Delta varyantıyla ilgili şok yorum: Sürü bağışıklığı ihtimali yok oldu!

Oxford Aşı Grubu'nda direktör olarak görevli Prof. Dr. Sir Andrew Pollard, milletvekillerine karşı meclis salonunda yaptığı bir sunumda son zamanların en hızlı yayılan virüsü Delta varyantı ile ilgili dikkat çekici veriler paylaştı. Pollard, söz konusu varyantın sürü bağışıklığı ile ilgili ihtimali tamamen ortadan kaldırdığını söyleyerek şuan için uygulanan aşıların virüsün bulaşmasını engellemediği ifade etti. Delta varyantının aşı olmuş kişiler arasında da yayılacağını kaydeden Pollard, bu açıklamalarıyla endişe yarattı.

Prof. Dr. Sir Andrew Pollard, sunumu sırasında yaptığı konuşmasında Delta varyantı aşı olmuş olan kişiler arasında da yayılma anlamının henüz aşı yaptırmamış kişilerin de virüsle karşı karşıya kalacağı anlamına geldiğini belirterek bu bulaşı şuan engelleyecek hiçbir şeyleri olmadığını söyledi.