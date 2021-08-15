MIS-C hastalığının çocuklarda genel olarak kalp, sinir ve solunum sistemine vermesinin yanı sıra sindirim sistemini de tahrip ettiği konusunda bilgiler veren ABD'deki Medical University of South Carolina Children’s Health görevlisi Allison Eckard, milyonlarca çocuğa Delta varyantı nedeniyle Covid-19 bulaşacağı ve dolayısıyla da MIS-C vakalarının artacağını söyledi. Kawasaki hastalığı ile benzerlik gösteren MIS-C hastalığında özellikle bağışıklık sisteminin koronavirüse karşı verdiği aşırı tepkiyle ortaya çıkabileceğini söyleyen Eckard, Delta varyantının çocuklar için tehlikeli bir durum olduğunu ve onlarda şuan için MIS-C ve uzun Kovid-19’un etkilerinin analizlerinin henüz bilinmediğini ifade etti.
Delta varyantıyla ilgili çocuklar için korkutan uyarı!
ABD'li bilim insanları ve uzmanlar tarafından yapılan bir uyarıda Delta varyantının ölümcül virüsü tetikleyeceği ve bununla birlikte yeni bir hastalığın da kısa sürede yayılmaya başlayacağını açıkladılar. Yapılan açıklamada özellikle çocukları etkileyen çoklu sistem enflamasyon sendromu olarak bilinen bir hastalığın ise bu varyantın yayılmasıyla tetiklenebileceği belirtildi.
15 Ağustos 2021 Pazar 17:46
Son Güncelleme: 15.08.2021 17:46