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Covid aşı gönüllüsü nasıl olunur?

Ülke olarak zor zamanlar geçirdiğimiz bu dönemde toplum olarak aklımıza gelen en çok sorulardan birisi olana covıd-19 aşısı gerek sosyal medya da gerek kamuda gerekse siyasiler tarafından çok fazla konuşulmakta. Peki aşılama ne zaman başlayacak? İlk olarak gönüllü sağlık çalışanları üzerinde denenen aşı şimdi gönüllü vatandaşlar üzerinde deneneceği bilinmektedir .

23 Kasım 2020 Pazartesi 20:50
Covid aşı gönüllüsü nasıl olunur?
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Covıd-19 salgınının hızla arttığı bu dönemde vatandaşlar aşının ne zaman ülkemize geleceği hakkında bilgi arayışı içerisinde. Sağlık bakanlığı gönüllü aşı olmak isteyen vatandaşlarımıza çağrıda bulunmakta ve birçok vatandaşımız bu çağrıya cevap vermek istiyor.

Gönüllü aşı olmak için ne yapmalıyım?

Aşı yaptırmak için gönüllü olmak isteyen birçok vatandaşımız sağlık bakanlığına başvuruda bulunmak istiyor ancak bu konuda yeterli bilgi sahibi olmadıklarından sıklıkla bu konu ile alakalı araştırma yapmakta.

Türkiye de ilk olarak aşı Hacettepe üniversitesinde bulunan sağlık çalışanlarına daha sonra ise gönüllü vatandaşlarımıza yapılacağı bilinmekte.

Kriterleri sağlayan, gönüllü aşı olmak isteyen vatandaşlarımızın aşı merkezlerine başvurması gerekmektedir.

Çin menşeli korona virüs aşısı 726 gönüllü sağlık çalışanı üzerinde denendi ve zarar verecek yan etkisi bulunmağı sonucu tespit edildi.

Prof. Dr. Murat Akova; ‘Gönüllü olmak isteyenler aşı merkezlerine başvuracaklar. Biz Hacettepe olarak ilk bunu kendi personelimize duyurduk. Üniversitenin sitesinden de bilgilendirme metni yayınlayacağız. Hacettepe Aşı Merkezi ve diğer merkezlere başvuru yapılacak. Vatandaşlar için Sağlık Bakanlığı'nın da desteğiyle bir duyuru olacak.’ Sözleri ile gönüllü olmak isteyen vatandaşlarımıza seslendi.

Gönüllü olmak isteyen vatandaşlarımızın 18-59 yaş aralığında olması ve covıd-19 virüsüne yakalanmamış olması gerekmekte. Belirtilen koşulları sağlayan bireyler https://covid19asi.calismasi.info/ link üzerinden veya 0850 811 18 80 iletişim numarası üzerinden gönüllü aşı olmak istedikleri gerekçesi ile başvurabilmektedir.

Yapılan açıklama;  ‘Covid-19 aşısının, toplamda 12 bin 450 gönüllü üzerinde uygulanması planlanıyor. Aşı çalışmasında, gönüllülerin bir kısmına gerçek aşı, diğer bölümüne ise plasebo veriliyor. Bu yöntem, bilgisayar programı tarafından rastgele olarak belirleniyor ve hangi gönüllüye ne yapıldığını araştırma ekibi bilmiyor. Gönüllü vatandaşlar üzerinde yapılacak denemelerde, her 3 kişiden 2’sine gerçek aşı uygulanacak. Bu sayede gerçek aşı ile aşı olmayanlar arasında etki farkı ortaya konulabilecek. Çalışmanın bitiminde, plasebo kolundaki tüm gönüllüler de tekrar merkezlere davet edilecek ve gerçek aşı uygulaması yapılacak’ olarak kamuoyuna sunuldu.


Hacettepe üniversitesi tarafından yayınlanan aşı olmak için gerekli şartlar aşağıdaki gibidir;

  • Daha önce covıd-19 geçirmemiş olmak.
  • 18-59 yaş aralığında olmak. 60 yaşından gün alan bireyler gönüllü aşı için başvuruda bulunamaz.
  • Herhangi bir aşıya karşı alerjik reaksiyonunun bulunmaması gerekmektedir.
  • Hamilelik durumu içerisin de olunmaması gerekmekte.

İLK GÖNÜLLÜ AŞI NE ZAMAN VE KİMLERE YAPILDI?

 Coronavac  adıyla sunulan covıd-19  aşısı Çin de Sinovac şirketinin geliştirdiği bir aşı olarak bilinmekte ve öncelikle sağlık çalışanları üzerinde denen bu aşı şuan tüm gönüllü aşı olmak isteyen bireylere uygulanmakta. Bu uygulanama kapsamında bir anne ve kızına aşı uygulaması yapılmıştır.

Türkiye de aşı çalışmaları 15 eylül tarihinde gönüllü sağlık çalışanları üzerinde denenmeye başladı ve daha sonrasında kriterleri sağlayan gönüllü iki vatandaşımıza aşı uygulaması yapıldı.

Gönüllü aşı uygulamasını yaptıran vatandaşlarımız Ayşegül Durmaz ve kızı Gökçe Durmazdır.

Ayşegül Durmaz; ‘Bunu ilk önce beni sevenler adına, onları korumak adına yaptırdım. Kendim için yaptırdım çünkü kronik rahatsızım. Bu hastanede Rahmet hocam beni takip eden hocamızdı. Ona muayeneye geldiğimde gönüllü sağlık görevlilerine aşılamanın başladığını daha sonra tüm gönüllüler için başlayacağını söylediğinde bunu takip ettim ve kendim için de geldim. Çünkü kronik rahatsızım, Hepatit - B taşıyıcısıyım, yüksek tansiyonum var. Bütün insanlık adına da hizmet olsun diye gönüllü olmayı tercih ettim’ şekline bir açıklama yaparak milyonlarca vatandaş adına öncülük sağladığı konuşulmakta.

Aşılama sürecini yakından takip eden ve aynı zamanda bilim kurulu üyemiz olan Prof. Dr. Rahmet Güner;  ilk etapta sağlık çalışanlarını kapsayan fakat şuanda kriterleri sağlayan gönüllü tüm vatandaşlara aşı uygulaması yapılacağını sağlıklı bireylere duyurmaya başladığını belirtti. Aynı zamanda şu sözlerle de bize aşının ne kadar kritik olduğunu belirtmekte; ‘ Enfeksiyon ile yayılan bu hastalığın yayılmasında en büyük önlem tedbirdir ancak toplumunda bağışıklık kazanması rolü de önemlidir. Sadece hastalığı geçirerek bu bağışıklığın sağlanması 10 yıllar alabilir. Ama etkin bir aşılama ile ki 2021 başında bunun daha geniş kitlelere yayılması düşünülüyor. İnşallah bütün dünyanın korunmasını sağlayacak bir aşı bulunur ve tüm halkın hizmetine sunulur.’

 

 

 

 



Son Güncelleme: 23.11.2020 20:50
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Anahtar Kelimeler:
KoronavirüsAşı
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