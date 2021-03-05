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Covid-19 Koronavirüs PCR test ücreti ne kadar? 2021

Birçok kişinin merak ettiği Covid-19 Koronavirüs PCR test ücreti ne kadar? haberi gündemde yer almaya devam ediyor. En yeni ayrıntılarıyla kaleme aldığımız habere dair güncel bilgileri öğrenmek istiyorsanız hemen 05-03-2021 tarihli haberimize göz atabilirsiniz.

05 Mart 2021 Cuma 14:42
Covid-19 Koronavirüs PCR test ücreti ne kadar? 2021
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Tüm Türkiye' yi korkutan koronavirüs dünyayı da etkisi altına almaya devam ediyor. Artan vaka ve vefatlarla birlikte vatandaş iyice tedirgin. Şuan için kesinleşen bir tedavisi bulunmayan covid-19 için alınacak önemler kısıtlı. Peki covid-19 olup olmadığımızı nasıl anlayacağız? PCR testlerini herkesin yaptırması mümkün mü? Bu test için devlet hangi imkanları sağlıyor? PCR testi ne kadar?

Koronavirüsün etki alanın artmasıyla test yaptırmak isteyen vatandaşların sayısı da artıyor. Peki testi nerede ve ne kadara yaptırabiliriz?

COVİD-19 testi için istenilen miktar ne kadar?

Sağlık bakanlığı tarafından yapılan açıklamada Koronavirüs PCR testinin 250 tl olduğu yer alıyor. Fakat Özel hastane ve kliniklerde bu miktar değişiklik gösteriyor.

Covid-19 için PCR testini nerede yaptırabiliriz?

Koronavirüs PCR ve Antikor testinin yapıldığı devlet hastaneleri ve özel hastaneler Sağlık Bakanlığına ait resmi web sitesinde yayınlandı. Bu siteye ulaşım sağlayarak testi yapan hastane listesine ulaşabilirsiniz.

Tüm vatandaşın pandemi sürecinde test imkanından ücretsiz faydalanması gerekirken, talep edilen farklı ücretlendirmeler akıllarda bir soru işareti bırakıyor.

"Pandemi sürecinde özel hastanelerde vatandaşlardan pandemi tanısı ve tedavisinde alınan ücretler Sağlık Bakanlığının yayınladığı genelgeye uygun değildir. Özel hastanelerin aldığı ücret yasal değildir ve iade edilmesi gerekir." Diyen Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, özel hastanelere başvuran vatandaşların tanı ve tedavi ücreti ödeyen vatandaşları SGK’ nın Sağlık Sosyal Güvenlik birimine yönlendirdi.

Ve Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin; "Vatandaş kendisinden alınan ücreti tespit ettirdikten sonra illerdeki hakem heyetine başvursun. Vatandaşlar bu yolu izlerlerse ücretlerini geri alabilirler. Biz genelge uyarınca da tüketicileri bilinçlendirmeye çalışıyoruz, uyarıyoruz. Bununla ilgili ilk başvurumuzu da Van'da Tüketiciler Birliği avukatlarımız aracılığıyla yaptık." açıklamasını yaptı.



Son Güncelleme: 05.03.2021 14:42
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