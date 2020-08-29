Covid'i atlatan yeniden hasta olabilir mi? Koronavirüs tekrar bulaş riski var mı? Bilim Kurulu Üyesi açıkladı!

Hong Kong şehrinde Covid-19 virüsünü atlatan kişi yeniden virüse yakalanınca bilim dünyasında paniğe yol açtı! 33 yaşında olan Japon vatandaş bağışıklık konusunu yeniden gündeme getirdi. Bailim adamları bu vaka öneğinin Coranavirüsü atlattıktan 4.5 ay sonra yeniden virüse yakalandığını belirtti. Bilim adamları vakanın daha önce bulunduğu İspanya ve İngiltere’ de test sonuçlarından geçtiğini lakin Hong Kong şehrinde testinin pozitif çıktığını açıkladılar. Testlerin sonuçlarında belirti bulunmamasına rağmen virüse kapıldığını açıkladılar.

Sağlık Bakanlığı Coronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Serap Şimşek Yavuz, bilim dünyası ve kamuoyunda tartışmalara yol açan vaka hakkında açıklamalarda bulundu.

Bu Tür Vaka Olayları Karşısında Endişeye Kapılmamalıyız!

Bağışıklık Süresinin Ne kadar Olduğu Henüz Belli Değil!

Prof. Dr. Yavuz, Coronavirüs vakalarında tekrardan yakalanma olasılığının olduğunu belirterek, normal bir grip vakalarında bile tekrar yakalanma olasılığının olduğunu söyleyerek. Bu tür vakalarda bile belirli aralıklarda yakalanma olasılığı olduğunun altını çizdi. Hastalığa yakalanan kişilerin çoğunun bağışıklık kazandığını belirterek fazla paniğe kapılmamasını belirtti.

Vakaya yakalanan kişilerin ne kadar süre zarfında bağışıklık kazanmış olduğu henüz belli değil. Prof. Dr. Yavuz, sözlerine şu şekilde devam etti: zamanında SARS virüsü için bu süre zarfı 2 sene olarak hesaplanmıştı. Lakin Covid-19 hayatımıza yeni girmiş olan bir vaka ilerleyen zamanlarda bu soruların cevabı net olarak cevaplanacaktır. Onun için hastalığa yeniden yakalanan vakalardan dolayı endişe duymamalıyız. Yakalanan vakalara bakılacak olursa kişinin bünyesinde bağışıklık kazandığına dair belirtiler var lakin ileri ki zamanlarda ne olacağını hep beraber göreceğiz.

Pnömokok Aşısını Risk Grubundakiler Yaptırsın

Eylül ve Ekim aylarına yaklaşılmasıyla birlikte özellikle zatürre ve grip aşısı yaptırma konusunda kafası karışanlara konuşan Prof. Dr. Yavuz, bu tür aşıların sadece risk grubu içinde bulunan kişilerin yaptırmasını söyleyerek şunları ekledi: bu süreçte herkesin aklında olan bu aşıyı yaptırmalı mıyım? Sorusu oldukça kafa karıştırmaktadır. Aslında bu aşının herkese yapılmasının yararı yok, sadece risk grubunda bulunan kişilerin yaptırması daha doğru olur. Risk grubu olarak adlandırdığımız kesim ise 65 yaş üstü kişiler, menenjit bakımından risk taşıyan, kafa tabanı kırığı olan, BOS kaçağı olan nörolojik hasta grubu, dalağı alınan hastalar, kronik akciğer hastası olanlar ve özellikle KOAH gibi, bağışıklığı az olan kişilerin yaptırmasını tavsiye ediyoruz. Herkes tarafından senenin belirli günleri yapılacak olan bir aşı değil. Grip aşısına da değinilecek olursa, 6 ay ve üzerindeki herkes yaptırabilir. Ama önceliğimiz kronik hastalar, risk grubundakiler, çocuklar ve gebe olan vatandaşlar olmalıdır. Sonrasında herkesi bu aşıya tabii tutabiliriz.