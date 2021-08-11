Delta varyantıyla ilgili şok yorum: Sürü bağışıklığı ihtimali yok oldu!

Oxford Aşı Grubu'nda direktör olarak görevli Prof. Dr. Sir Andrew Pollard, milletvekillerine karşı meclis salonunda yaptığı bir sunumda son zamanların en hızlı yayılan virüsü Delta varyantı ile ilgili dikkat çekici veriler paylaştı. Pollard, söz konusu varyantın sürü bağışıklığı ile ilgili ihtimali tamamen ortadan kaldırdığını söyleyerek şuan için uygulanan aşıların virüsün bulaşmasını engellemediği ifade etti. Delta varyantının aşı olmuş kişiler arasında da yayılacağını kaydeden Pollard, bu açıklamalarıyla endişe yarattı.
Son Güncelleme: 11.08.2021 11:07