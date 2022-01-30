D vitamini eksikliği koronavirüs olmaya yol açar mı? D vitamini koronavirüsten korur mu?

Koronavirüsün her geçen gün biraz daha yayılmasıyla beraber bugünlerde herkes tarafından maske, mesafe ve hijyen konularına dikkat etmeleri gerekiyor. Fakat koronavirüs salgının etkili olduğu bu günlerde D vitaminin ne kadar önemli olduğu konusu konuşulmuyor. Bağışıklık sisteminin güçlü tutulması da yeteri kadar ön plana çıkarılmıyor. Televizyon kanallarında konuşmalar yapan uzmanların D vitamini düzeylerinin ve bağışıklık sistemlerinin ne kadar güçlü olduğu da tartışma konusu. Herkes tarafından artık benimsenen bağışıklık sistemi düşük olan kişilerin koronavirüse yakalandıklarında çok daha kötü sonuçlarla karşılaştıkları bunun yanı sıra D vitamini oranları 80 ila 100 ve daha fazla olan kişilerin koronavirüsü daha rahat atlattıkları görülüyor. Türkiye genelinde D vitamini testi bazı sağlık kuruluşlarında yasaklı olurken bazı doktorlarda DVİTFOBİ varken, canlı yayınlara çıkan doktorların birçoğu koronavirüse en etkili çözümün D vitamini almak olduğunu belirttiler. İngiltere koronavirüs salgını sürecinde kendi halkına D vitamini dağıtarak vatandaşlarının bağışıklık sistemlerini güçlendirerek vaka sayılarını düşürmeyi başardı.

D vitaminin koronavirüsle ilişkili olduğuna dair araştırma!

D vitamini ve Covid-19 ilişkisine dair ilk randomize kontrollü çalışma yayımlandı. İspanya’da Covid-19’lu 76 hasta randomize olarak (rastgele) iki gruba ayrılarak 50 kişiye D vitamini takviyesi verilmiş, 26’sına verilmemiştir. İlk hafta günde 30.000 IU verilmiş, sonra günde 7600 IU olarak devam etmiştir. Kontrol grubun (D vitamini verilmeyen grup) % 50’si yoğun bakıma alınmış, D vitamini alan grupta ise sadece 2 kişinin yoğun bakım ihtiyacı olmuş. Kontrol gruptan 2 kişi hayatını kaybetmiş, D vitamini alan grupta ise hiç ölen olmamıştır.