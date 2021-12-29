Demir eksikliği tedavi edilir mi? Nasıl teşhis edilir?

Demir eksikliği dünyada en çok görülen kansızlık türlerindendir. Yaklaşık olarak kadınların %35’inde, erkeklerin ise %20’sinde görülür.
Demir eksikliğinin sağlık açısından birçok riski bulunmaktadır. Kesinlikle tedavi edilmesi gereken bir problemdir. Tedavi gerçekleşmezse kişide başka hastalıklar gelişebilir.
Demir eksikliği nedir?
Demir eksikliği, vücudun ihtiyacı olan demiri farklı sebepler yüzünden karşılayamaması durumudur. Vücutta birçok görevi bulunur. Demir, alyuvar olarak bilinen kan hücrelerine kırmızı rengini sağlayan hemoglobinin içinde bulunur. Alyuvarların en önemli görevi ise oksijeni bütün vücuda dağıtmaktır.
Vücutta demir eksikliği olduğunda alyuvar üretimi düşer ve yeterince oksijen taşınmaz. Bu durum kansızlığa yol açar. Kansızlık sebebiyle birçok hastalık tetiklenir.
Demir eksikliği neden oluyor?
- Hamilelik
- Emzirme dönemi
- Sık doğum yapma
- Büyüme çağı
- Ergenlik
- Yetersiz ve dengesiz beslenme
- Demir yönü zengin olan besinleri tüketmemek
- Şiddetli adet kanamaları
- Bazı hastalıklar sebebiyle aşırı kan kaybı
- Aşırı egzersiz
- Mide asidinin yetersizliği
- Mide veya onikiparmak bağırsağında ülser
- Demirin bağırsaklar tarafından yeteri düzeyde emilmemesi
- Aşırı çay, kahve ve kola tüketimi
- Kalıtsal demir eksikliği
- Emilimi engelleyen ilaçlar
Demir eksikliği belirtileri neler?
- Halsiz ve yorgun olma
- Konsantre olamamak
- İlgisizlik
- Kısa sürede nefes nefese kalmak
- Baş dönmesi ve ağrısı
- Göz kararması
- Depresyon
- Uyku problemleri
- Üşüme
- Saçların dökülmesi
- Cilt renginde solukluk
- Dil şişmesi
- Kulakların çınlaması
- El veya ayaklarda karıncalanma ve uyuşma hissi
Demir eksikliği nelere sebep olur?
- Kalp sorunları (hızlı kalp atması, kalp yetmezliği, kalp büyümesi vb.)
- Hamilelikte problemler (Düşük doğum ağırlığı, erken doğum, bebeğin zihinsel gelişiminde sorunlar)
- Bağışıklık sisteminin zayıflaması
- Bebek ve çocuklarda gelişim ve zeka geriliği
- Huzursuz bacak sendromu
Demir eksikliği teşhisi nasıl konmaktadır?
Demir eksikliği problemi için doktora gidilmelidir. Teşhis koymak için doktor tarafından rutin kan sayımı talep edilir. Kan sayımı sonucu demir eksikliği problemi netleşmektedir.
Demir depolarının tamamen tükenmesi durumunda kişide demir eksikliği anemisi görülür. Bu sebeple erken teşhis ve tedavi çok önemlidir. Teşhis konulduktan sonra bu durumun sebebi de belirlenmelidir. Eksiklik sebebine göre tedaviye başlamak gerekir.
Demir eksikliği tedavisi
İlk olarak eksikliğin nedeni belirlenir. Gıda alımı sebebiyle bu durum gerçekleşmişse kişiye demir yönü zengin olan diyet programı uygulanmalıdır. Diyet ile sonuç alınamazsa demir ilacı alınmalıdır. Bu ilaçlar doktor kontrolünde kullanılmalıdır. Fazla demir alımı pankreas, karaciğer ve kalp gibi organlara zarar verir.
Demir eksikliğine iyi gelen besinler
- Kırmızı et
- Karaciğer ve sakatatlar
- Nohut
- Mercimek
- Börülce
- Barbunya
- Bezelye
- Kuru fasulye
- Ispanak
- Patates
- Kuru erik
- Çekirdeksiz üzüm
- Haşlanmış soya fasulyesi
- Kabak
- Yulaf
- Pekmez
- Bal
- Kepek
- Yağlı tohumlar (Soya, yer fıstığı)
- Kahve
- Siyah çay
- Soya sütünden üretilen kazein
- Kalsiyum tuzu