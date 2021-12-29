Demir eksikliği tedavi edilir mi? Nasıl teşhis edilir?

Demir eksikliği dünyada en çok görülen kansızlık türlerindendir. Yaklaşık olarak kadınların %35’inde, erkeklerin ise %20’sinde görülür.

Demir eksikliğinin sağlık açısından birçok riski bulunmaktadır. Kesinlikle tedavi edilmesi gereken bir problemdir. Tedavi gerçekleşmezse kişide başka hastalıklar gelişebilir.

Demir eksikliği nedir?

Demir eksikliği, vücudun ihtiyacı olan demiri farklı sebepler yüzünden karşılayamaması durumudur. Vücutta birçok görevi bulunur. Demir, alyuvar olarak bilinen kan hücrelerine kırmızı rengini sağlayan hemoglobinin içinde bulunur. Alyuvarların en önemli görevi ise oksijeni bütün vücuda dağıtmaktır.

Vücutta demir eksikliği olduğunda alyuvar üretimi düşer ve yeterince oksijen taşınmaz. Bu durum kansızlığa yol açar. Kansızlık sebebiyle birçok hastalık tetiklenir.

Demir eksikliği neden oluyor?

Hamilelik

Emzirme dönemi

Sık doğum yapma

Büyüme çağı

Ergenlik

Yetersiz ve dengesiz beslenme

Demir yönü zengin olan besinleri tüketmemek

Şiddetli adet kanamaları

Bazı hastalıklar sebebiyle aşırı kan kaybı

Aşırı egzersiz

Mide asidinin yetersizliği

Mide veya onikiparmak bağırsağında ülser

Demirin bağırsaklar tarafından yeteri düzeyde emilmemesi

Aşırı çay, kahve ve kola tüketimi

Kalıtsal demir eksikliği

Emilimi engelleyen ilaçlar

Demir eksikliği belirtileri neler?

Halsiz ve yorgun olma

Konsantre olamamak

İlgisizlik

Kısa sürede nefes nefese kalmak

Baş dönmesi ve ağrısı

Göz kararması

Depresyon

Uyku problemleri

Üşüme

Saçların dökülmesi

Cilt renginde solukluk

Dil şişmesi

Kulakların çınlaması

El veya ayaklarda karıncalanma ve uyuşma hissi

Demir eksikliği nelere sebep olur?

Kalp sorunları (hızlı kalp atması, kalp yetmezliği, kalp büyümesi vb.)

Hamilelikte problemler (Düşük doğum ağırlığı, erken doğum, bebeğin zihinsel gelişiminde sorunlar)

Bağışıklık sisteminin zayıflaması

Bebek ve çocuklarda gelişim ve zeka geriliği

Huzursuz bacak sendromu

Demir eksikliği teşhisi nasıl konmaktadır?

Demir eksikliği problemi için doktora gidilmelidir. Teşhis koymak için doktor tarafından rutin kan sayımı talep edilir. Kan sayımı sonucu demir eksikliği problemi netleşmektedir.

Demir depolarının tamamen tükenmesi durumunda kişide demir eksikliği anemisi görülür. Bu sebeple erken teşhis ve tedavi çok önemlidir. Teşhis konulduktan sonra bu durumun sebebi de belirlenmelidir. Eksiklik sebebine göre tedaviye başlamak gerekir.

Demir eksikliği tedavisi

İlk olarak eksikliğin nedeni belirlenir. Gıda alımı sebebiyle bu durum gerçekleşmişse kişiye demir yönü zengin olan diyet programı uygulanmalıdır. Diyet ile sonuç alınamazsa demir ilacı alınmalıdır. Bu ilaçlar doktor kontrolünde kullanılmalıdır. Fazla demir alımı pankreas, karaciğer ve kalp gibi organlara zarar verir.

Demir eksikliğine iyi gelen besinler