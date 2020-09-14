Covid-19’a yakalanan eski İtalyan lider Berlusconi taburcu oldu!

3 Eylül’de Milano’daki San Raffaele Hastanesine, Covid-19 virüsü teşhisi ile kaldırılan eski İtalya Başbakanı Silvio Berlusconi 12 gün süren tedavi süreci ardından taburcu oldu. Berlusconi taburcu olması sonrasında yaptığı açıklamalarında, “Etrafımda hissettiğim destek ve sevgi, benim özellikle ilk üç günde yaşadığım zor anların üstesinden gelmemi sağladı. Bu ciddi ve gerçekten sinsi virüsten etkilenen 80 yaşın üzerindeki kişilerin yüzde 80’inin bunu yenemediğini göz önünde bulundurmak gerek” ifadelerine yer verdi.

83 yaşındaki eski İtalyan lider kendisine destek veren herkese ve Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella’ya teşekkürlerini iletti. Virüsü kapan herkesin bir başkasına bulaştırma riskinin olduğunu, bu yüzden sosyal sorumlulukların en üst seviyede yerine getirilmesi gerektiğine vurgu yaptı.