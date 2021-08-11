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Delta varyantıyla ilgili şok yorum: Sürü bağışıklığı ihtimali yok oldu!

Son zamanların en korkunç virüsü olarak kabule dilen Delta varyantıyla ilgili şok bir yorumda bulunan Oxford Aşı Grubu Direktörü Prof. Dr. Sir Andrew Pollard, bu varyantın halkın sürü bağışıklığı kazanması ihtiamalini ortadan kaldırdığını ve aşı olan kişiler arasında da bu varyantın yayılabileceğini söyledi.

11 Ağustos 2021 Çarşamba 11:07
Delta varyantıyla ilgili şok yorum: Sürü bağışıklığı ihtimali yok oldu!
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Oxford Aşı Grubu'nda direktör olarak görevli Prof. Dr. Sir Andrew Pollard, milletvekillerine karşı meclis salonunda yaptığı bir sunumda son zamanların en hızlı yayılan virüsü Delta varyantı ile ilgili dikkat çekici veriler paylaştı. Pollard, söz konusu varyantın sürü bağışıklığı ile ilgili ihtimali tamamen ortadan kaldırdığını söyleyerek şuan için uygulanan aşıların virüsün bulaşmasını engellemediği ifade etti. Delta varyantının aşı olmuş kişiler arasında da yayılacağını kaydeden Pollard, bu açıklamalarıyla endişe yarattı.

Prof. Dr. Sir Andrew Pollard, sunumu sırasında yaptığı konuşmasında Delta varyantı aşı olmuş olan kişiler arasında da yayılma anlamının henüz aşı yaptırmamış kişilerin de virüsle karşı karşıya kalacağı anlamına geldiğini belirterek bu bulaşı şuan engelleyecek hiçbir şeyleri olmadığını söyledi.

 


Son Güncelleme: 11.08.2021 11:07
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Anahtar Kelimeler:
Sürü BağışıklığıDelta Varyantı
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