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D vitamininin koronovirüs üzerindeki büyük etkisi! D vitamini mucizesi saçıyor!

Ülkemizde bir yıla yakındır görülen koronavirüs salgınına yakalanmamak için birçok besinler, takviyeler uygulansa da asıl korumanın maske mesafenin ve temizliğin olduğu kaçınılmaz. Vakaların artması, virüsün mutasyona uğraması sonucu bulaşıcı riskinin çoğalması ile vatandaşlar tedirgin durumda. Son dakika bilgilere göre İspanya’da yapılan araştırma sonrasında D vitaminin koronavirüs ölümlerini yüzde 6 oranında azaltıldığı görüldü. Peki D Vitaminin faydaları nelerdir? D vitamini hangi besinlerde var?

14 Şubat 2021 Pazar 17:59
D vitamininin koronovirüs üzerindeki büyük etkisi! D vitamini mucizesi saçıyor!
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Tüm dünyanın etkisi altına alan koronavirüs ile mücadele devam ederken bir yandan aşıların çıkması ile vatandaşlar birazda olsa rahatlamış durumda. Virüs tamamen ortadan kalkana kadar maske, mesafe ve temizlik kurallarına uymak zorunda olduğumuz bu günlerde salgından korunmak için birçok yöntemler uygulanmaya devam ediyor. Virüsün mutasyona uğraması sebebi ile ölüm oranın ve bulaşıcı riski artması sebebi ile tehlikenin halen ortadan kalkmadığı ortada. Son dakika yapılan araştırmalara göre İspanya koronavirüsün ölümlerin yüzde 60 oranında azaltacağını düşündüğü D vitaminini ortaya çıkardı.  D vitaminin virüs üzerinde oldukça etkisi olduğunu gösterdikleri araştırmada D vitamini ölüm oranını azalttığı görülüyor. Peki D vitamini faydaları nelerdir?

D vitaminin faydaları nelerdir?

 Kan seviyesini dengeleyen D vitamini özellikle fosfat ve kalsiyum maddeleri içerir ve dengeler. Diş ve kemik sağlığı üzerinde son derece önemli faktörler sunan D vitamini böbrek ve bağırsaklarda olumlu etkiler yaratmaktadır. Hastalıklara karşı koruyan vitamin sıkıntılı günlerde olabilecek depresyonları azaltır. Tedbirler sayesinde dışarı çıkamadığımız günlerde evde vakit geçiren kişiler hareketsiz kalmasından ve yemek yemesinden kaynaklı alınan kiloların verilmesine yardımcı olan vitamin birebir zayıflamaya etkilidir. Diyabet riski ve kanseri önlemede oldukça etkili olan D vitamini hamililer için alınması gereken vitaminler arasında yer almaktadır.



Son Güncelleme: 14.02.2021 17:59
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Anahtar Kelimeler:
KoronavirüsTedbirD VitaminiVitaminSalgın
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