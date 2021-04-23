Covid-19 virüsünde bir ilk: Virüse yakalanan kedi öldü

Konuya ilişkin araştırmayı yürüten Profesör Margaret Hosie, Birleşik Krallık’ta Covid-19 vakalarından dolayı can kayıplarının tek haneli rakamlara düşerek ve vaka sayılarının azaldığının altını çizerek “İnsanlardaki vaka ve can kayıpları azalırken virüsün hayvanlara geçme ihtimal potansiyel bir tehlikenin altını çiziyor” açıklamasında bulundu.

Dünya üzerinde 3 milyondan fazla insanın ölümüne neden olan virüs şimdi de bir kedinin hayatını kaybetmesine neden oldu. İngiliz bilim insanları 4 aylık Ragdoll cinsi kedinin ölüm sebebinin Covid-19 olduğunu açıklarken düntada ilk defa bir hayvanın bu virüs sebebi ile öldüğünün altını çizdi.

Kedilerde görülen belirti burun akıntısı

Kedi, solunum güçlüğü nedeni ile bir veterinere götürüldü ve hayatını kaybetti. Akciğerlerinden bir önek alındıktan sonra ölüm nedenini Covid-19 olduğu açıklandı.

Hayatını kaybeden kedinin virüsü sahibinden aldığı belirtilirken zatürre şeklinde görüldüğü ve kedilerde en büyük belirtinin burun akıntısı olduğu dile getirildi.