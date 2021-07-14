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Delta varyantı ile ilgili korkutan haber: Türkiye'de bayramdan sonra etkili olacak

Türkiye'de bayramdan sonra etkili olacağı düşünülen Delta varyantı virüsü vatandaşı korkutuyor. Şu ana kadar 36 ilde görülen Delta varyantından korunmak için şu anki aşılar etkili değil. Konuyla ilgili detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

14 Temmuz 2021 Çarşamba 17:25
Delta varyantı ile ilgili korkutan haber: Türkiye'de bayramdan sonra etkili olacak
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Korona virüs salgını daha bitmemişken çok daha teklikeli boyutta olan  başka bir salgın, tüm Türkiye'yi endişelendiriyor. 36 farkıl ilde Delta varyantı vakası tesbit ediliyor. Bayramdan sonra Delta varyantı vakalırının artması bekleniyor. 

Sinovac Faz 3 çalışmasının koordinatörlüğünü yapan  Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları Bölümü’nden Prof. Dr. Murat Akova, uyarılarda bulunarak temmuz ayının yaklaşık son 10 günü Türkiye için en yaygın virüsün Delta virüsü olacağını belirtiyor. Akova, 1 Temmuz itibariyle düğünler yapılıyor virüs yokmuş gibi eski hale dönüldüğünü, maske kullanımının azaldığını, kalabalık ortamların çok arttığını ayrıca Delta varyantının olduğu bilinen Rusya'dan çok sayıda ülkemize turistin geldiğini belirtiyor. 

Akova, "Bence şu anda esas bilimsel kanıt, ister varyant olsun, ister orijinal virüs olsun, hastalığa karşı en etkili yöntem halen maske ve diğer korunma önlemleri. Kalabalık ortamlarda, havalandırması olmayan ortamlarda maskesiz ve uzun süreli bulunmak en büyük risk faktörü." dedi.

Amerika'da ortaya çıkan salgınların yüzde ellisinin Delta varyantı virüsü olduğunu, Avrupa ülkelerinde ağustosa kadar Delta varyantının yüzde doksana çıkacağını ve bu durumun Türkiye'de de önemli ölçüde görüleceğini belirtiyor. Akova ayrıca 3.doz aşının Delta varyantı virüsü için tam koruma sağlamadığını bu yüzden kişilerin maske, mesafe ve dejenfektan kullanımını bırakmaması gerektiğini sözlerine ekliyor. 


Son Güncelleme: 14.07.2021 17:25
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Delta Varyantı VakasıTürkiyede Delta Varyantı Vaka SayısıDelta Varyantı Virüsü
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