Devlet gözlüğü kaç yılda bir karşılıyor? Gözlük hakkı nasıl sorgulanır? Devlet kaç yılda bir gözlük ve gözlük camı veriyor?

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından karşılanan gözlüklerin vatandaşa özel durumlar haricinde 3 yılda bir reçete ile gözlük verilmektedir. Özel durumlar haricinde de devlet 3 yıl dolmadan gözlük karşılayabiliyor mu? Özel durumlar nelerdir?
Doktor muayenesi sonrasında gözde 0.5 gibi bir büyüme olursa gözlük camı değişmektedir. Özellikle büyüme çağında olan 18 yaşından küçük çocukların kullandıkları gözlükler kullanılamaz hale gelirse devlet yine gözlük ve camını değiştirmektedir fakat gözlük camının çizilmesi, kırılması veya kaybolması gibi nedenler için devlet tekrar gözlük karşılamamaktadır.E-devlet üzerinden yapılan veya telefondan SMS ile yapılan sorgulama işlemi ile gözlük değişim tarihinin gelip gelmediği veya değişim tarihine kaç gün kaldığını öğrenebilirsiniz. Gözlük camı ve çerçevesini SMS ile sorgulama da sizden 1 TL ücret talep etmektedir.Gözlük camı sorgulamak için
CAMboşluk
T.C kimlik numarasıboşluk
Aile Sıra Numarasıyazılarak
5502’ye kısa mesaj gönderilmektedir. Gözlük çerçevesi sorgulanması durumunda ise;
CERCEVEboşluk
T.C kimlik numarasıboşluk
Aile Sıra Numarasıyazılarak 5502’ye SMS atarak öğrenebilirsiniz.
2021 yılı devlet gözlük çerçevesi için 37,50 TL ücret vermektedir. Aynı şekil yine gözlük numarasına uygun olarak 6 TL veya 20 TL arasında devlet ücret karşılamaktadır. Gözlük numarası için ise devlet ortalama 10 TL ücret vermektedir.