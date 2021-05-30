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Covid-19 salgınında Biontech aşısına uyarı geldi

Dünya geneli Covid-19 salgınının etkilerinin artması ile aşılamalar artmaya başladı. Koronavirüs için çıkarılan aşılar uygulamalara geçti. Biontech ve Sinovac arasında karşılaştırmalar devam ederken farklılıklar gözlerden kaçmadı. Vatandaşların tedirgin olması halinde aşılar hakkında bilgilerde duyuruldu. Türkiye’ye gelmesi beklenen 120 milyon doz Biontech aşıları hakkında merak edilenler ve etkileri detayları ile haberimizde

30 Mayıs 2021 Pazar 21:59
Covid-19 salgınında Biontech aşısına uyarı geldi
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Koronavirüs için aşılamalar devam ederken gündemde birçok haberde bulunmaktadır. Prof. Dr. Kurugöl ise aşılamalar hakkında şunları söyledi; ‘’Covid-19’u ister hafif, ister ağır geçirenler aşı sırası geldiğinde Biontech tercih edenlerin çoğu kişisinde ağır etkiler söz konusu oldu. Koronavirüs salgınına tutulanlar bu aşıyı olduktan sonra aşırı halsizlik, yorgunluk, ateş, lenf bezlerinde büyüme, kolda aşırı ağrı, güçsüzlük gibi birçok bulgular görülmüştür. Bu yüzden hastalığı atlatan kişiler Biontech yerine Sinovac ile aşılanmasını tavsiye ediyorum. Yetkili kişiler tarafından gerekli araştırmalar yapılması halinde açıklama yapılacaktır. Türkiye’ye 270 doz aşı geleceği gündemde yerini alırken yaklaşık 70 milyon Sinovac da gelecektir. Kişilerin seçme hakkı olduğundan bu durumu göz önünde bulundurarak hareket edilmesi uygun olacaktır.’’

Bağışıklık ağustos ayında olabilir

Birçok kişinin ne zaman normalleşmeye geçileceği merak edilirken bağışıklık hakkında sorularda artmaktadır. Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji uzmanı Doç. Dr. Ümit Savaşçı gerekli açıklamayı yaptı: ‘’Dünyada bağışıklık kazanma süresi Mart 2022 olarak ön görülüyor. Biz dünyada aşılamada 10.sıradayız. Aşılamaların devam etmesi halinde haziran ayında aşılanma oranı artarsa günde 200 bin aşı yapılıyor, eğer 1 milyonun üzerine çıkarsak bağışıklığa erken ulaşan ülkeler arasına ismimizi yazdırırız. Veriler bağışıklığın ağustosun sonuna kadar ulaşacağız gibi bekleniyor. Halkımızın inanarak aşı yaptırması bekleniyor.’’

Korona aşısı olanlarda karantina süreci

Koronavirüs aşısı olanlar iki dozunda atlattıkları halde ikinci dozun 14’üncü gününden sonra 3 ay içinde Covid-19 olan bir kişiyle teması halinde aşıda olunsa temaslı sayılacaktır. Bu vakaların karantina süresi 7’nci gün yapılan PCR testin sonuna göre neticelendirilecektir.


Son Güncelleme: 30.05.2021 21:59
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Anahtar Kelimeler:
Koronavirüs AşılamaAşılamada TercihBioNTech
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