Delta varyantıyla ilgili çocuklar için korkutan uyarı!

salgının en çok tehlike saçan mutasyonlarından birisi olanyla ilgili ABD'den korkutan bir uyarı yapıldı. Bilim insanları ve uzmanlar tarafından yapılan uyarıda genel olarak(MIS-C) olarak bilinen hastalığın Delta varyantıyla birlikte tekrar tetikleyebileceği bildirildi. Daha öncesinde koronavirüs hastalığına yakalananların büyük risk altında olduğunun belirtildiği açıklamada Kovid-19 semptomları göstermeseler de küçük çocukların bu ölümcül hastalığa yakalanabilecekleri kaydedildi.

MIS-C hastalığının çocuklarda genel olarak kalp, sinir ve solunum sistemine vermesinin yanı sıra sindirim sistemini de tahrip ettiği konusunda bilgiler veren ABD'deki Medical University of South Carolina Children’s Health görevlisi Allison Eckard, milyonlarca çocuğa Delta varyantı nedeniyle Covid-19 bulaşacağı ve dolayısıyla da MIS-C vakalarının artacağını söyledi. Kawasaki hastalığı ile benzerlik gösteren MIS-C hastalığında özellikle bağışıklık sisteminin koronavirüse karşı verdiği aşırı tepkiyle ortaya çıkabileceğini söyleyen Eckard, Delta varyantının çocuklar için tehlikeli bir durum olduğunu ve onlarda şuan için MIS-C ve uzun Kovid-19’un etkilerinin analizlerinin henüz bilinmediğini ifade etti.