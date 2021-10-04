Covid - 19 salgını haftalık vaka sayıları açıklandı! kırmızı listede hangi iller var?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Covid – 19 vaka sayıları ile ilgili açıklama yaptı ve salgından dolayı vaka yoğunluğu artış gösteren illerin de hangilerini olduğunu söyledi. Bakan Koca, Koronavirüs vaka sayılarında artış meydana gelmesinden sonra Kırşehir, Zonguldak, Bursa, Düzce, Kars, Bolu, Kütahya, Bartın, Bilecik ile Kocaeli ‘nde de Covid – 19 vaka sayılarında artışların meydana geldiğini açıkladı. Hatta bu illerimizde ikamet eden vatandaşların çok daha dikkat etmeleri gerektiği konusunda da uyarıda bulundu.

Başkent ‘te Koronavirüs vaka sayıları artışa mı geçti?

Hangi illerde kırmızı alarm ‘a geçildi?

Başkent ‘te Koronavirüs vaka sayıları artışa mı geçti? Bu durumun ardından ise 18 Eylül 2021 Cumartesi günü ve 24 Eylül 2021 Cuma gününde de illere göre vaka sayıları hakkında bazı açıklamalarda bulunan Bakan Koca, resmi Twitter hesabı üzerinden de Türkiye haritasında yer alan verileri de gösterdi. Vaka sayıları ile ilgili yapmış olduğu açıklamalarına devam eden Bakan Koca, Ankara ile İstanbul illerinde Koronavirüs vaka sayılarında artışlar meydana geldiğini ve İzmir ‘de de tam tersine Koronavirüs vaka sayılarının düşmeye başladığını belirtti. Maske ile sosyal mesafe kurallarına da ayrıca bir dikkat çeken Bakan Koca, her vatandaşın da mutlaka Covid – 19 aşısı olması gerektiğini vurguladı.

Koronavirüs vaka yoğunluğunun bir önceki haftaya göre bazı illerimizde daha da artış gösterdiğini belirten Fahrettin Koca Zonguldak, Düzce, Kırşehir, Bursa, Bolu, Kars, Kütahya, Bartın, Kocaeli ile Bilecik gibi illerimizde Koronavirüs vaka sayılarında yukarı yönlü olarak hareketlenme olduğunu söyledi. Bu illerimizde yaşayan vatandaşlarımızın Covid – 19 salgınına karşı çok daha dikkat etmeleri gerektiğini dile getirdi ve Koronavirüs ‘ün önünde duran tek engelin ise Covid – 19 aşısı olduğunu söyledi ve salgına karşı alınan bütün tedbir kurallarına da mutlaka uyulması gerektiği konusunda uyarılarda bulundu. Aynı zamanda bütün bu gelişmelerin yanında salgına karşı yapılan aşılama çalışmalarında da çok iyi sonuçlar elde ettiklerini aktaran Bakan Koca, Koronavirüs salgınına karşı gelebilecek olan tek savunma silahının ise aşı olduğunu söyledi ve açıklamasını noktaladı.