İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Döviz kurlarındaki düşüşle fındık fiyatları 28 liraya geriledi
Son Dakika
Döviz kurlarındaki düşüşle fındık fiyatları...
Dolar düşünce market ürünlerinde de fiyatlar düştü mü?
Son Dakika
Dolar düşünce market ürünlerinde de...
Somer Sivrioğlu'nun 18 yıllık evliliği tek celsede bitti!
Son Dakika
Somer Sivrioğlu'nun 18 yıllık evliliği...
WhatsApp'tan Yemeksepeti ve Getir gibi uygulamalara karşı rakip özellik!
Son Dakika
WhatsApp'tan Yemeksepeti ve Getir gibi...

Demir eksikliği tedavi edilir mi? Nasıl teşhis edilir?

Vücutta en çok görülen rahatsızlıklardan birisi demir eksikliğidir. Demir eksikliği tedavi edilir mi? Nasıl teşhis edilir? sorularının cevapları araştırılmaktadır. Birçok farklı sebep yüzünden ortaya çıkan demir eksikliği durumunun birçok tedavisi bulunmaktadır. Haberimizde demir eksikliğinin sebebi, tedavisi, belirtileri gibi merak edilen soruların cevaplarına yer verilmiştir.

29 Aralık 2021 Çarşamba 15:01
Demir eksikliği tedavi edilir mi? Nasıl teşhis edilir?
Takip Et:

Demir eksikliği dünyada en çok görülen kansızlık türlerindendir. Yaklaşık olarak kadınların %35’inde, erkeklerin ise %20’sinde görülür.

Demir eksikliğinin sağlık açısından birçok riski bulunmaktadır. Kesinlikle tedavi edilmesi gereken bir problemdir. Tedavi gerçekleşmezse kişide başka hastalıklar gelişebilir.

Demir eksikliği nedir?

Demir eksikliği, vücudun ihtiyacı olan demiri farklı sebepler yüzünden karşılayamaması durumudur. Vücutta birçok görevi bulunur. Demir, alyuvar olarak bilinen kan hücrelerine kırmızı rengini sağlayan hemoglobinin içinde bulunur. Alyuvarların en önemli görevi ise oksijeni bütün vücuda dağıtmaktır.

Vücutta demir eksikliği olduğunda alyuvar üretimi düşer ve yeterince oksijen taşınmaz. Bu durum kansızlığa yol açar. Kansızlık sebebiyle birçok hastalık tetiklenir.

Demir eksikliği neden oluyor?

  • Hamilelik
  • Emzirme dönemi
  • Sık doğum yapma
  • Büyüme çağı
  • Ergenlik
  • Yetersiz ve dengesiz beslenme
  • Demir yönü zengin olan besinleri tüketmemek
  • Şiddetli adet kanamaları
  • Bazı hastalıklar sebebiyle aşırı kan kaybı
  • Aşırı egzersiz
  • Mide asidinin yetersizliği
  • Mide veya onikiparmak bağırsağında ülser
  • Demirin bağırsaklar tarafından yeteri düzeyde emilmemesi
  • Aşırı çay, kahve ve kola tüketimi
  • Kalıtsal demir eksikliği
  • Emilimi engelleyen ilaçlar

Demir eksikliği belirtileri neler?

  • Halsiz ve yorgun olma
  • Konsantre olamamak
  • İlgisizlik
  • Kısa sürede nefes nefese kalmak
  • Baş dönmesi ve ağrısı
  • Göz kararması
  • Depresyon
  • Uyku problemleri
  • Üşüme
  • Saçların dökülmesi
  • Cilt renginde solukluk
  • Dil şişmesi
  • Kulakların çınlaması
  • El veya ayaklarda karıncalanma ve uyuşma hissi

Demir eksikliği nelere sebep olur?

  • Kalp sorunları (hızlı kalp atması, kalp yetmezliği, kalp büyümesi vb.)
  • Hamilelikte problemler (Düşük doğum ağırlığı, erken doğum, bebeğin zihinsel gelişiminde sorunlar)
  • Bağışıklık sisteminin zayıflaması
  • Bebek ve çocuklarda gelişim ve zeka geriliği
  • Huzursuz bacak sendromu

Demir eksikliği teşhisi nasıl konmaktadır?

Demir eksikliği problemi için doktora gidilmelidir. Teşhis koymak için doktor tarafından rutin kan sayımı talep edilir. Kan sayımı sonucu demir eksikliği problemi netleşmektedir.

