İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Sigara kullananlar dikkat! Antikor oluşumunu engelliyor..
Son Dakika
Sigara kullananlar dikkat! Antikor oluşumunu...
Yeni Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, okulların ne zaman açılacağını duyurdu!
Son Dakika
Yeni Milli Eğitim Bakanı Mahmut...
İşsiz kalan vatandaşlara çift maaş ödemesi!
Son Dakika
İşsiz kalan vatandaşlara çift maaş...
Ev sahipleri ve kiracılar dikkat! Ağustos ayı kira zammı belli oldu...
Son Dakika
Ev sahipleri ve kiracılar dikkat!...

Delta varyantıyla ilgili çocuklar için korkutan uyarı!

ABD'li bilim insanları ve uzmanlar tarafından yapılan bir uyarıda Delta varyantının ölümcül virüsü tetikleyeceği ve bununla birlikte yeni bir hastalığın da kısa sürede yayılmaya başlayacağını açıkladılar. Yapılan açıklamada özellikle çocukları etkileyen çoklu sistem enflamasyon sendromu olarak bilinen bir hastalığın ise bu varyantın yayılmasıyla tetiklenebileceği belirtildi.

15 Ağustos 2021 Pazar 17:46
Delta varyantıyla ilgili çocuklar için korkutan uyarı!
Takip Et:

Koronavirüs salgının en çok tehlike saçan mutasyonlarından birisi olan Delta varyantıyla ilgili ABD'den korkutan bir uyarı yapıldı. Bilim insanları ve uzmanlar tarafından yapılan uyarıda genel olarak çoklu sistem enflamasyon sendromu (MIS-C) olarak bilinen hastalığın Delta varyantıyla birlikte tekrar tetikleyebileceği bildirildi. Daha öncesinde koronavirüs hastalığına yakalanan çocukların büyük risk altında olduğunun belirtildiği açıklamada Kovid-19 semptomları göstermeseler de küçük çocukların bu ölümcül hastalığa yakalanabilecekleri kaydedildi.

MIS-C hastalığının çocuklarda genel olarak kalp, sinir ve solunum sistemine vermesinin yanı sıra sindirim sistemini de tahrip ettiği konusunda bilgiler veren ABD'deki Medical University of South Carolina Children’s Health görevlisi Allison Eckard, milyonlarca çocuğa Delta varyantı nedeniyle Covid-19 bulaşacağı ve dolayısıyla da MIS-C vakalarının artacağını söyledi. Kawasaki hastalığı ile benzerlik gösteren MIS-C hastalığında özellikle bağışıklık sisteminin koronavirüse karşı verdiği aşırı tepkiyle ortaya çıkabileceğini söyleyen Eckard, Delta varyantının çocuklar için tehlikeli bir durum olduğunu ve onlarda şuan için MIS-C ve uzun Kovid-19’un etkilerinin analizlerinin henüz bilinmediğini ifade etti.


Son Güncelleme: 15.08.2021 17:46
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
ÇocukKoronavirüsçoklu Sistem Enflamasyon SendromuMIS-C HastalığıDelta Varyantı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Aşı olmayanlar için kısıtlama gelecek mi? Bakan Koca'dan yeni açıklamalar
Aşı olmayanlar için kısıtlama gelecek mi? Bakan Koca'dan yeni açıklamalar
Sinovac 2. doz aşısı kaç gün sonra yapılır, ne zaman?
Sinovac 2. doz aşısı kaç gün sonra yapılır, ne zaman?
Delta varyantı ile ilgili korkutan haber: Türkiye'de bayramdan sonra etkili olacak
Delta varyantı ile ilgili korkutan haber: Türkiye'de bayramdan sonra etkili olacak
Aşı zorunlu olacak mı? Bakan Koca duyurdu
Aşı zorunlu olacak mı? Bakan Koca duyurdu
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı! Sınır kapılarında da aşılama başlıyor!
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı! Sınır kapılarında da aşılama başlıyor!
Sigara paketleri yeniden değişiyor!
Sigara paketleri yeniden değişiyor!

Popüler Haberler

16 Ağustos 2021 Pazartesi TJK at yarışı bülteni belli oldu mu? TJK 16 Ağustos Pazartesi at yarışı programı
TJK 15 Ağustos 2021 Pazar at yarışı sonuçları
15 Ağustos 2021 Pazar evde bakım maaşı yatan iller belli oldu mu? Ağustos 2021 evde bakım maaşı yatan iller güncel liste
Nöbetçi noterler çalışıyor mu, açık mı? 15 Ağustos 2021 Pazar noterler hafta sonu çalışıyor mu?
Nöbetçi Noter 15 Ağustos 2021 Pazar açık noterler listesi - 15 Ağustos 2021 Pazar günü açık noter var mı, nöbetçi noterler hafta sonu çalışıyor mu?
Vakıfbank emekliye promosyon kampanyası ile emeklilere 750 TL promosyon ödemesi
Aşı olmayanlar için kısıtlama gelecek mi? Bakan Koca'dan yeni açıklamalar
Kamu işçisi ne kadar zam alacak? Kamu işçileri zam tutarı 2021
En kaliteli mikrodalga fırınlar hangileri?
Açık Lise kayıt yenileme işlemleri nasıl yapılır? Açık Lise ek sınavlar ne zaman?
Düşük faiz oranlarıyla konut kredisi veren bankalar hangileridir? 1 Temmuz 2021 Perşembe En uygun konut kredisi faizleri
Hepsi Benim Fox TV başvuru nasıl yapılır? Hepsi Benim yarışması başvuru formu ve whatsapp iletişim numarası
Seksenler dizisinin çekimleri nerede yapılmaktadır?
Gülben Ergen’in Seda Sayan’la paylaştığı makyajsız fotoğraflar olay oldu!
Yıpranan saça evde yapılabilecek maske tarifleri 2021

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.