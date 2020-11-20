Covid19 gönüllü aşı başvuru telefon numarası!

Tüm dünyayı kasıp kavuran koronavirüse karşı aşı çalışmaları devam ediyor. Birçok ülkeden Covid-19 aşısı haberi gelirken ülkemizde de çeşitli aşılar denenmeye başlandı. Çin aşısı da bunlardan biri olarak dikkat çekiyor. Buna göre gönüllü aşı uygulaması başlatıldı. Vatandaşlarımız gönüllü aşı telefon numarasını merak ediyor.

Covid-19 Gönüllü Aşı Başvurusu

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Çin’den alınan Covid-19 aşısı önce sağlık çalışanları üzerinden denenmeye başlandı. Şimdi de gönüllü vatandaşlarımız üzerinde denenecek. Şimdiye kadar 726 sağlık çalışanı gönüllü oldu ve herhangi bir yan etkiye rastlanmadı. İlk kez 15 Eylül tarihinde denenmeye başlanan aşılama işlemi halen 12 ilde ve 25 merkezde sürüyor.

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Çin’den alınan Covid-19 aşısı önce sağlık çalışanları üzerinden denenmeye başlandı. Şimdi de gönüllü vatandaşlarımız üzerinde denenecek. Buna göre 18-59 yaşları arasında olup koronavirüs geçirmemiş vatandaşları gönüllü aşı projesine davet ediyorlar. Bunun için 0850 811 18 80 numaralı telefonu arayabilirsiniz.