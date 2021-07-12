Delta varyantı uyarısı yapan uzmandan çağrı: Aşı olmayana kısıtlama getirilsin!

Delta varyantı ile Delta Plus varyantlarının hızlı bir şekilde yayılmasının önüne geçebilmek için özellikle genç nüfusun mutlaka aşılanması gerektiğini söyleyen AÜ Tıp Fakültesi 'Enfeksiyon Hastalıkları' Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. İsmail Balık, vatandaşların aşılamaya teşvik etmek için yeni önerilerini sundu. Aşılama uygulamalarında sayının artırılması ile ilgili alınacak tedbirlere doğru yoğunlaşılması gerektiğini belirten Prof. Dr. Balık, Türkiye'de iki doz aşı oranının yüzde 75'e çıkarılması için bütün vatandaşların seferberlik içinde olması gerektiğini kaydetti.

Önümüzdeki aylarda Delta varyantını yüzde 80 oranında yayıldığını görebileceklerinin altını çizen Prof. Dr. İsmail Balık, sosyal medya hesaplarında fenomen ve ünlü isimlerin genç takipçilerini düzenli olarak aşı konusunda bilgilendirmesinin önemli olduğunu ve bu yolla da genç jenerasyonda aşı hızının artabileceğini söyledi.

Gençlerin aşıya teşvik amacıyla bazı kısıtlama uygulamalarına gidilmesinin doğru olacağını belirten Prof. Dr. Balık, konser, tiyatro ve sinema gibi kapalı yerlerle spor müsabakaları gibi alanlara da 2 doz aşısını olmayanların alınmaması gibi önerileri olduğunu ifade etti. Bu alanların isteğe bağlı olduğu için kısıtlamadan kimsenin zarar görmeyeceğini belirten Balık, toplu taşımanın yasaklama durumun olamayacağını çünkü böyle bir durumda o kişinin zorunlu günlük yaşantısına karşı müdahalenin söz konusu olabileceğini söyledi.