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Covid-19 Koronavirüs PCR test ücreti ve antikor testi ücreti ne kadar?

Covid-19 PCR test ücretleri gündem oldu. Vatandaşlar Covid-19 koronavirüs PCR test ücreti ve antikor testi ücreti ne kadar sorularını araştırmaya başladı. Sağlık Bakanlığı Covid-19 test ücretini açıklamıştı.

15 Aralık 2020 Salı 15:51
Covid-19 Koronavirüs PCR test ücreti ve antikor testi ücreti ne kadar?
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Koronavirüs vaka sayıları giderek artmaya başladı. Açıklanan rakamlar vatandaşları endişeye sevk ederken Covid-19 test ücretleri de gündem oldu. Covid testleri özel hastanelere göre değişik fiyatlarda yapılabiliyor ancak Sağlık Bakanlığı PCR test ücretlerinin 250 TL olduğunu açıkladı.

Covid testi nerede ve nasıl yapılmaktadır?

Covid testleri özel veya devlet hastanesi fark etmeksizin Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen hastanelerde yapılmaktadır. Bakanlık resmi sitesinde bu hastaneleri açıklamıştır. Test yapılan hastaneleri aşağıdaki linke tıklayarak öğrenebilirsiniz.

https://hsgm.saglik.gov.tr/tr/haberler/yetkilendirilmis-covi-d-19-tani-laboratuvarlari.html

Koronavirüs testleriyle ilgili merak edilen sorulardan biri de test ücreti geri alınabiliyor mu oldu. Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, özel hastanelerde Sağlık Bakanlığı’nın belirttiği fiyattan daha fazla fiyat alınması halinde söz konusu ücreti fazla kısmının geri alınabileceğin açıkladı. Başkan Şahin, vatandaşlara hastanelerin yetkili mercilerine şikayette bulunmalarını da istedi.

Başkan Mahmut Şahin, hastanelerden sonuç alınmaması halinde SGK’ya başvuru yaparak hastaneyi şikayet edebilir veya il ya da ilçelerde bulunana Tüketici Hakem Heyetlerine başvuru yaparak fazla alınan ücretin geri alınabileceğini açıkladı.



Son Güncelleme: 15.12.2020 15:51
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Anahtar Kelimeler:
Covid-19TestücretPcr
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