Devlet gözlüğü kaç yılda bir karşılıyor? Gözlük hakkı nasıl sorgulanır? Devlet kaç yılda bir gözlük ve gözlük camı veriyor?

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından karşılanan gözlüklerin vatandaşa özel durumlar haricinde 3 yılda bir reçete ile gözlük verilmektedir. Özel durumlar haricinde de devlet 3 yıl dolmadan gözlük karşılayabiliyor mu? Özel durumlar nelerdir?

Doktor muayenesi sonrasında gözde 0.5 gibi bir büyüme olursa gözlük camı değişmektedir. Özellikle büyüme çağında olan 18 yaşından küçük çocukların kullandıkları gözlükler kullanılamaz hale gelirse devlet yine gözlük ve camını değiştirmektedir fakat gözlük camının çizilmesi, kırılması veya kaybolması gibi nedenler için devlet tekrar gözlük karşılamamaktadır.

CAM

T.C kimlik numarası

Aile Sıra Numarası

5502

CERCEVE

T.C kimlik numarası

Aile Sıra Numarası

E-devlet üzerinden yapılan veya telefondan SMS ile yapılan sorgulama işlemi ile gözlük değişim tarihinin gelip gelmediği veya değişim tarihine kaç gün kaldığını öğrenebilirsiniz. Gözlük camı vesini SMS ile sorgulama da sizden 1 TLtalep etmektedir.Gözlük camı sorgulamak içinboşlukboşlukyazılarak’ye kısa mesaj gönderilmektedir. Gözlük çerçevesi sorgulanması durumunda ise;boşlukboşlukyazılarak 5502’ye SMS atarak öğrenebilirsiniz.

Emekli veya sigortalı çalışan her birey, göz doktoruna muayene olduktan sonra doktor tarafından verilen reçete ile SGK anlaşmalı gözlükçüden gözlük verilmektedir. Fakat doktor tarafından verilen reçete ile sadece numaralı gözlük alınabilmektedir. Gözlük reçetesi ile güneş gözlüğü alınmamaktadır.

2021 yılı devlet gözlük çerçevesi için 37,50 TL ücret vermektedir. Aynı şekil yine gözlük numarasına uygun olarak 6 TL veya 20 TL arasında devlet ücret karşılamaktadır. Gözlük numarası için ise devlet ortalama 10 TL ücret vermektedir.