Demir depolarının tamamen tükenmesi durumunda kişide demir eksikliği anemisi görülür. Bu sebeple erken teşhis ve tedavi çok önemlidir. Teşhis konulduktan sonra bu durumun sebebi de belirlenmelidir. Eksiklik sebebine göre tedaviye başlamak gerekir.

Demir eksikliği tedavisi

İlk olarak eksikliğin nedeni belirlenir. Gıda alımı sebebiyle bu durum gerçekleşmişse kişiye demir yönü zengin olan diyet programı uygulanmalıdır. Diyet ile sonuç alınamazsa demir ilacı alınmalıdır. Bu ilaçlar doktor kontrolünde kullanılmalıdır. Fazla demir alımı pankreas, karaciğer ve kalp gibi organlara zarar verir.

Demir eksikliğine iyi gelen besinler

  • Kırmızı et
  • Karaciğer ve sakatatlar
  • Nohut
  • Mercimek
  • Börülce
  • Barbunya
  • Bezelye
  • Kuru fasulye
  • Ispanak
  • Patates
  • Kuru erik
  • Çekirdeksiz üzüm
  • Haşlanmış soya fasulyesi
  • Kabak
  • Yulaf
  • Pekmez
  • Bal
  • Kepek
  • Yağlı tohumlar (Soya, yer fıstığı)
  • Kahve
  • Siyah çay
  • Soya sütünden üretilen kazein
  • Kalsiyum tuzu

Son Güncelleme: 29.12.2021 15:01
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Demir EksikliğiTedavisiTeşhisi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Özel hastanede diş çekim ücretleri ne kadar?
Özel hastanede diş çekim ücretleri ne kadar?
Saç dökülmesine neler sebep oluyor?
Saç dökülmesine neler sebep oluyor?
Diş çürümesini önlemek için etkili olan 8 yöntem nedir ?
Diş çürümesini önlemek için etkili olan 8 yöntem nedir ?
Devlet hastanelerinde diş teli takma ücreti ne kadar? Diş teli takan devlet hastaneleri hangileri?
Devlet hastanelerinde diş teli takma ücreti ne kadar? Diş teli takan devlet hastaneleri hangileri?
Bacakta batık oluşumu nasıl engellenir?
Bacakta batık oluşumu nasıl engellenir?
Ücretsiz diş teli tedavisi uygulayan hastaneler hangisi?
Ücretsiz diş teli tedavisi uygulayan hastaneler hangisi?

Popüler Haberler

Cam Tavanlar dizisi Ayten Soykök Toksöz kim, kaç yaşında? Ayten Soskök Toksöz hayatı
Demir eksikliği tedavi edilir mi? Nasıl teşhis edilir?
The flash 8.sezon ne zaman yayınlanacak? The flash 8.sezon onayı aldı mı?
Uluslararası filmi konusu nedir? Uluslararası yorumları ve incelemesi
Teşkilat dizisinde Sakine karakteri ( Leyla Okay ) kimdir?
Cam Tavanlar dizisi Ahmet Melih Yılmaz kimdir? Ahmet Melih Yılmaz'ın sevgilisi kimdir?
Teşkilat dizisi Zehra karakteri ( Deniz Baysal Yurtçu ) kimdir?
Hayatın Kıyısında filminin konusu nedir? Filmin yorumu ve incelemesi
Blu TV yapımı Çıplak dizisinin 2. sezonu ne zaman? Fragmanı yayınlandı
Fatma dizisi Hazal Türesan kimdir?
Tom Hiddleston The Essex Serpent kadrosuna katıldı.
Tekstil Mühendisi ne kadar kazanıyor? Tekstil Mühendisi görev ve yetkileri
Hangi kuruluşlar Türkiye'den yurt dışına para transferi gerçekleştirmektedir?
Türk Telekom bedava 30 GB internet kampanyası başvuru şartları nelerdir? Türk Telekom'dan müşterilerine dev internet kampanyası
Hangi meslekler yıpranma payı ile erken emekli olabilecek? 49 yaşında emekli olunabilecek
Grace Cinnet film konusu nedir? Grace Cinnet film yorumu
Hijyen Belgesi nedir? Hijyen Belgesi alması zorunlu kişi ve işletmeler nelerdir?
BAĞ-KUR sanal terk ne demek?
İhtiyaç sahibi vatandaşlara yardım eden kurumlar hangileri?
Dünyanın En Zehirli Yılanları Hangileri?
En fazla kuzulayan ve süt veren küçükbaş hayvan cinsleri nelerdir?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.