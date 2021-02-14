D vitamininin koronovirüs üzerindeki büyük etkisi! D vitamini mucizesi saçıyor!

D vitaminin faydaları nelerdir?

Tüm dünyanın etkisi altına alanile mücadele devam ederken bir yandan aşıların çıkması ile vatandaşlar birazda olsa rahatlamış durumda. Virüs tamamen ortadan kalkana kadar maske, mesafe ve temizlik kurallarına uymak zorunda olduğumuz bu günlerdedan korunmak için birçok yöntemler uygulanmaya devam ediyor. Virüsün mutasyona uğraması sebebi ile ölüm oranın ve bulaşıcı riski artması sebebi ile tehlikenin halen ortadan kalkmadığı ortada. Son dakika yapılan araştırmalara göre İspanya koronavirüsün ölümlerin yüzde 60 oranında azaltacağını düşündüğüni ortaya çıkardı. D vitaminin virüs üzerinde oldukça etkisi olduğunu gösterdikleri araştırmada D vitamini ölüm oranını azalttığı görülüyor. Peki D vitamini faydaları nelerdir?

Kan seviyesini dengeleyen D vitamini özellikle fosfat ve kalsiyum maddeleri içerir ve dengeler. Diş ve kemik sağlığı üzerinde son derece önemli faktörler sunan D vitamini böbrek ve bağırsaklarda olumlu etkiler yaratmaktadır. Hastalıklara karşı koruyan vitamin sıkıntılı günlerde olabilecek depresyonları azaltır. Tedbirler sayesinde dışarı çıkamadığımız günlerde evde vakit geçiren kişiler hareketsiz kalmasından ve yemek yemesinden kaynaklı alınan kiloların verilmesine yardımcı olan vitamin birebir zayıflamaya etkilidir. Diyabet riski ve kanseri önlemede oldukça etkili olan D vitamini hamililer için alınması gereken vitaminler arasında yer almaktadır.