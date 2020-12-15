Covid-19 test sonucu e-Nabız koronavirüs testi sonucu öğrenme sayfası!

Koronavirüs vakalarının artmasıyla birlikte yapılan testlerinde sayısı artıyor. Test sayısının artmasının ardından yetkililer test sonuçlarının daha hızlı şekilde bildirilmesi için sonuçların e-Nabız sistemi üzerinden öğrenilmesine ilişkin bir çalışma başlatıldı.

Bilindiği gibi e-Nabız sisteminde vatandaşlar tüm sağlık geçmişlerine ilişkin bilgileri görebiliyor. Artık e-Nabız sistemi üzerinden koronavirüs testi sonuçları da görülebilecek.

E-Nabız Covid-19 test sonucu nasıl öğrenilir?

Koronavirüs testi yapılırken verilen barkod numarasıyla e-Nabız sisteminden test sonucu öğrenilmektedir. Sisteme giriş yaptıktan sonra Covid-19 test sonuçları kısmına girin. Ardından açılan sayfada istenilen barkod numarasını girin ve sonucunuzu görebilirsiniz. Covid-19 test sonucunu görüntülemek için aşağıdaki linke tıklayabilirsiniz.

https://enabiz.gov.tr/PcrTestSonuc

E-Nabız nedir, nasıl girilir?

E-Nabız sistemi vatandaşların tüm sağlık bilgilerinin yer aldığı online sistemdir. Sistemde yapılan muayenelerin hangi hastanelerde, kim tarafından yapıldığına kadar detaylı bilgiler yer alır. Sisteme e-Devlet şifresiyle giriş yapılabildiği gibi mobil imza veya e-İmza ile de giriş yapılmaktadır. E- Devlet şifresi olmayanlar Aile Hekimine cep telefonu kaydının yapılmasının ardından telefona gelen şifreyle giriş yapılabilir.

E-Nabız geçmiş

E-Nabız sistemine giriş yapıldıktan sonra ekranda ilk olarak karşınıza geçmiş kısmı çıkar. Bu bölüme giriş yaparak daha önce yapılan tüm sağlık işlemleri görülmektedir.