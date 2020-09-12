Covid-19 vakaları 11 Eylül'de de artış gösterdi!

Ülkemizde ve dünyada etkisini giderek artıran Koronavirüs salgını canlar almaya devam ediyor. İlk dalganın ardından ikinci dalga olarak giderek artış gösteren vaka sayılarıyla birlikte ölümler de artıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından son 24 saatte elde edilen verilerin açıklanmasıyla birlikte önceki döneme göre bugün daha çok vaka teşhisi konduğu sonucuna varıldı.
Bu veriler 10 Eylül tarihinde ise, 1.512 vaka tespiti, 58 ölüm ve 1.219 kişinin iyileştiği yönündeydi.
Son Güncelleme: 12.09.2020 02:55