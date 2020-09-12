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Covid-19 vakaları 11 Eylül'de de artış gösterdi!

Her geçen gün daha fazla vakanın tespit edildiği pandemi sürecinde 11 Eylül’de de pek çok teşhis kondu. Son 24 saatte yapılan testlere göre vaka sayısında artış gözlendi…

12 Eylül 2020 Cumartesi 02:55
Covid-19 vakaları 11 Eylül'de de artış gösterdi!
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Ülkemizde ve dünyada etkisini giderek artıran Koronavirüs salgını canlar almaya devam ediyor. İlk dalganın ardından ikinci dalga olarak giderek artış gösteren vaka sayılarıyla birlikte ölümler de artıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından son 24 saatte elde edilen verilerin açıklanmasıyla birlikte önceki döneme göre bugün daha çok vaka teşhisi konduğu sonucuna varıldı.


Bakan Fahrettin Koca tarafından yapılan açıklamaya göre 11 Eylül tarihinde 112.213 test yapıldı ve bu testler sonucunda 1.671 yeni vaka tespit edildi. Aynı zamanda 56 kişi de hayatını kaybetti. Diğer yandan 1.117 kişi de iyileşerek eski sağlığına kavuştu.

Bu veriler 10 Eylül tarihinde ise, 1.512 vaka tespiti, 58 ölüm ve 1.219 kişinin iyileştiği yönündeydi.



Son Güncelleme: 12.09.2020 02:55
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Anahtar Kelimeler:
Covid-19KoronavirüsSağlık Bakanlığı
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