı: 2.645 TL

- Ağız İçi Distalizasyon Apareyi (Pendex ve diğerleri) fiyatı: 1.975 TL

- Angle sınıf 2 ortodontik tedavisi fiyatı: 3.400 TL

- Angle sınıf 3 ortodontik tedavisi fiyatı: 4.525 TL

- Açık kapanış ortodontik diş teli fiyatı: 4.530 TL KDV dahil fiyatlardır.

Belirtilen bu fiyatlar hastaneye başvuran kişilere uygulanan tedavi şekline ve tedavinin uzunluğuna göre değişiklik gösterebiliyor. En doğru bilgiye ulaşmak isteyen insanların tedavisini yaptıracağı hastaneye müracaat etmesi yeterli olacaktır.

Diş Teli Takan Devlet Hastaneleri Hangileri?

Türkiye’de bir çok devlet hastanesi belirtilen ücretler karşılığında 18 yaş altındaki insanlara diş teli takıyor. İşte o devlet hastaneleri:

- Göztepe Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi

- Bahçelievler Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi

- İstanbul Okan Üniversitesi Diş Hastanesi Mecidiyeköy

- İstanbul Sultan Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Merkezi

- Ataşehir Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi

- Kağıthane Devlet Hastanesi

- Marmara Üniversitesi Diş Hekimliği Hastanesi

- Bağcılar Ağız ve Diş Sağlığı hastanesi

- İstanbul Aydın Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Hastanesi Dentaydın

- Bayrampaşa Devlet Hastanesi

- Okmeydanı Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi

- Bakırköy Sadi Konuk Eah Bakırköy Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi

- Eyüpsultan Devlet Hastanesi

- Esenyurt Necmi Kadıoğlu Devlet Hastanesi

- Uniqdent Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği

- Baydent Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği (Pendik İmplant)

- İstanbul Diş Hastanesi 24 Saat Açık Nöbetçi Diş Kliniği

- İstanbul Okan Üniversitesi Diş Hastanesi Mecidiyeköy

- Diş 212 Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği – Bayrampaşa

- Medipol Üniversitesi Diş Hastanesi

- Başkent Üniversitesi İstanbul Sağlık Uygulama Ve Araştırma Merkezi Hastanesi

- İstanbul Okmeydanı Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi

- Ataşehir Ağız Ve Diş Sağlığı Hastanesi

- Zeytinbunu Biruni Üniversitesi Diş Hastanesi

- İstanbul Medeniyet Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi

- İzmir Karşıyaka Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi

- Alsancak Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi

- Bonova Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi

- İzmir Eğitim Diş Hastanesi

- Keçiören Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi

- Osmanlı Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi

- Mamak Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi

- Topraklık Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi

- KARAPÜRÇEK Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi

- Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tepebaşı Ağız ve Diş Sağlığı Eğitim Hastanesi

- Etimesgut Şehit Sait Ertürk Devlet Hastanesi

- Seyhan Ağız ve Diş Sağlık Polikliniği

- Adana Denge Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği

- Dentfa Ağız Ve Diş Sağlığı Polikliniği

- Seyhan Fatma Kemal Timuçin Ağız ve Diş Hastanesi

- Çukurova Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi

- Başkent Üniversitesi Adana Uygulama ve Araştırma Merkezi

- Yüreğir Karşıyaka Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi

- Beşevler Diş Hastanesi

- Nilüfer Ağız Ve Diş Sağlığı Merkezi (Nilüfer Diş Hastanesi)

- Duaçınarı Ağız Ve Diş Sağlığı Merkezi

- Bursa il Sağlık Müdürlüğü Bursa Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi