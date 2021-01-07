Covid-19 mutasyona uğradı! Mutasyonlu virüsün olduğu ülkeler hangileridir? Mutasyonlu virüs belirtileri nelerdir?

2019 yılı sonunda ortaya çıktıktan sonra tüm dünyada etkilerini göstermeye devam eden Koronavirüs ile mücadele devam ederken aşılara verilen acil kullanım izinleri pek çok kişiyi rahatlatırken İngiltere’den gelen mutasyon haberleri merak edilmeye başlandı. Vatandaşlar aşının mutasyonlu virüse kadar ne kadar etkili olduğunu araştırırken aynı zamanda virüsün bulaşıcılık seviyesi ve mutasyonun olduğu ülkeler merak edilmeye başlandı.

Koronavirüs mutasyona uğradı

İngiltere Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamalarda virüsün mutasyona uğradığı ve bulaşıcılık oranının yükseldiği belirtildi. Piyasaya sürülmesi beklenen aşıların mutluluğu yaşanmaya devam ederken gelen mutasyon açıklamaları mutluluğun son bulmasına yetti.

Mutasyona uğrayan koronavirüse VUI – 202012/01 adı verildiği açıklanırken daha hızlı yayılan mutasyonlu virüsün ciğerlere daha hızlı indiği ve etkileri daha çabuk gösterdiği açıklandı.

İlk mutasyonlu virüs açıklaması İngiltere’den

İlk defa mutasyonlu virüs açıklamasını İngiltere yaparken haberi alan pek çok ülke İngiltere ile olan uçuşlara ve ulaşımlara ara verdiğini açıkladı. Ülkeler İngiltere’ye olan uçuşları aylarca askıya alırken ilk defa uçuş engeli getiren Türkiye, sonra tekrar uçuşları aktif ederek Ocak sonrasından itibaren uçuşların durdurulacağını belirtti.

Mutasyona uğrayan virüsün görüldüğü ülkeler hangileridir?

Bazı ülkelerde çıkan mutasyonlu virüs açıklamaları sonrasında vatandaşlar gözlerini her gün açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’ya çevirirken geçtiğimiz gün yapılan açıklamada ülkemizde giriş yapan 15 kişide mutasyonlu virüsün saptandığı ancak kontrol altına alındığı açıklandı.

Mutasyonlu virüs ilk defa İngiltere’de çıkarken sınırların ve ulaşımların kapatılmasına rağmen bazı ülkelerde mutasyonlu virüsün tespit edildiği açıklandı. Buna göre;

Hollanda

Güney Afrika

Danimarka

Avustralya

İsrail

İsveç

Mutasyonlu virüsün olduğu tespit edilirken art arda ülkeler virüs hakkında açıklamalarına devam ediyor. Dünya Sağlık Örgütü ise konu ile ilgili virüsün daha pek çok ülkede olduğu ancak halen tespit edilemediği açıklamalarında bulundu.

Koronavirüs kaç kez mutasyona uğradı?

2019 Kasım ayında Çin’in Wuhan eyaletinde ortaya çıkan ve kısa sürede dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını bu güne kadar toplamda 4 bin kez mutasyona uğradı. Açıklamalar DSÖ tarafından yapılırken gripte olduğu gibi Koronavirüste de mutasyonun çok normal olduğu açıklandı. Yaşanan bu 4 bin mutasyondan sadece birkaç tanesinin dikkat çekici olduğu ve açıklandığı belirtilirken mutasyonlar salgının genel bir işleyişi olarak açıklandı.

Mutasyon sonrasında aşılar etkili olacak mı?

Koronavirüs aşıları uygulanmaya başlarken son günlerin en merak edilen konusu aşıların İngiltere’de mutasyona uğrayan virüsün aşılarda nasıl etki göstereceği araştırılmaya başlandı. Yapılan açıklamalarda mutasyonlu kişiler ile aşının henüz değerlendirilmediği belirtilirken aşının mutasyonlara uygun olarak oluşturulduğu ve etkinliğinin aynı şekilde devam edeceğine dikkat çekildi. Yapılan açıklamalarda aşıların mutasyonlu virüs ile klinik deneylerinin yapılmadığı belirtildi.